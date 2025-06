Sabato 12 e sabato 19 luglio a Busca torna “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica dal vivo tra arte e natura, con reading, nuove esperienze musicali e visite guidate per portare gli spettatori a scoprire con occhi nuovi il Castello del Roccolo e la collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia, due luoghi culturali simbolo del territorio piemontese.

Ad animare i due pomeriggi della rassegna organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Busca e il Salone Internazionale del Libro di Torino, saranno due volti noti della letteratura contemporanea: Paolo Di Paolo e Chiara Valerio.

Sabato 12 luglio, alle 18.30, nel Parco del Castello del Roccolo lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, accompagnato dai chitarristi Francesca Naibo e Simone Massaron, in arte “Kreis”, proporrà il reading musicale “Romanzo senza umani” (Feltrinelli). I biglietti sono disponibili in prevendita fino a venerdì 11 luglio su www.ticket.it oppure il giorno dello spettacolo, dalle 17.30, presso la biglietteria del Castello del Roccolo, salvo esaurimento posti, al costo di 16 euro (intero), 12 euro (under 25), gratuito per i minori di 10 anni e le persone con disabilità con accompagnatori.

Sabato 19 luglio, invece, sarà la Collezione La Gaia ad ospitare la scrittrice e conduttrice radiofonica Chiara Valerio che darà voce alla protagonista del suo libro “La fila alle poste” (Sellerio), accompagnata dalla cantante e compositrice Camilla Battaglia con voce ed elettronica. L’esperienza include una breve visita guidata alla collezione d’arte contemporanea. L’iscrizione è obbligatoria su www.ticket.it, biglietto unico 16 euro. Il pubblico verrà suddiviso in due gruppi che partiranno con navetta da piazza F.lli Mariano a Busca, alle ore 16.45 e alle 17.30.

È possibile acquistare il carnet delle due giornate di rassegna al costo di 25 euro, solo su www.ticket.it (salvo esaurimento posti). Giunta all’ottava edizione, “Carte da decifrare” è una rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Busca, il Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Associazione Castello del Roccolo e la Collezione La Gaia, è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT. Tutte le informazioni su fondazioneartea.org.

Con la curatela del Salone Internazionale del Libro di Torino e di Fondazione Artea, la rassegna “Carte da decifrare” prenderà il via al Castello del Roccolo, sabato 12 luglio, alle 18.30, con il reading “Romanzo senza umani“, in collaborazione con Feltrinelli Editore.

Per l’occasione, Paolo Di Paolo racconterà la storia di Mauro Barbi, uno storico di mezza età che intraprende un viaggio verso il lago di Costanza, in Germania, e, al contempo, un viaggio virtuale in cui ricontatta persone del passato. Il viaggio fisico è un’esplorazione del lago, mentre quello virtuale è una rassegna di relazioni interrotte e di una memoria che si dissolve. Il romanzo, nel suo complesso, indaga la memoria, il rapporto tra storia individuale e collettiva, e l’impatto del clima sulle nostre vite presenti e future.

Ad accompagnare la voce dello scrittore romano, ci saranno Francesca Naibo e Simone Massaron che formano Kreis, un duo che si basa su composizione e improvvisazione, suono e rumore, posti sullo stesso piano per attingere a un ampio e ricco spettro espressivo. Kreis si lascia andare alla creazione sul momento per catturare la freschezza e la spontaneità di suoni energici e profondi, creando così musica sincera, rischiosa e sperimentale. Nel duo la chitarra trascende la sua funzione più conosciuta diventando una scatola sonora al servizio della creatività. In caso di maltempo la performance si terrà presso il Teatro Civico (vicolo del Teatro 1, Busca).

Sabato 19 luglio, invece, una navetta in partenza da piazza Fratelli Mariano a Busca con due turni, uno alle 16.45 e uno alle 17.30, condurrà il pubblico in visita all’esclusiva Collezione La Gaia e ad assistere al reading “La fila alle poste“, organizzato in collaborazione con Sellerio Editore. Chiara Valerio, una delle scrittrici più eclettiche e coinvolgenti del panorama letterario italiano, dopo averci fatto immergere in un ritratto di donne in costante mutazione con il suo “Chi dice e chi tace“, ci riporterà nuovamente a Scauri per raccontare i desideri nascosti e la provincia attraente e oscura.

“La fila alle poste” riprende le ossessioni e le fantasie della protagonista, l’avvocata Lea Russo. La storia è come un romanzo d’amore poliziesco, in cui il crimine da risolvere è quello di un desiderio nascosto, che sempre più travolge e conquista la mente della protagonista.

La voce e i suoni di Camilla Battaglia, cantante e compositrice, si genereranno dalle vibranti parole di mutamento, in una musica a cavallo tra jazz ed elettronica, capace di rimandare alla profonda ricerca filosofico-letteraria dell’artista che riesce a restituire, attraverso le proprie composizioni, i temi complessi della società contemporanea. L’appuntamento, della durata complessiva di circa 2,5 ore, è garantito anche in caso di maltempo.

“Grazie alla fiducia e al lavoro svolto con l’amministrazione comunale e il Salone internazionale del libro di Torino, siamo giunti all’ottava edizione di Carte da decifrare, la rassegna di letteratura e musica che anima luoghi significativi del territorio, supportandone l’attrattività, da un lato il parco plurisecolare del Castello del Roccolo e la sua terrazza panoramica sulla Città di Busca, dall’altro la Collezione La Gaia, una tra le più importanti collezioni di arte contemporanea italiane, immersa nel verde della collina – dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea –.

Un appuntamento, fortemente atteso, di valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e naturale della città, che si inserisce nel ricco calendario dell’estate buschese e che vede scrittori e musicisti di altissimo livello esibirsi in reading originali e nuove esperienze sonore coinvolgenti”.

“Il legame con la Fondazione Artea è consolidato nel tempo ed è per noi motivo di grande orgoglio confermare una nuova edizione di Carte da decifrare, giunta all’ottavo anno – sottolineano il Sindaco Ezio Donadio e l’Assessore alla Cultura Lucia Rosso –. Nel corso degli anni, la rassegna ha saputo plasmare una delle sue proposte artistiche in due luoghi simbolo della nostra città: la scenografica terrazza immersa nel parco del Castello del Roccolo e la prestigiosa collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia. Il nostro ringraziamento va al presidente Marco Galateri di Genola e il suo direttore Davide De Luca per la preziosa collaborazione, unita a quella con il Salone Internazionale del Libro di Torino”.

“Con Carte da decifrare le parole risuonano in musica e le note si fanno scrittura in luoghi di rara bellezza e suggestione – aggiunge Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro –. In un dialogo costante, il mondo della musica si intreccia e si amalgama con quello della letteratura, per regalare al pubblico emozioni, riflessioni e nuovi punti di vista”.