Prende il via a fine giugno la stagione degli eventi a Busca, con un intenso programma di appuntamenti per un’estate all’insegna della cultura condivisa e dell’identità territoriale.

Teatro e arti circensi animeranno il centro storico, mentre i luoghi del cuore, come il Parco Francotto, il Castello del Roccolo e il Giardino dell’Ingenio diventeranno veri e propri palchi a cielo aperto ospitando incontri letterari, concerti, reading musicali, arti circensi, spettacoli e proiezioni cinematografiche.

“Con questo ricco cartellone di appuntamenti, organizzati in sinergia con enti e associazioni del territorio, il Comune di Busca prosegue con convinzione il proprio impegno nella valorizzazione culturale e turistica della città – afferma il Sindaco Ezio Donadio –. Desidero ringraziare le prestigiose realtà coinvolte, che con il loro contributo ci aiutano ad accrescere l’attrattività del nostro territorio e a raggiungere nuovi pubblici.

Alcune collaborazioni si sono consolidate nel tempo, come quella con la Fondazione Artea per i reading musicali di Carte da decifrare, con IdeAgorà per Mirabilia Festival, con Santibriganti Teatro per Sì di Venere, con Mulino ad Arte per Teatro a Pedali, e con gli Amici della Musica di Busca per la rassegna internazionale Musicaè. Da quest’anno, con grande piacere accogliamo anche una new entry: Produzioni Fuorivia che porterà a Busca una tappa di Attraverso Festival, un progetto culturale diffuso nelle terre del Piemonte meridionale, patrimonio UNESCO.”

“Negli anni ho potuto osservare da vicino il percorso di crescita e di valorizzazione identitaria che la città di Busca ha saputo intraprendere con consapevolezza e visione – dichiara l’Assessore regionale alla Montagna Marco Gallo –. Gli eventi estivi di quest’anno rappresentano il risultato concreto di un lavoro corale che ha saputo mettere in rete energie, competenze e idee. Un programma capace di raccontare i luoghi simbolo del territorio in modo innovativo e accessibile, con uno sguardo contemporaneo che unisce cultura, paesaggio e comunità.”

“‘Be come Busca è il progetto turistico avviato negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di costruire un sistema integrato e coerente di promozione del territorio, capace di valorizzare le diverse anime della nostra città – sottolinea l’Assessora alla Cultura del Comune di Busca Lucia Rosso -.

Per l’estate 2025 abbiamo scelto di proporre una comunicazione cittadina condivisa, pensata per dare visibilità e coerenza alle tante iniziative in programma, facilitandone la fruizione da parte del pubblico. Un modello già sperimentato negli anni scorsi, che oggi ripresentiamo in una veste rinnovata e attenta a mettere in evidenza gli eventi di rilievo previsti tra fine giugno e agosto.”

Il calendario propone un’offerta culturale ricca e diversificata, pensata per coinvolgere ogni fascia di età e capace di accompagnare residenti e visitatori in un viaggio tra arte, natura e bellezza, offrendo occasioni di scoperta e partecipazione per tutti i pubblici.

INCONTRI LETTERARI

Giovedì 19 giugno e 10 luglio e domenica 31 agosto Lorenzo Baravalle, Davide Longo e Alessia Gazzola saranno gli ospiti di Incontri con l’autore in Giardino, ciclo di appuntamenti negli spazi verdi del Municipio e al Parco dell’Ingenio dedicati alla narrazione e al dialogo organizzati dalla Biblioteca Civica di Busca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Si riconferma la collaborazione con la Fondazione Artea e il Salone Internazionale del Libro di Torino per la rassegna Carte da decifrare, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Due serate tra letteratura e musica, concepite appositamente per valorizzare il rapporto tra arte e paesaggio.

L’appuntamento con il primo reading musicale, sarà sabato 12 luglio sulla terrazza panoramica del Castello del Roccolo, con lo scrittore Paolo Di Paolo e il duo Kreis, formato dai chitarristi Francesca Naibo e Simone Massaron. Sabato 19 luglio, negli spazi della rinomata collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia, le parole dell’autrice Chiara Valerio si intrecceranno con la voce della musicista e cantante jazz Camilla Battaglia.

SPETTACOLO

Quest’anno, per la prima volta, Busca entra a far parte del circuito di Attraverso Festival, curato da Produzioni Fuorivia, una rassegna di arte e paesaggio che si estende per oltre 200 km e unisce tre province – Asti, Alessandria e Cuneo – e 30 comuni dalle Alpi all’Appennino piemontese. L’appuntamento è per domenica 20 luglio al Parco – Museo dell’Ingenio, dove andrà in scena Stefano Rapone con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy.

TEATRO

La collaborazione ormai consolidata con Santibriganti Teatro di Moncalieri, attiva dal 2011, porterà anche quest’estate a Busca la rassegna Sì di Venere, in programma nei venerdì 11, 18 e 25 luglio. Una vera esplosione di risate, acrobazie e meraviglia, pensata per coinvolgere grandi e piccini, con gli affascinanti spettacoli di arte di strada che animeranno gli spazi del centro storico.

Torna il Teatro a Pedali a cura dalla compagnia teatrale Mulino ad Arte di Piossasco, un Festival nel quale tutti gli spettacoli teatrali sono alimentati dalla pedalata del pubblico. Venerdì 4 luglio l’appuntamento è in Piazza della Rossa con i The Kollege, tre giovani talenti, un sound che mescola rock, funk e pop con energia travolgente.

ARTI CIRCENSI

Dal 31 luglio al 3 agosto, Busca sarà nuovamente protagonista della scena internazionale ospitando, per il nono anno consecutivo, il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, tra i principali appuntamenti europei dedicati alle arti performative contemporanee. Ideato e organizzato dall’Associazione IdeAgorà, il festival trova a Busca il suo cuore creativo, ospitando residenze artistiche, debutti, anteprime e sperimentazioni che esplorano i linguaggi più innovativi del circo e del teatro contemporaneo.

CINEMA

Sabato 12 luglio al Parco Francotto e sabato 19 luglio al Castello del Roccolo, tornano le attese Notti da Oscar – Cinema sotto le stelle, due serate di grande cinema all’aperto promosse dal Cineclub Méliès, realtà culturale di riferimento nel panorama cinematografico locale.

FESTE PATRONALI

Spazio anche all’autenticità delle feste patronali di San Luigi, il 5 luglio, e della Madonnina, dal 1° al 3 agosto con attività all’aria aperta nelle strade del centro storico e il Luna Park in Piazza Fratelli Mariano. Numerose anche le iniziative proposte dalle Pro Loco e dai comitati frazionali.

La programmazione è consultabile sui manifesti, le locandine e sul pieghevole scaricabile presente sul nuovo portale turistico www.turismobusca.it a cui fare riferimento per le informazioni dettagliate. Inoltre, tutti gli eventi saranno promossi sui canali dei singoli organizzatori.

In caso di variazioni, queste saranno immediatamente comunicate tramite sito e canali social.

CONTATTI

Sito ufficiale: www.turismobusca.it

Facebook: Becomebusca

Instagram: @becomebusca

Accanto al ricco calendario di eventi, Busca offre un’ampia e variegata proposta di esperienze capaci di coinvolgere residenti e visitatori in ogni periodo dell’anno.

Busca custodisce tesori d’arte intatti e preziosi, come il neogotico Castello del Roccolo, le cappelle affrescate dai Biazaci e le tre chiese nel centro storico, la Parrocchia, la “Rossa” e la “Bianca”. Con i loro dettagli architettonici e le decorazioni interne, questi punti di riferimento testimoniano la profonda tradizione religiosa e artistica della città, offrendo ai visitatori un percorso culturale completo.

La città è anche punto di partenza privilegiato per esplorare suggestivi itinerari religiosi che conducono a luoghi sacri, storici e autentici. Due mete di particolare rilevanza spirituale sono il Santuario di Valmala e il Santuario di San Mauro. Immersa nella natura, che spazia dalla collina alla pianura cuneese fino alla montagna verso Valmala, offre un’ampia gamma di attività all’aperto che attraggono gli appassionati di natura, sport e avventura. Tra queste: escursionismo, trekking, mountain bike, arrampicata, ciclismo su strada e sci di fondo.

Per dettagli e ulteriori informazioni:

INFOPOINT BUSCA

aperto il venerdì mattina presso Casa Francotto,

Piazza Regina Margherita 4 – 12022 Busca

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

e-mail: [email protected]

INFOPOINT VALMALA

Aperto la domenica mattina di luglio e agosto presso Santuario – Negozio ricordi

Municipio di Valmala, 12022 Busca

dalle ore 9:00 alle ore 12:30

COMUNE DI BUSCA

Via Cavour 28 – 12022 Busca

www.comune.busca.cn.it