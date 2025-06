Il Festival musicale Suoni dal Monviso entra nel vivo e lo fa proponendo un concerto imperdibile, in programma sabato 5 luglio in piazza Gazelli, a Rossana, con inizio alle ore 21. Protagonista assoluta di questo momento musicale sarà Paola Bivona, classe 1992, finalista al Festival di Castrocaro e concorrente di The Voice of Italy, una voce della quale sentiremo certamente parlare tanto nel prossimo futuro.

Paola Bivona presenterà uno spettacolo dal titolo: Canzoni Raccolte. «Si tratta di un viaggio personale e musicale attraverso brani della tradizione popolare – ci ha detto la cantante toscana -: canti che affiorano da luoghi vissuti, da terre che ci hanno lasciato il segno, da angoli del cuore o da paesaggi solo immaginati. Sono canzoni raccolte lungo un cammino fatto di ascolti, incontri, ricordi e sogni. Un piccolo itinerario che attraversa l’Italia e si apre al mondo, partendo dalla Sicilia e passando per Capo Verde, Portogallo, fino ad arrivare in Brasile».

E, proprio il Brasile, rappresenta certamente una delle tappe più importanti e forti di questo percorso di Paola Bivona. Un momento importante è stato certamente l’incontro con l’Associazione Dal Monviso al Brasile, una realtà nata nel 2001 a sostegno della missione e della casa famiglia della Granja, voluta da don Angelo Vincenti (missionario della Diocesi di Saluzzo) a Palmares.

«Per noi – dice il responsabile dell’Associazione, Davide Mondino – la solidarietà è camminare insieme, costruire una società più umana e più giusta, in tutti i modi che fino a qui siamo stati capaci di immaginare ed inventare». In questo contesto è nato il progetto Canzoni Raccolte, che si è concretizzato nella realizzazione di un cd “solidale”. «Un ponte che unisce culture diverse, un invito a superare ogni barriera linguistica e culturale per condividere esperienze e costruire legami autentici tra le persone. Attraverso la musica di “Canzoni raccolte” vogliamo promuovere il dialogo, la comprensione reciproca e il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, quella umana».

In questo clima, il “matrimonio” tra Suoni dal Monviso e Dal Monviso al Brasile è stato “amore a prima vista”, e il lavoro in rete ha portato a questa serata, nella quale il lavoro discografico verrà presentato ufficialmente (e vi sarà la possibilità di “portarlo a casa”). Ad accompagnare il viaggio musicale vi saranno: Paola Bivona alla voce e all’ukulele; Matteo Quiriconi alla chitarra; Mattia Salvadori alla tromba e Nino Pellegrini al contrabbasso.

Ricordiamo che, dal 2019 al 2024, Paola Bivona ha partecipato a molti tour internazionali per il Festival “Sete Sòis Sete Luas”. Nel 2025 prende parte allo spettacolo di teatro civile “La valigia della Libertà-Storia di una disobbedienza civile” di e con Valentina Petrini, esibendosi, oltre che in vari teatri italiani, a Montecitorio alla Camera dei Deputati.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Rossana, è ad ingresso libero.

Il prossimo appuntamento di Suoni dal Monviso è in programma sabato 12 luglio (ore 16). A Paraloup, nel comune di Rittana (Valle Stura), il Crossing Sound Trio proporrà: “Note d’Amore”.