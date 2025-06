Domenica 6 luglio le vie di Novello si animano di colori con Babello Fest – Graphic Novello Edition. Dalle 10 alle 21,30 il centro del paese si veste a festa con l’esposizione di artigiani, artisti, laboratori per bambini e adulti, aree relax e spazio di talk, musica e street food.

La storia

Babello Fest nasce dall’immagine che Novello, con il suo cuore pulsante del Novelab è una Babele di idee, linguaggi e persone che si incontrano e confrontano con curiosità e voglia di condividere. Il nome riprende il mockumentary girato proprio a Novello nel 2022 in occasione della competizione locale PDFF (Piemonte Documenteur Film Fest). La troupe, immaginando un fatto non reale, ha saputo cogliere e raccontare la capacità del paese di accogliere linguaggi diversi e farne una ricchezza. E’ possibile veder il corto a questo link: https://youtu.be/JiDA7ysD_Nc?si=d45nQYYaRt7eLeZi

Oggi

L’edizione 2025 è “Graphic Novello”. Nasce dall’incontro tra il team del Novelab e “Calembour”, trio di creativi torinesi, innamorati delle Langhe e – nome docet – dei giochi di parole. Da un lato il desiderio di sperimentare linguaggi nuovi e promuoverli anche nei paesi di provincia, dall’altra la passione per il mondo del fumetto, e più in generale la cultura pop, e il sogno di portarli a Novello con un evento dedicato.

E quale miglior partner se non la Scuola Internazionale di Comics di Torino? Una straordinaria fucina di autori e professionisti, che sarà protagonista con il suo stand, i suoi artisti e docenti a rendere la giornata davvero unica. Vogliamo che Graphic Novel(lo) sia anche un’occasione di ricerca e scoperta di nuovi talenti, dove tutte e tutti trovano la possibilità di esprimersi e mettersi in gioco tra le tante attività proposte.

Preparatevi quindi a una giornata ricca di sorprese, workshop, arte e artigianato, con proposte per tutte le età, che porta per le vie del paese i semi della pace, del rispetto e della sostenibilità, elementi essenziali per la convivenza di una comunità. Citando il mokumentary “Facciamo festa per stare insieme, Stiamo insieme per capirci.”

Se l’intento primario è quello di celebrare, in una giornata di festa, la possibile convivenza di idee e linguaggi diversi, sarebbe impensabile farlo senza tenere a mente i numerosi conflitti e atrocità che tempestano le cronache quotidiane del mondo. E allora Babello Fest Graphic Novello Edition è una giornata di richiamo alla pace e alla partecipazione attiva di ogni singolo cittadino.

Proprio attraverso il linguaggio dell’illustrazione, della grafica, della fotografia e dell’artigianato si vuole promuovere i valori fondamentali per la convivenza civile e tra popoli. Babello Fest Graphic Novello Edition è infine promozione della solidarietà con la presenza della Caritas Diocesana di Alba e il gruppo Emergency di Alba, per i quali saranno raccolti fondi durante l’intera giornata.

L’evento è promosso dal team del Novelab in collaborazione con Zest in the attic, la Scuola Internazionale di Comics di Torino, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio del Comune di Novello, il contributo della Fondazione CRC.

Nel dettaglio il programma della giornata è il seguente.

ARTISAN MARKET

dalle ore 10 alle ore 19 Esposizione e mercato di prodotti di artigianato locale e illustratori per le vie del centro storico, con proposte di workshop creativi ai banchi o al punto workshop di Via Giordano.

SALUTI ISTITUZIONALI E INAUGURAZIONE MOSTRA

ore 11 Saluti delle Istituzioni e apertura della mostra “Segni e Materie” presso la Chiesa di San Giovanni Battista, che ospita l’esposizione di opere degli Illustratori de La Revue per Emergency e Andrea Serio in collaborazione con la Scuola Comics di Torino, e degli artisti locali Giovanni Spiotta e Babeth.

Nei dettagli: la collaborazione tra Revue ed EMERGENCY ha dato alla luce qualcosa di unico. Quest’edizione speciale del calendario presenta 12 illustrazioni che offrono un viaggio visivo attraverso temi importanti di EMERGENCY e le potete ammirare in questa mostra unica.

L’esposizione di stampe Fine-Art, realizzata in collaborazione con la galleria Caracol, vi apre le porte per scoprire a fondo una delle migliori matite italiane: Andrea Serio. Illustratore e Fumettista da vent’anni dedito alla tecnica del pastello e della matita colorata vi porterà all’interno del suo immaginario.

BABELLO ARTISTIC WORKSHOP

ICONICI NON SI NASCE, SI DIVENTA! Un workshop pratico per inventare il tuo personaggio. A cura di Scuola Comics Torino – in collaborazione con AlbHey Longo e Serena Ferrero. (età consigliata 16 + e adulti) Sala Teatro Novelab

CLIK&WALK Un’esperienza fotografica immersiva tra storia e creatività da vivere in prima persona. Cammina con una guida, segui i temi proposti da un fotografo professionista e racconta il territorio attraverso il tuo sguardo. A cura di Domenico Bruzzese. (età consigliata 16 + e adulti) Ritrovo e partenza da Piazza Monviso, Novello (CN)

QUANDO LA PACE LASCIA IL SEGNO (età consigliata 14 + e adulti) Un Workshop per un’immersione completa nella tecnica del monotipo a cura di Martina Cerrato – Sala Monviso Novelab

MATITE COLORATE E ALTRI MISTERI, come trasformare una semplice foto in un’opera d’arte. Workshop pratico di Illustrazione a cura di Susanna Covelli e Sara Mancuso. Età consigliata 16+ e adulti in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics Torino (Non servono basi di disegno pregresse) – Sala Teatro Novelab

Spazio al TALK

COME NASCE UN FUMETTO. Gli artisti di Scuola Internazionale di Comics si raccontano. Con: Serena Ferrero, AlbHey Longo, Flavio Mastrillo, Pietro B. Zemelo, Alessio Zonno.

Come nascono fumetti e graphic novel? Quali sono le sfide del racconto per immagini? Attraverso aneddoti, riflessioni ed esperienze personali, una tavola rotonda di giovani e affermati autori ci racconta il proprio approccio alla nona arte.

MUSIC ON

Dalle 12 alle 00 musica su piazza Vittorio Emanuele II con alternanza dj set e band live locali. Si esibiranno:

dalle 12 Vinyl dj Set Vincenzo Scalabrino dalle 15.15 live band LeeMoney

dalle 18 dj set Wally

Dalle 10.30 alle 17 Web Radio On The Roof a cura di Yepp Langhe APS

FOOD&DRINK

dalle 12 alle 30 Quei Due foodtruck, L’Abbecedario (veg), birre artigianali del Birrificio Alba di Guarene, vino dei produttori di Novello;

PAPEROPOLI – AREA KIDS (GRATUITA)

Per tutta la giornata, in collaborazione con Festival dell’Educazione a Tutto Tondo, promosso dal Rondò dei Talenti, allestimento area Kids con laboratori artistici gratuiti diversificati per fasce di età.

Area con possibilità di leggere e disegnare liberamente e attività strutturate nei seguenti orari:

“Il mio sentiero” lettura espressiva con lab creativo a cura di Cristina Manzone età 4 – 7 anni – posti limitati 10 /12 prenotazione obbligatoria

“Il pezzettino” laboratorio artistico a cura di Cecilia Cortese Disegno libera tutti

età dai 4 ai 10 anni posti limitati 10 /12 prenotazione obbligatoria

“Il Muro” e altre storie letture a voce alta con Martina e Isabella – Biblioteca Civica di Novello età 6+

“sPiegare la pace” crea il tuo libricino ricordo del Babello Fest – Laboratorio di stampa con matrici a cura di Sara del Monte LilithMelusina – età 5 + – posti limitati 10 /12 prenotazione obbligatoria

Face painting a cura di Francesca di Re.Art.U

dalle 14 alle 19 – Giochi di Legno a cura di Micromundi APS

Allestimento punto baby con fasciatoio e zona comfort per allattamento, attivo per tutta la giornata presso il Novelab

L’evento è ad accesso libero e gratuito così come le numerose attività per bambini e famiglie promosse nei vari punti dell’area kids.

Per le attività a prenotazione obbligatoria è possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/fsGxPFSwCRpvdo3YA