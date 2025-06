È il Centallo a conquistare la Coppa Piemonte Valle d’Aosta per la categoria Under 14 regionale. La formazione rossoblu ha messo il punto esclamativo ad una stagione già memorabile, lunghissima e terminata solamente ieri. Nella finale secca i centallesi hanno piegato per 3-1 il Volpiano Pianese, grazie alle reti di Barbero, Favazzo e Monasterolo che hanno reso inutile il centro di Pace.

Prima dell’atto finale della manifestazione, il Centallo aveva eliminato, sempre con il punteggio di 3-1, il Chisola Calcio in semifinale, ed ancor prima per 4-3 l’Asti in un quarto di finale al cardiopalma.