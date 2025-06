A Dogliani Open Sounds arriva il sound inconfondibile di Mario Venuti

Dogliani Eventi, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Dogliani e il comitato di quartiere “Castello c’è”, organizza una piccola rassegna musicale estiva serale il 3 e 4 luglio alle ore 21.30 presso il Parco del Castello dei Perno di Caldera, nel Borgo Antico di Dogliani Castello, uno spazio particolarmente suggestivo e adatto all’ascolto e all’incontro. La rassegna ha il nome di Dogliani Open Sounds.

Il pubblico avrà il privilegio di entrare nel parco privato messo a disposizione per l’occasione dove si potranno fruire di contenuti culturali di qualità in uno spazio esteticamente molto suggestivo e particolarmente adatto ad organizzare concerti, dove si crea un connubio perfetto tra performance musicale e contesto storico-artistico.

Dogliani Open Sounds offre un palcoscenico a musicisti di talento, spaziando tra diversi generi e stili, con un’attenzione particolare alla qualità artistica e nasce fin dalla prima edizione anche attraverso la cooperazione territoriale di realtà associative di volontariato come l’Associazione Castello c’è.

La direzione artistica degli eventi musicali è affidata a Edoardo Bellotti, insegnante di musica Jazz in vari istituti musicali del Piemonte.

I concerti saranno caratterizzati da esperienze che coinvolgeranno altri sensi oltre all’udito. In particolare durante gli spettacoli saranno organizzate “degustazioni sensoriali” che coinvolgeranno gusto e olfatto: i vini di Dogliani e i profumi di Acqua delle Langhe.

La programmazione di Dogliani Open Sounds prevede:

Giovedì 3 Luglio:

FREELANCE

Concerto

“Organised Crime”: Reinventare The Police!

La band, composta da sette musicisti italiani di grande esperienza e sostanzioso curriculum, ha recentemente fatto un passo audace nel mondo del jazz fusion con il nuovo album, “Organized Crime”. Questo progetto prende dieci celebri brani della band inglese The Police e li trasforma in arrangiamenti jazz fusion originali e sofisticati. Ispirandosi a giganti del genere come Miles Davis, Robert Glasper e Horace Silver, il gruppo ha creato versioni che sono tanto innovative quanto accessibili.

I membri della band, attiva dal 1992, hanno collaborato con Dave Liebman, Alex Acuna, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, E. Finardi, Elio, Mango, Oxa, etc.

La band ha partecipato a importanti festival nazionali ed internazionali ed è composta da:

Stefano Petrini / batteria

Marco Cimino / piano

Max Carletti / chitarra

Simone Bellavia / basso

Roberto Coli / voce

G.Luigi Corvaglia / sax

Stefano Cocon / tromba

Venerdì 4 Luglio:

TRA LA CARNE E IL CIELO TOUR

MARIO VENUTI SOLO (voce e chitarra)

Special guest di questa edizione sarà Mario Venuti che proporrà i successi che hanno definito la sua carriera e i brani tratti dal suo ultimo album “Tra la carne e il cielo” oltre a trasportare il pubblico nei ricordi con le cover di grandi canzoni italiane.

Il concerto si presenta come un viaggio intimo ed emozionante con voce e chitarra:

“I concerti da solo – spiega Venuti – sono una pratica ormai consolidata nel tempo. Perché le canzoni spogliate dell’arrangiamento, messe a nudo come nel momento della nascita, mostrano il loro lato più sincero e spesso sono emozionalmente più potenti. La chitarra classica è uno strumento che può farti immaginare un’intera orchestra se pizzicato con sapienza e basta un filo di voce per avvicinarti al paradiso.”

Mario Venuti, cantautore e chitarrista catanese, inizia la sua carriera negli anni ’80 con la band Denovo, per poi intraprendere un percorso da solista nel 1994 con l’album Un po’ di febbre. Raggiunge notorietà con Mai come ieri (1998) e partecipa più volte al Festival di Sanremo, ottenendo premi e riconoscimenti, come il Premio della Critica nel 2004. Tra il 2003 e il 2014 pubblica diversi album di successo, tra cui Grandimprese, Magnet, L’ultimo romantico e Il tramonto dell’occidente, collaborando con artisti come Kaballà e Francesco Bianconi.

Nel 2016 nasce Mario Meets Jazz, un progetto di rilettura in chiave jazzistica di brani celebri. Con Motore di vita (2017) e Soyuz 10, Venuti conferma la sua vena creativa. Nel 2020 lancia Casacasa Live Session, mentre nel 2021 pubblica TROPITALIA, un omaggio alla musica tropicalista. Nel 2023, con il brano Napoli-Bahia, riceve il Premio Carosone e il Premio Pierangelo Bertoli per la sua originalità e anticonformismo. Il suo ultimo lavoro, Tra la carne e il cielo (2024), è un disco ricco di contaminazioni musicali, sofisticato, con influenze internazionali che spaziano dal pop al jazz, al blues e oltre, con una particolare attenzione alla musica brasiliana.

I concerti di Dogliani Open Sounds sono realizzati grazie al contributo della Fondazione CRC e con il sostegno di Acqua delle Langhe.

INGRESSO:

Concerto Freelance: 12€

Concerto Mario Venuti: 20€

Biglietti in vendita su Liveticket

Per informazioni:

doglianiturismo.com |0173.70210 | wa 334.5629569 | [email protected]