Torna anche quest’anno l’attesa rassegna estiva “Sì di Venere” che si tiene nella piazza Rossa del Comune di Busca e sotto l’Ala del Teatro Iris del Comune di Dronero. A partire dal 4 luglio si avvicenderanno cinque compagnie per il divertimento di grandi e piccini nei consueti cinque venerdì di luglio.

“Sì di Venere 2025 dodicesima edizione, si presenta anche quest’anno con un parterre di artisti di strada di tutto rispetto, con la presenza di nomi di rilievo nazionale e di caratura internazionale.

Nata a Busca, con il sostegno dell’amministrazione comunale, dodici anni fa, la rassegna ha ottenuto fin da subito un ottimo riscontro di pubblico di tutte le età ed è ormai un appuntamento immancabile e piacevole dei venerdì sera di luglio, nella splendida Piazza della Rossa, sempre gremita di spettatori, molti dei quali arrivano ben prima dell’inizio degli spettacoli per assicurarsi un posto nelle prime file. Un pubblico mai passivo, ma sempre coinvolto, grazie agli artisti, in un continuo scambio reciproco fatto di sorpresa e divertimento.

Quattro anni fa, al Comune di Busca si è unito anche quello di Dronero, con spettacoli all’aperto sotto l’ala del Teatro Iris. E così sarà anche quest’anno: ancora una volta, in un’ottica di sinergia e azione culturale condivisa, i Comuni di Busca e di Dronero – che ringraziamo per il sostegno all’iniziativa – fanno rete, come già avviene da tempo per la fortunata stagione invernale da noi curata presso i rispettivi Teatri Civici. Questo non può che portare benefici a entrambi i territori, e crediamo sia la strada da seguire il più possibile, non solo in ambito culturale.”.

Inizieremo venerdì 4 luglio con il Mago J, irresistibile ed esilarante, con il suo “Accidenti Mago J”, spettacolo che ha superato le 1500 repliche. Venerdì 11 luglio avremo Claudio e Consuelo, coppia nell’arte e nella vita, con il loro nuovo spettacolo “Fiabirilli”: giocoleria, comicità, complicità e tanto divertimento.

Venerdì 18 luglio sarà la volta di Pass Pass Clown, che ci presenta “Clowndestino”, l’arte del clown ad altissimi livelli di divertimento e poesia. Venerdì 25 luglio, con “Équilibré”di e con Gali Show, vivremo spettacolari evoluzioni acrobatiche, con una sorpresa finale davvero unica in Italia.

Infine, venerdì 1° agosto, reduce probabilmente da qualche lontano angolo del mondo, tornerà tra noi Juriy Longhi con il suo splendido “Bubble Street Cirkus”, assolutamente da non perdere!

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero. Dunque, cinque serate, tutte – come sempre – di venerdì, tra magia, clown, acrobati e comicità. Vi aspettiamo!

Si ringraziano Fondazione CRT, Fondazione CRC e la Regione Piemonte.

Qui di seguito il programma completo:

Venerdì 4 luglio 2025 ore 21.30

Dronero – Ala del Teatro Iris

ACCIDENTI MAGO J

di e con Mago J

Uno spettacolo di magia davvero unico, dove il coinvolgimento del pubblico è al centro di tutto,

tra animali invisibili, piccioni che miagolano, pupazzi irriverenti. Quasi 1500 repliche alle spalle, mettendo insieme magia, mimo, cabaret, teatro fisico e stiratura di camicie.

Venerdì 11 luglio h. 21.30

Busca – Piazza della Rossa

FIABIRILLI

di e con Claudio e Consuelo

Storie, musica dal vivo e soprattutto giocoleria per uno spettacolo dal ritmo incalzante, costruito su due figure clownesche: lei confusionaria e chiacchierona, lui irascibile e ingenuo, la vogliono vinta tutti e due e così discutono e litigano senza posa fra gag, inseguimenti e oggetti in volo.

Venerdì 18 luglio h. 21.30

Busca – Piazza della Rossa

CLOWNDESTINO

di e con Pass Pass Clown

Filosofo sognatore ribelle provocatore fragile poeta in azione.

Ho sempre in tasca un sacchetto con dentro una manciata di tempo. Lo uso per giocare. L’unico modo che conosco per non invecchiare. Mi occupo da sempre di una cosa seria: farvi ridere.

Venerdì 25 luglio h.21.30 Busca –

Piazza della Rossa

EQULIBRE’

di e con Gali Show

Uno spettacolo fatto di performance acrobatiche, verticali sopra oggetti elevati, fragilità, egocentrismo, equilibrio con il fuoco, virtuosismo tradizionale e comicità. Con il pubblico parte attiva dello show. E ciliegina sulla torta un’acrobazia finale estrema, unica in Italia.

Venerdì 1 agosto h. 21.30

Dronero – Ala del Teatro Iris

BUBBLE STREET CIRKUS

di e con Juriy Longhi

Spettacolo pluripremiato in Italia e all’estero, effervescente e dinamico, dove giocoleria ed equilibrismo sposano l’empatia e il talento dell’artista creando grande complicità con il pubblico sempre stupito e divertito.