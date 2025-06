Domenica 29 giugno avrà luogo, sul Circuito internazionale di Busca, la terza prova valida per il Campionato Interregionale Liguria – Lombardia – Piemonte, che vedrà al via un centinaio di piloti, suddivisi in numerose categorie.

Prove libere, ufficiali e gare si disputeranno tutte nella stessa giornata, a partire dalle prime ore della mattinata.