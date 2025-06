Da qualche giorno il sito internet dell’Unione Montana Valle Stura offre a cittadini, professionisti e imprese nuovi servizi digitali che migliorano e semplificano l’accesso allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Per quanto riguarda il SUE, è disponibile il nuovo GeoPortale GisMaster che consente di consultare online, da un qualsiasi browser, la cartografia dei piani regolatori dei Comuni dell’Unione Montana Valle Stura. Il nuovo servizio garantisce accesso immediato a informazioni dettagliate sulle particelle catastali, sulla classificazione geologica, su superfici e vincoli territoriali esistenti.

È quindi possibile visualizzare e interrogare la cartografia, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa, utilizzare i servizi WMS (Web Map Service) e Google Street View direttamente da questa nuova area del sito, accessibile attraverso il portale dell’Unione nella sezione “Servizi online per cittadini e imprese” o direttamente dall’indirizzo web https://geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMaster/GisMaster/VisualDesc.aspx?IdCliente=TD0418.

L’introduzione di questo servizio rappresenta un concreto passo in avanti che migliora notevolmente l’accesso a dati e informazioni essenziali per numerose pratiche di professionisti e cittadini, che si possono ottenere in tempo reale e senza più la necessità di contattare gli uffici comunali competenti negli orari di apertura.

La seconda importante novità sul sito dell’Unione Montana Valle Stura riguarda l’integrazione del sistema PagoPA, collegato al portale Piemonte Pay, per le istanze SUAP. Questa innovazione elimina passaggi burocratici e velocizza le procedure: l’avviso di pagamento per i diritti di segreteria viene ora generato automaticamente all’interno della pratica, rendendo il processo più lineare e immediato per l’utente. La nuova funzionalità è inserita nei procedimenti della sezione “Pagamenti”, all’interno della parte del sito dell’Unione dedicata alle attività produttive.

Lo Sportello Attività Produttive verrà anche adeguato alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delineate dalla riforma del D.P.R. 160/2010, grazie alle quali sarà superata la trasmissione con posta elettronica certificata di istanze e segnalazione, attraverso una comunicazione diretta tra i software degli enti coinvolti nei procedimenti. L’interrogazione e la referenziazione di banche dati interconnesse tra loro renderà la trasmissione dei dati tra gli enti un processo “back-office”, conseguente con un ridotto apporto di dati da parte dell’utenza.

Nel medio periodo, questa evoluzione permetterà la creazione di una storia aziendale digitale per ogni impresa, facilitando la compilazione automatica delle pratiche future e garantendo un notevole risparmio di tempo, specialmente per i professionisti che seguono queste pratiche per conto di molti clienti.

«Questi sviluppi rappresentano un passo importante nella direzione di una pubblica amministrazione moderna, efficiente e vicina alle esigenze del territorio e confermano l’impegno dell’Unione – sottolinea il presidente dell’Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel – verso la modernizzazione e la semplificazione amministrativa. La gestione in forma associata di determinati servizi e la possibilità di accedere a finanziamenti e bandi per migliorarli si confermano la via migliore da percorrere per il progresso e per il rilancio dei territori montani».

Queste significative innovazioni sono state rese possibili grazie ai finanziamenti della Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)” – Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il lavoro di digitalizzazione è stato svolto dalla ditta Technical Design srl di Cuneo per un importo di 18.056,00 euro IVA inclusa.