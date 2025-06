Domenica 29 giugno, presso il Golf Club Cherasco (via Fraschetta, 8) è in programma la tappa cuneese della 34esima edizione di ACI Golf, valevole per il campionato italiano soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Cuneo.

Al termine della manifestazione si assegnerà anche l’ottavo “Memorial Brunello Olivero” al socio dell’ACI Cuneo che si classificherà 1° lordo. Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a [email protected].

“Il 27 settembre 1992, l’allora presidente dell’Automobile Club Cuneo, Brunello Oliviero, dava il via, presso il Golf Club Cherasco, alla prima edizione del progetto Aci Golf – ricorda il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. La gara veniva disputata in un’unica giornata per i soci automobilisti-golfisti del Piemonte e della Valle d’Aosta, poi dall’anno successivo la manifestazione divenne ‘Trofeo l’Automobile’ e prevedeva sette tappe di selezione organizzate da diverse sedi, su tutto il territorio nazionale, con finale celebrata al Golf Club Cherasco.

In pochi anni Aci Golf si affermò sempre più, con numerose partecipazioni, novità, coinvolgimento prestigiosi sponsor, oltre alle sedi Aci d’Italia, arrivando a coinvolgere anche diversi Automobile Club d’Europa. Ad oggi, il circuito Aci Golf è riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano”.