Si è svolta nel pomeriggio odierno presso la Sala Scimé del Comune di Mondovì il ricevimento di Mondovì Volley e del progetto MonVi (la collaborazione sul settore giovanile tra la società monregalese ed il Vicoforte Volley Ceva). La cerimonia, in cui sono state premiate tutte le squadre che hanno ottenuto podi territoriali ha chiuso ufficialmente la stagione del sodalizio pallavolistico, che ha raggiunto in questo 2024/25 risultati probabilmente nemmeno immaginabili alla vigilia.

A guidare la serata Luca Robaldo, sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo

e Alessandro Terreno, Assessore alle Politiche giovanili, Manifestazioni, Sport e Impianti sportivi. Con loro Domenico Massimino, presidente della Banca Alpi Marittime, e Iaia Boetti, vice presidente e responsabile del settore giovanile di Mondovì Volley.

È stata una stagione a due facce per Mondovì Volley, con la prima squadra che purtroppo ha dovuto salutare, solo momentaneamente si spera, la serie A, ma dall’altro il settore giovanile ha probabilmente concluso la miglior stagione della sua storia, numeri alla mano. Cinque podi territoriali in tutte le categorie con due titoli, due titoli regionali e la prima storica partecipazione alle finali nazionali, a cui è arrivato addirittura il podio con la formazione Under 14. Ulteriore motivo di orgoglio è stato avere ben tre atlete nate e cresciute nel settore giovanile convocate in nazionale, e questo è un altro traguardo che non tutte le società possono raggiungere.

“Per arrivare a questo (con 250 ragazze settimanalmente in palestra) ci sono tanti ringraziamenti da fare, a partire dalla società Vicoforte Volley Ceva presieduta da Rocco Bertolino, con cui tre anni fa si è dato vita al progetto MonVi. Un grazie poi a tutti gli allenatori, assistenti, preparatori, fisioterapisti, genitori e tutti coloro che hanno gravitato intorno alle squadre. Ma anche un grazie a tutti gli sponsor e i partner: senza il loro sostegno sarebbe impossibile alimentare i sogni delle ragazze.” dichiara Iaia Boetti.

L’attività del settore giovanile MonVi è stata variegata ed ha coinvolto moltissime fasce d’età. La prima è quella delle più piccole, 20215 e 2016, che pur non partecipando a campionati veri e propri, ha riempito di gioia ed entusiasmo i concentramenti di Volley S3 a cui hanno partecipato, guidato dagli allenatori Laura Robaldo, Vanessa Tardivo, Marta Fenoglio e Guido Peirone.

UNDER 12

Il primo campionato semi-competitivo è stato quello Under 12, che la federazione ha voluto lasciare nella sua entità di competizione promozionale. La società monregalese ha partecipato con due formazioni, la Bam Lpm MonVi Rossa (allenata da Andrea Viola e Simona Mandrile), formata da atlete nate nel 2014 e la Bam Lpm MonVi Verde, che ha concluso la stagione al terzo posto. Anche se non era un campionato con un titolo in palio è giusto dare un riconoscimento al gruppo composto da:

STAFF: GRETA GIULIANO – CHIARA TINGHI – WALTER PECHENINO

REBECCA ASTEGGIANO

BEATRICE CAVARERO

AURORA DRAGONE

ABIBA SANGARE

VIRGINIA FACCIA

BEATRICE MURIALDO

ALESSIA BALBO

SOPHIE LUCÀ

ASIA GROTTO

LISA BOTTERO

GRETA VILLANI

UNDER 13

Al campionato di Under 13 hanno partecipato quattro squadre, e già questo fa pensare alla luce del fatto che in tutto il comitato Cuneo-Asti solo un’altra società ne ha iscritte due e tutte le altre solamente una. La Bam Lpm MonVi Blu (allenata da Andrea Viola e Simona Mandrile), le 2014 di cui sopra, hanno partecipato due anni sotto età ed hanno fatto moltissima esperienza, mentre le altre tre formazioni hanno conquistato posizionamenti fra le prime 16. La Bam Lpm MonVi Verde (con al comando Greta Giuliano, Chiara Tinghi e Walter Pechenino) e la Bam Lpm MonVi Bianca (allenatori Melania Marangon e Ruben Verra) hanno disputato una stagione di grande sviluppo tecnico, mentre la Bam Lpm MonVi Rossa ha regalato il secondo titolo regionale della storia del settore giovanile di Mondovì sconfiggendo prima il Club76 Chieri e poi In Volley nella Final Four di Savigliano.

STAFF ALLENATORI: ANDREA VIOLA – SERENA CASTAGNINO – ILENIA BASTIERA – SIMONA MANDRILE

GINEVRA ROÀ

GIULIA CASAGRANDE

GLODIE MONGA

GIULIA PIRETRO

VIOLA GIUBERGIA

ERICA REVELLI

EMMA POLITANO

REBECCA DUMITRESCU

SARA LUKIC

ELISA CONTE

UNDER 14

L’Under 14 è con ogni probabilità la categoria che più ha fatto emozionare in questa stagione, in quanto ha donato una serie di prime volte che difficilmente allenatori, dirigenti, società e tantissime altre persone dimenticheranno facilmente. Anche qui il progetto MonVi partecipava con tre formazioni (massimo nel comitato), a partire dalla Bam Lpm MonVi Verde e dalla Bam Lpm MonVi bianca (allenatori Melania Marangon e Ruben Verra), che si sono difese egregiamente in un campionato difficile e spesso disputato contro atlete di almeno un anno più esperte. Ma è con la Bam Lpm MonVi Rossa che sono arrivati dei risultati mai raggiunti prima.

L’11 maggio nella Final Four regionale organizzata a Mondovì, Vicoforte e Villanova, la Bam Lpm Monvi Rossa ha sconfitto Volpiano in semifinale e In Volley in finale laureandosi campione regionale, ed è stato il primo titolo regionale di tutta la pallavolo monregalese. Il successo ha dato anche la qualificazione, ed anche qui si è trattato di una prima volta, alle finali nazionali. Le ragazze si sono spinte fino al terzo posto nazionale, mettendosi alle spalle quotate formazioni da tutta Italia.

STAFF ALLENATORI: ANDREA VIOLA – SERENA CASTAGNINO – ILENIA BASTIERA – SIMONA MANDRILE

GINEVRA ROÀ

GIULIA CASAGRANDE

GLODIE MONGA

GIULIA PIRETRO

VIOLA GIUBERGIA

ERICA REVELLI

EMMA POLITANO

REBECCA DUMITRESCU

SARA LUKIC

ELISA CONTE

MATILDE VOLUME

CARLOTTA MAGLIANO

MATILDE ISEPPI

UNDER 16

Altro campionato in cui il progetto MonVi ha partecipato con tre formazioni, ancora a sottolineare una volta di più i grandi numeri che la sinergia tra Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva ha saputo mettere in campo. La formazione più giovane è stata quella della Bam Lpm MonVi verde, allenatori Simone Oliveri e Guido Peirone, squadra bravissima a crescere lungo tutto l’arco della stagione. Tra le prime otto del campionato si è classificata anche la Bam Lpm MonVi Blu dei coach Diego Rainero e Lorenzo Gasco, mentre sul podio territoriale è arrivata la Bam Lpm MonVi Rossa. Dopo un girone dominato con 11 vittorie in altrettante gare, fatale è stata la semifinale con Playasti, prontamente riscattata dalla vittoria su Alba, ad Alba, nella finale 3^-4^ posto.

STAFF ALLENATORI: LUCA PERON – ALICE GASCO – ROBERTO CHIONETTI

ASIA MOLINERI

VANESSA RAVERA

GIULIA LEMBO

ANNA CAPPA

VITTORIA TALLONE

NOEMI BINA

LENA LUKIC

EMMA GERBINO

CAROLINA BOVETTI

LAURA CAPELLO

GAIA VOENA

GIULIA SOTTILE

AIANA VANNUCCI

ERICA REVELLI

UNDER 18

Vogliamo cambiare? Quante squadre hanno iscritto due formazioni al campionato di Under 18? Due. C’era fra queste il progetto MonVi? Ovviamente. 18 le squadre partecipanti ed entrambi i gruppi sono stati capaci di posizionarsi nelle prime sei posizioni. Inaspettato l’arrivo così in alto della Bam Lpm MonVi Rossa allenata da Marco Dagna, Filippo Camperi e Lorenzo Aimale, mentre la Bam Lpm MonVi Blu ha saputo spingersi ancora più in su, con una buona parte del roster che ha anche giocato in Serie C, e a confermare il podio territoriale della scorsa stagione.

STAFF ALLENATORI: LELE PAGLIUCA – LELE GRASSO – VINCENZO VARRIALE

BEATRICE FISSORE

SOFIA BELLAN

MARTINA REVELLI

MATILDE BERTINO

GIORGIA OLIVA

AURORA NOVIELLO

CECILIA GRAGLIA

ILARIA CAVALLERA

ANNA IMARISIO

CAROLINA BOVETTI

MATILDE ISEPPI

CARLOTTA MAGLIANO

L’ultima sorpresa della serata è stata la premiazione di un’atleta del settore giovanile monregalese, Matilde Borello, convocata recentemente per partecipare ai Campionati Europei Under 16. Per lei omaggi da Comune, società ed anche un videomessaggio del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

