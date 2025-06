Una data destinata a entrare nella storia della Granda: dopo quasi cinque anni di chiusura, riapre oggi, venerdì 27 giugno 2025, il traforo del Colle di Tenda, collegamento strategico tra la provincia di Cuneo e la Valle Roya in Francia. Il vecchio tunnel era stato chiuso il 2 ottobre 2020 in seguito ai gravi danni provocati dalla tempesta Alex.

A essere aperta ora è la nuova canna “Tenda-bis”, parte dell’ampliamento avviato da ANAS ben prima dell’alluvione. L’inaugurazione ufficiale si è svolta a Limone Piemonte e presso l’imbocco francese, alla presenza delle autorità italiane e francesi.

Modalità di circolazione

La riunione della Commissione intergovernativa per il miglioramento dei legami franco-italiani nelle Alpi meridionali ha definito le modalità di circolazione che sarà regolata da semaforo, con senso unico alternato ogni 15 minuti (a partire dalle ore 12 di sabato 28 giugno). Nel periodo estivo – luglio e agosto – il tunnel sarà percorribile tutti i giorni dalle 6:00 alle 20:00. Da settembre in poi sono previste fasce orarie più ridotte, ma al momento nessuna decisione ufficiale è stata ancora adottata: secondo Anas, la definizione spetterà alla Conferenza Intergovernativa italo-francese.

Questi gli orari del transito: da lunedì al venerdì dalle ore 6 alle 9, dalle ore 12 alle ore 14 e dalle 18 alle 22; sabato e domenica dalle 6 alle 21.

Le dichiarazioni

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti: «Più che una giornata di festa, una giornata di ringraziamento. La competizione tra Italia e Franca, in questo caso, si è trasformata in positiva. Non ci mancheranno i dossier. C’è un’alleanza sui fati. Ringrazio per la pazienza i piemontesi e gli occitani che hanno atteso a lungo questo giorno, una data che porta speranza. Non un punto di arrivo ma di partenza: almeno oggi diciamo che la buona politica, se lavora tanto, porta a casa buoni risultati».