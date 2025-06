Un’estate tutta da vivere nelle Alpi e nelle città d’arte del Cuneese

La provincia di Cuneo è una terra di varietà paesaggistiche uniche, straordinarie realtà culturali, artistiche, gastronomiche e folkloristiche che si aprono al visitatore con grande sicurezza e orgoglio.

È la Provincia Granda, la più estesa del Piemonte, incisa da venti valli disposte a raggiera e influenzate dal clima mite del Mar Ligure. La sua posizione ha contribuito alla creazione di ambienti eterogenei, sia dal punto di vista della flora e della fauna, sia della geologia: è un anfiteatro che mozza il fiato quello che si apre con le Alpi Liguri, Marittime e Cozie meridionali dominate dal Re di Pietra, il Monviso.

Chi viene a scoprire e a vivere questo paradiso dell’arco alpino torna a casa con ricordi di immagini, colori ed esperienze di ineguagliabile bellezza.

A PASSO LENTO… O DI CORSA

Le Alpi di Cuneo vantano una curata rete per l’escursionismo. Queste montagne solleticano il cielo con vette che superano i 3.000 metri; sentieri e mulattiere ricordano le rotte commerciali del passato. Tra storia e presente, borghi autentici, caratterizzati dallo sventolio di bandiere occitane, raccontano di una terra autentica, tutta da scoprire e da vivere secondo i propri tempi e le proprie necessità.

Ai percorsi in alta quota si accompagnano tracciati più accessibili di pianura o media montagna che consentono di scoprire il territorio in abbinamento anche ai numerosi prodotti tipici che danno vita alle ricette della tradizione, delizia del palato nelle tipiche locande alpine.

Montagne di storie e di racconti, di tradizioni e di antichi mestieri, dove si parla e si suona la cosiddetta “lingua d’Oc”.

Ec­cole, in breve, le valli occitane, là dove la provincia di Cuneo si fonde con la vicina Francia. Vallate nascoste da scoprire lentamente, un passo dopo l’altro, lungo itinerari e cammini storici che ripercorrono la quotidianità di un tempo, attraversando paesaggi incontaminati ricchi di capolavori architettonici e culturali, come l’imperdibile Parrocchiale di Elva affrescata nel Quat­trocento dal fiammingo Hans Clemer. In Valle Maira, dagli ormai celebri Percorsi Occitani (quindici tappe per 177 chilometri di lunghezza) si dipartono diramazioni escursionistiche secondarie volte a scoprire gli antichi lavoratori della canapa (“La vio dal charbu” a Prazzo) o le fatiche dei sellai (“Sentiero dei Bastai e Sellai” a Marmora), degli acciugai e dei bottai (“Sentiero degli acciugai” a Celle Macra e “Sentiero dei bottai” tra Macra e Celle Macra).

In Valle Stura, il lungo tracciato del Lou Viage conta diciannove tappe alla scoperta delle antiche vie dei pastori o dei contrabbandieri (da vedere il museo a Ferriere di Argentera). In Valle Grana, ecco la Curnis Auta che contorna in otto tappe l’intero corridoio vallivo, intrecciando i luoghi della fede (come il Santuario di San Magno) a quelli della Resi­stenza, tra cui Paraloup e il Chiot Rosa.

In Valle Varaita, l’omonimo trekking consente in dodici giorni di toccare con mano la civiltà alpina dei secoli scorsi, fatta di pascoli, muri a secco, borgate silenziose ed eccellenze artistiche come le meridiane di Bellino.

Per gli amanti del trail running, sono numerosi i percorsi adatti a questa pratica sportiva, così come numerose sono le iniziative e gli eventi organizzati.

EMOZIONI D’ACQUA

Dalla Valle Tanaro alla Valle Po, sentieri e mulattiere conducono alla scoperta di laghi caratteristici.

Raggiungere un laghetto alpino è un’esperienza sempre diversa e sempre arricchente. Perché ogni lago si distingue per storia, identità e personalità.

Esuberanti o timidi, profondi o superficiali, naturali o artificiali. Le vallate delle Alpi di Cuneo sono punteggiate da laghi più o meno conosciuti che meritano di essere visitati per i caleidoscopici scorci che sanno regalare. Come il Lago del Lao in alta Valle Tanaro, ad esempio, imprevisto e inatteso sul versante meridionale del Pizzo d’Ormea. O come nelle vallate monregalesi, dove il reticolo idrografico superficiale si cela tra le rughe del carsismo e gli specchi d’acqua affascinano per la loro imprevedibilità (Laghi della Brignola) o temporaneità (Lago Biecai, visibile solo in primavera).

I giochi d’acqua della Valle Pesio (con lo straordinario Pis, le Cascate del Saut e i Laghetti del Marguareis) predispongono la mente al respiro delle Alpi Marittime, dove la densità dei laghi è tra le più alte dell’intero arco alpino occidentale.

Dai Laghi del Frisson in Valle Vermenagna ai tesori idrici della Valle Gesso (tra cui i Laghi di Fremamorta, il nascosto Lago di Valcuca, il bacino artificiale del Chiotas, l’affascinante Lago del Vej del Bouc passando per il Lago delle Portette e i Laghi di Valscura solo per citarne alcuni) e della Valle Stura, con i Laghi Aver, Malinvern, della Paur, di Sant’Anna, di San Bernolfo e di Roburent, con questi ultimi tra i più fotografati e apprezzati dagli escursionisti italiani e stranieri.

Quando si parla di specchi d’acqua, anche le Alpi Cozie non vogliono essere da meno, regalando angoli reconditi di assoluta bellezza. Dal nascosto Lago Tempesta in Valle Grana, agli straordinari Laghi Visaisa, Apsoi, Nero, Resile e Niera in Valle Maira, senza dimenticare l’incantevole tuffo nel vuoto delle Cascate di Stroppia.

In Valle Varaita, si va alla scoperta dei Laghi Bleu, Nero, Bes e Longet o ci si arrampica ad oltre 3.000 metri di altitudine per raggiungere il meraviglioso Lago Mongioia.

In Valle Po, al cospetto del Monviso si godono appieno i riflessi dei Laghi Fiorenza, Chiaretto, Lau­setto e Supe­rio­re o del Lago Grande di Viso in prossimità del Quintino Sella.

SUI SENTIERI DEL GUSTO

Le Alpi di Cuneo rappresentano uno spazio straordinario dove storia, tradizione e paesaggio si intrecciano e si sovrappongono, dove la maestria di mani esperte dà vita a produzioni enogastronomiche di pregio.

Sono tanti i luoghi indissolubilmente legati alla cultura casearia di qualità. Come in alta Valle Tanaro, ad esempio, luogo di produzione del formaggio Ormea o nelle vallate monregalesi più selvagge, là dove la Valle Corsaglia abbraccia la Mau­dagna ed ha origine la Raschera.

In Valle Casotto, si lavora con arte e maestria nel “Borgo dei formaggi” di Valcasotto, così vicino alla residenza reale del Castello di Casotto (visitabile, prenotazione consigliata). È in Valle Grana che si produce il Castelmagno Dop, da molti considerato il Re dei Formaggi. In Valle Maira, ancora, si va alla scoperta della Toma di Elva, mentre tra la Valle Varaita e la Valle Po si distinguono il Toumin dal Mel (Presidio Slow Food) e la Toma d’Martiniana.

Non solo formaggi, però, tra le braccia delle vallate cuneesi. Perché analoghe vibrazioni di gusto si possono avvertire visitando la Valle Stura alla scoperta dei luoghi di crescita e di pascolo dell’Agnello Sambu­cano Presi­dio Slow Food, vagando nelle Vallate Monre­galesi alla scoperta delle omonime Paste di Meliga (di nuovo Presidio Slow Food) o passeggiando sui versanti assolati di Caprauna per scorgere le piantagioni terrazzate dell’omonima rapa, ancora una volta tutelata da un Presidio Slow Food. Senza dimenticare, in conclusione, l’avvincente mondo della castanicoltura che avvolge an­cora oggi gran parte dei territori di bassa montagna. Perché il castagno ha rappresentato per molti un compagno di vita da cui dipendere e a cui affidarsi nei momenti del bisogno. Dalle travi in legno per l’architettura alla lettiera per animali fino al consumo grezzo dei frutti e dei marroni. Muoversi oggi, allora, tra sentieri, strade e mulattiere che abbracciano le verdi chiome dei castagni (dalla Valle Mongia alla Valle Pesio, dalla Valle Stura alla Valle Varaita) significa riscoprire le nostre radici lasciandosi cullare da un suadente respiro paesaggistico, storico ed enogastronomico. Queste e tante altre prelibatezze fanno delle Alpi di Cuneo un paniere di gustose eccellenze da assaggiare in loco oppure acquistare e condividere a casa con la famiglia.

IN SELLA ALLA BICI

La bicicletta è certamente il settore outdoor che sta vivendo la maggiore espansione a livello locale, nazionale ed internazionale. La due-ruote permette un approccio integrato con il territorio, ma anche performativo: con lei, il biker si misura su lunghezze e dislivelli di diversa difficoltà.

In termini di offerta, il Cuneese vanta una rete molto ricca di itinerari per ciclisti e cicloturisti amanti della strada o dello sterrato. Sono inoltre operativi numerosi Bike Park che hanno saputo destagionalizzare la fruizione del territorio, sfruttando per più mesi l’anno gli impianti di risalita, ove presenti. Dalle Valli del Monregalese alla Valle Varaita, esistono realtà consolidate per le discese e le prodezze in MTB ed enduro. In pochi anni, si è passati da pochi bike park rudimentali a destinazioni pienamente sviluppate, anche con percorsi all mountain, dove la bicicletta è divenuta parte integrante dell’offerta turistica.

Tra gli itinerari di spicco vi è l’Alta Via del Sale: una spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mar Ligure, snodandosi tra i 1.800 e i 2.100 metri di quota attraverso valichi alpini, tornanti e passaggi arditi.

L’accesso estivo è libero per gli escursionisti e cicloturisti; i mezzi motorizzati possono ac­cedere nei giorni indicati sul portale www.altaviadelsale.com, ove è possibile prenotare e pagare il pedaggio. Moltissime però sono le varianti del percorso e i tracciati che si sviluppano più o meno in quota unendo le valli e colli, assicurando il divertimento degli sportivi.

Su tutto il territorio provinciale sono inoltre disponibili numerosi punti noleggio bike ed e-bike, con servizi a disposizione sempre più specifici e su misura: gravel, enduro, trial bike, fat bike, Mtb, citybike, e-bike… Si tratta di servizi a disposizione dei biker per permettere di affrontare l’avventura con il miglior equipaggiamento possibile.

VIAGGIARE CON I BAMBINI… ANCHE CON LA FANTASIA

Le montagne intorno a Cuneo sono protagoniste di tante storie affascinanti che parlano di spiriti e di folletti che vivono tra foreste, ruscelli e grotte. Queste leggende sono una parte importante della cultura popolare locale e possono essere davvero curiose.

Gli spiriti della montagna sono spesso descritti come esseri gentili che proteggono la natura: si dice che aiutino chi rispetta la montagna, ma possono fare scherzi o arrabbiarsi se qualcuno disturba l’ambiente.

I folletti, noti qui come Sarvan o Sarvanot, sono piccoli esseri magici, birichini e divertenti. Sono famosi per fare scherzi agli umani, come nascondere oggetti o confondere chi cammina nei boschi. Per chi vuole conoscere questi personaggi, suggeriamo alcuni itinerari di facile percorrenza. Ne è un esempio il Sentiero di Petin­menin, un itinerario naturalistico che, partendo dalla chiesa di Vignolo, attraversa il bosco e porta al santuario della Ma­donna degli Alpini, dove si trova una Panchina Gigante che è un perfetto punto di sosta.

A Monterosso Grana, in Valle Grana, sarà il Sarvanot, insieme ai suoi amici folletti, a condurre in un percorso allestito con cartelli e giochi lungo un anello di circa 5 chilometri. Un altro Sentiero dei Sarvanot si trova in Valle Varaita, con partenza dalla borgata Rore di Sam­peyre: qui si può camminare nel bosco per un chilometro e raggiungere un’altra Panchina Gigante per ammirare il paesaggio.

Il Bosco Incantato è un angolo di paradiso a Ostana, borgo alpino in alta Valle Po: si tratta di un percorso nella natura, creato appositamente per le famiglie, per ritrovare il relax in un’area incontaminata. Sempre in Valle Po ci si può addentrare nel percorso della Trebiulina con un facile viaggio alla scoperta della flora e della fauna, per conoscere tante curiosità sulla natura.

In bassa Valle Maira, la Riserva Naturale dei Ciciu del Villar custodisce un curioso fenomeno naturale: grandi e divertenti funghi di roccia e terra che costeggiano i sentieri in mezzo ai boschi. Seguendo il facile percorso Ciciuvagando, si può andare alla scoperta delle particolarità di quest’area protetta, imparandone storia e leggende.

Per gli appassionati di fiabe e racconti, l’ispirazione viene dal Bosco delle Fiabe. In pianura, a pochi chilometri da Cuneo, a Vottignasco, parte il sentiero che si snoda lungo il fiume Maira e conduce al bosco della Lepre e della Tartaruga, per poi entrare nella magia di Re Artù e sbucare quasi improvvisamente nella fitta foresta di Vottin­gam… Oppure ci si può divertire rileggendo la fiaba di Pi­nocchio attraverso i tantissimi murales che decorano il bel paesino di Vernante e visitare così il nuovo Centro Visita delle Aree Protette delle Alpi Ma­rittime: uno spazio accattivante e interattivo che garantisce una sosta perfetta per escursionisti e turisti alla ricerca di spunti per itinerari ed escursioni nelle montagne del Parco, scoprendo altresì curiosità su flora, fauna, rocce e sottosuolo dell’area.

INCONTRI RAVVICINATI

Incontrare e conoscere gli animali che vivono nelle montagne intorno a Cuneo può essere un’avventura emozionante. Le Alpi Marittime ospitano una varietà di creature affascinanti: camosci, stambecchi, marmotte, poiane, gipeti. Anche se più difficile da vedere, anche il lupo è un abitante delle montagne e delle foreste alpine. È importante sapere che i lupi sono generalmente timidi e preferiscono evitare gli umani. Per poterlo incontrare e per conoscere le sue abitudini, si può visitare il Centro Faunistico Uomini e Lupi a Entracque.

Un altro animale molto curioso è la Salamandra di Lanza, un anfibio piccolo e nero che si può osservare in estate, soprattutto nei giorni di pioggia, nella zona del Pian del Re, in alta Valle Po nel Parco del Mon­viso. È un animale da proteggere, quindi, come sempre va ricordato: la natura può essere fotografata per portare a casa un bellissimo ricordo fatto di immagini, ma non bisogna arrecare danni alle piante o agli animali.

Scendendo dall’alta Valle Po, è consigliata una tappa a Balma Boves. Si tratta di un borgo costituito da case, stalle, fienili, forno e lavatoio abitato fino a circa settant’anni fa. Le costruzioni in pietra hanno un caratteristico tetto piatto e sono protette da grandi rocce. La visita permette di capire come si vi­veva un tempo, senza la comodità – ad esempio – della luce e del frigorifero.

Per gli amanti delle piante e dei fiori rari, è d’obbligo una visita al Giardino Botanico di Val­deria, nel cuore delle Alpi Marittime, oppure percorrere il Sentiero dei Ciclamini in Valle Maira. In Valle Varaita ci si può addentrare nel Bosco dell’A­le­vé e raggiungere il Rifugio Bagnour, attraverso una vasta area di profumati pini cembri. Presso il Rifugio Bagnour, nelle vicinanze dell’omonimo lago, si trova inoltre il pino cembro più vecchio della foresta: con i suoi circa 550 anni, 360 cm di circonferenza e 18 metri di altezza è iscritto nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia.

UN’ESTATE IN MUSICA CON IL CUNEO MUSIC & ART FESTIVAL

Da giugno a settembre, grandi nomi della musica internazionale, performer e artisti del mondo dello spettacolo sono i protagonisti nelle location più suggestive del Cuneese, esibendosi su palchi a cielo aperto per re­galare divertimento e spensieratezza in scenari alpini unici.

Il Cuneo Music & Art Festival, promosso dall’Atl del Cuneese, è una rassegna dinamica e in continua evoluzione che raccoglie in un unico calendario gli eventi e le manifestazioni organizzate in provincia. Un’oc­casione imperdibile per scoprire la vivace offerta estiva del Cuneese tra arte, natura e grandi spettacoli. Il calendario appuntamenti è consultabile su visitcuneese.it.

«Anche questa estate sarà un’esplosione di musica e arte – afferma Mauro Bernardi, presidente dell’Atl del Cuneese -. Il calendario Cuneo Music & Art Festival celebra le iniziative e le rassegne più importanti, che vantano una tradizione consolidata e rappresentano un richiamo fondamentale per la nostra destinazione. La montagna cu­neese è natura rigogliosa, storia e cucina tradizionale, ma anche spettacolo e musica dal vivo, grazie ai numerosissimi appuntamenti in programma, che spaziano su vari generi artistici e musicali. Una grande riconoscenza va a tutti gli organizzatori di questi eventi dal vivo: è grazie al loro impegno e alla loro dedizione che il nostro territorio può vantare un programma di così grande prestigio. L’augurio è che questi eventi possano attrarre turisti e visitatori, of­frendo al contempo momenti di qualità e divertimento anche ai cuneesi».

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

• GF LA FAUSTO COPPI

29 giugno

• GF ALPI DEL MARE

21 settembre

• SCALATE LEGGENDARIE

con numerose date

e molti colli da scalare

• CICLOTURISTICA LA ROUTE

DEL MARGUAREIS

in settembre

Questi e oltre 100 appuntamenti sportivi sono in programma

WORK IN PROGRESS

Il Comune di Roaschia sta lavorando per l’apertura del Ride Center Ciapelaruta che diventerà un nuovo polo di riferimento per il turismo outdoor. Si sta lavorando anche per una fruizione turistica della Strada dei Cannoni, sul crinale tra Valle Maira e Varaita

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

• SUONI DELLE TERRE

DEL MONVISO

• CONTAMINAZIONI FESTIVAL

• LE FERIE DI AUGUSTO

• ANIMA FESTIVAL

• OCCIT’AMO FESTIVAL

• MOVÍ FESTIVAL

• PIAZZA DI CIRCO

• TERRASOLE FESTIVAL

• D’ACORD FEST

• ATTRAVERSO FESTIVAL

• VOCALMENTE

A CAPPELLA FESTIVAL

• MIRABILIA FESTIVAL

• ROUMIAGE

• CONNESSIONI FESTIVAL

