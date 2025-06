Un mondo al cubo «La semplicità coinvolge la gente»

Nella Treccani il termine “Paralle­le­­bipedi” non esiste. A Mondovì sì. Merito dell’associazione Bocce Quadre e, in particolare, di Fabrizio Lanza e Gianpiero Gregorio. Il tutto nasce da un’idea stravagante, già presente in altri centri ma mai così valorizzata. Un gioco vero, attorno al quale è stato costruito un campionato italiano (giunto alla tredicesima edizione, in programma a Mondovì sabato 2 e domenica 3 agosto) con accanto varie operazioni di “accompagnamento” in grado di diffondere la filosofia delle bq. Una comunità di appassionati sempre più numerosa e corposa, con una declinazione artistica che coinvolge illustratori, ceramisti e – chissà – forse un giorno anche tatuatori. Una intera vita al cubo, anzi “cubiqa”. Tra i Parallelebipedi più convinti Filippo “Pippo” Bes­sone, uno dei volti più iconici del progetto, artista, autore, e instancabile promotore di creatività.

Lei è presente fin dalla prima edizione di Parallelebipedi. Com’è nata la passione per le bocce quadre?

«Le conoscevo già, ma le ho riscoperte davvero con Paral­lelebipedi, molto più di un evento. La prima volta le avevo viste a Castellinaldo e poi ogni tanto in Liguria, sulle spiagge. Ma a Mondovì hanno fatto qualcosa di importante: le hanno trasformate in un campionato italiano. Da lì è partita una bellissima storia».

Una storia non solo sportiva. Come nasce l’idea delle “boc­ce d’artista”?

«Mi è venuto naturale. Ave­vano già fatto le uova d’artista, le campane d’artista… perché non le bocce? Due anni fa ho coinvolto amici artisti, di alto livello, che hanno partecipato gratuitamente. Abbiamo trovato anche un artigiano, Marco Sciandra, che ha creato delle teche trasportabili. Le bocce illuminate in queste teche fanno un figurone».

Nasce la mostra itinerante. Dov’è andata finora?

«Un po’ ovunque. A Canale, da Davide Palluda da Oscar Farinetti a Fontanafredda, al­l’Agenzia di Pollenzo, nella Bottega del Dogliani. Ovunque c’è stupore: “Ma cosa sono queste bocce?” Adesso stiamo pensando di aggiungere brevi video, etichette, spiegazioni. Abbiamo già un bellissimo catalogo, ma vogliamo fare di più».

Nel 2025 la mostra ha avuto un taglio diverso.

«Tutta l’edizione è stata affidata a illustratori, grazie alla collaborazione con Illustrada: hanno contattato artisti da tutta Italia. Io non li conoscevo, ma sono andato a cercarli. Il mondo degli illustratori è affascinante: non sono fumettisti né semplici disegnatori, sono un mondo a parte».

Nuove idee per il futuro?

«Stiamo già lavorando alla prossima edizione, con una nuova tematica. Vogliamo coinvolgere i ceramisti – l’associazione di Mondovì ha contatti importanti – e magari anche i tatuatori, per attirare un pubblico giovane. Ma dobbiamo sempre fare i conti con il budget. Anche per le teche: pensavamo a valigie da viaggio, belle ma sicure, perché purtroppo qualcuno potrebbe cercare di portarsi via una boccia…».

Sono opere acquistabili?

«No, è un accordo chiaro con gli artisti: non sono in vendita. Se qualcuno vuole contattare direttamente l’artista, ok. Ma non esponiamo per vendere. Le quotazioni sono troppo diverse, sarebbe ingiusto».

Come definirebbe, in poche parole, il significato profondo della boccia quadra?

«Una metafora perfetta della vita. Tiri una boccia quadra: pensi di sapere dove andrà, ma non è così. C’è sempre un po’ d’azzardo. E quel pizzico d’incertezza è proprio il bello. Chiunque, prima o poi, nella vita si trova a giocare la sua partita a bocce quadre».

Il direttore de La Stampa, a Dogliani, ha detto che occorre trattare Trump come giocare a bocce quadre…

«Sì, verissimo! È un gioco che si adatta a tutto. Per questo conquista anche i nostri ospiti dell’edizione 2025 (venerdì 1° agosto a Mondovicino, ndr): da Marco Aime, antropologo straordinario, a Paolo De Chiesa, ex campione di sci, fino a Malika Ayane, sempre con la conduzione di Dario Vergassola, or­mai amico delle bocce quadre».

Che evoluzione ha avuto Parallelebipedi?

«Mi trovo ogni anno sul palco con persone diverse: dalla signora Coriandoli a Gianni Fantoni e Alessandra Comazzi. La boccia quadra coinvolge. La gente si avvicina volentieri alla semplicità».

Ecco, è questa la chiave?

«Sì, lo penso davvero. È un gioco semplice, accessibile, inclusivo. Non è elitario. Lo gioca un bambino, un anziano, chiunque. È comodo, è bello, e fa pensare. Che altro vuoi da una boccia?»