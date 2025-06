«La nostra sfida? Musica strumentale al grande pubblico»

Il quartetto triestino dei 40 Fingers arriva a Monforte con un mix di suoni in punta di dita: «Da Bocelli ai Police, trattiamo le chitarre come archi. “Bohemian Rapsody” la canzone ideale»

Quattro chitarre, qua­ranta dita, ze­­­­ro limiti: i 40 Fin­gers sono un’ onda acustica esplosiva pronta a sommergervi di virtuosismo e coinvolgimento! Formati da Mat­teo Brenci, En­­­ri­co Ma­ria Milanesi, E­ma­­nuele Gra­fitti e An­drea Vit­tori, questi talentuosi triestini mescolano rock, pop e colonne sonore con una tecnica di fingerpicking (niente plettro, per carità!) che trasforma ogni chitarra in un’orchestra portatile. Nato nel 2017 quasi per gioco, il gruppo ha accumulato quasi 400 milioni di visualizzazioni sui social, collaborazioni prestigiose con An­drea Bo­celli e Andy Sum­mers dei Police, e un repertorio fatto di arrangiamenti originali e sperimentazione so­no­ra. Tra Bohe­mian Rha­pso­dy (Brian May ha di­chia­rato sul sito ufficiale dei Queen il suo amore per questo arrangiamento) e Har­ry Pot­ter, ogni pezzo è una piccola im­presa di precisione, passione e affiatamento. Il 5 luglio, alle 21.30, saranno all’Audi­to­rium Horszowski di Mon­for­te d’Alba per Monfortinjazz, storica rassegna che quest’anno, 49esima edizione, ospita an­che Kamasi Washington (15 luglio), The Original Blues Brothers Band (20 luglio), il Brad Mehldau Trio (30 luglio) e Edoardo Ben­nato (3 agosto). Nell’attesa, abbiamo chiesto a Matteo Brenci di raccontarci il dietro le quinte del quartetto più elettrizzante dell’estate.

Il vostro repertorio spazia da Bohemian Rhapsody a colonne sonore come Star Wars e Harry Potter: qual è stato il brano più divertente (o più folle) da riarrangiare per quattro chitarre?

«Difficile scegliere un solo brano: ci piace lavorare su ar­tisti che stimiamo e che hanno segnato la nostra formazione, dai Dire Straits ai Beatles, dai Police ai classici del rock. Al contempo, amiamo la musica orchestrale e trattiamo le nostre quattro chitarre come un piccolo quartetto d’archi. Gli arrangiamenti più divertenti nascono proprio da questo connubio. Bohemian Rha­pso­dy, ad esempio, è perfetta: passa dal rock alla lirica e permette grande libertà creativa. Non tutti i brani rock lo consentono, mentre la musica orchestrale offre molte più possibilità in questo senso».

Con milioni di visualizzazioni online e collaborazioni con artisti come Andrea Bocelli e Andy Summers, vi sentite più rockstar o artigiani della musica?

«Un po’ entrambe le cose. Portare la musica strumentale al grande pubblico è una sfida. A volte accompagniamo artisti come Bocelli – con cui suoneremo di nuovo insieme al figlio – e questo ci dà l’occasione di raggiungere pubblici nuovi. La voce ha un impatto immediato, ma la chitarra può essere altrettanto espressiva. In Italia è più difficile far emergere la musica strumentale, mentre all’estero c’è una cultura molto forte in questo senso. In Slovenia, Croazia e in generale nell’Est Europa abbiamo trovato un pubblico entusiasta e preparato».

Avete un seguito internazionale e un tour sempre più fitto: c’è un pubblico o una città che vi ha sorpreso particolarmente per quanto riguarda entusiasmo o reazioni?

«L’Est Europa, in generale, è molto ricettivo. Ma la Polonia ci ha stupito: due concerti memorabili con un pubblico calorosissimo. A volte si crea un’alchimia speciale. La scelta del repertorio nasce anche dall’osservazione di ciò che coinvolge di più chi ci ascolta. Dal 2017 siamo abituati a sperimentare molto dal vivo per capire cosa funziona: oggi abbiamo trovato una nostra dimensione che tiene insieme gusto personale e ascolto del pubblico».

Il fingerpicking è la vostra firma: se poteste insegnare una sola cosa a un giovane chitarrista che vi guarda su YouTube, quale sarebbe?

«Puntare tutto sulla melodia. Soprattutto nella musica strumentale, se non c’è una melodia forte non si va lontano. Noi siamo partiti da colonne sonore – da Williams a Mor­ricone – e lì abbiamo scoperto la potenza universale di quattro note ben messe. La musica strumentale è un linguaggio che supera le barriere linguistiche e culturali. Il nostro progetto, essendo slegato dal­la voce, riesce a parlare a pubblici di tutto il mondo».

Tra arrangiamenti pop, rock e colonne sonore, e le vostre composizioni originali, dove sentite che sta andando il vostro stile? Più verso la sperimentazione o verso l’essenzialità?

«Siamo in una fase di forte sperimentazione. Il mondo della chitarra acustica si sta evolvendo a grande velocità, e noi seguiamo con interesse tutte le nuove tendenze: nuove accordature, suoni percussivi, pedali, effetti. L’essenzialità forse ar­riverà dopo, come ritorno alle origini. Intanto, cerchiamo l’equilibrio tra innovazione e semplicità. E non vogliamo essere solo “quelli delle co­ver”: la musica originale è da sempre una nostra priorità».

Quarantanove anni di passione musicale

L’edizione 2025 di Monfortinjazz, la quarantanovesima, si svolgerà nel suggestivo Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba. Organizzato dall’associazione Monfortearte in collaborazione con Ponderosa Music & Art, il festival propone un cartellone variegato, sostenuto da partner pubblici, Regione Piemonte e Comune di Monforte d’Alba, e privati: Fondazione Crc (main sponsor), Banca d’Alba, Merlo Spa, Nino Aragno Editore, Rlvt Business Matters, Fondazione Crt, Confindustria Cuneo, Azienda Viti­vinicola Conterno Giacomo, Case della Saracca oltre a 21 produttori ed esercenti del territorio.