«I genitori oggi fingono, o credono, di essere coetanei dei figli»

«Le scoperte che ho fatto sulla storia della mia famiglia hanno dato un volto a quelli che erano stati per me solo fantasmi, aprendo la strada a riflessioni su come i doni e i danni di chi è venuto prima di noi si trasmettano nel sangue da una generazione all’altra».

Una frase per il tutto. Andrea De Carlo, scrittore, musicista, pittore e fotografo, è nato a Milano da padre architetto (genovese) e madre traduttrice (piemontese), ma il suo amore-odio per il capoluogo lombardo lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo. Stasera, giovedì 26 giugno, sarà protagonista della Passeggiata Letteraria alla Fondazione Mirafiore con “La geografia del danno” (La Nave di Teseo). Una storia vera, la sua.

C’è un Paese o una cultura che nei suoi viaggi l’ha ispirata più di altri?

«Quando ci sono andato, negli anni ’70, ero attratto dagli Stati Uniti. Veniva da lì ciò che mi interessava: letteratura, musica, arte figurativa, cinema. Tutto è cambiato nel tempo: oggi gli Usa sono un luogo molto diverso».

Cosa la colpiva della cultura americana di quegli anni?

«Apertura e dinamismo. Il fatto che le persone potessero cambiare vita, scegliere dove vivere e cosa fare, con una libertà che in Europa, e soprattutto in Italia, non c’era. Qui vivevamo un forte senso di radicamento e molta staticità. In America si percepiva una grande energia, il movimento».

Come si è arrivati a Trump?

«Quell’era è finita. L’America industriale, delle grandi fabbriche e della manifattura, che dava lavoro a milioni di persone, è stata superata dai tempi. La classe operaia ha vissuto un declino. È cresciuta una paura diffusa, in parte legata all’immigrazione, sentimento che Trump ha sfruttato in modo molto efficace, anche se non per primo. Gli aspetti negativi, come la violenza e le armi, c’erano già allora, ma non predominanti come oggi».

Luoghi che vorrebbe visitare o culture che la incuriosiscono?

«Mi mancano ancora parti dell’Oriente, come il Giappone. Sto anche facendo incontri in Italia, mi accorgo che ci sono luoghi che non conoscevo affatto. Non è necessario andare lontano per fare delle scoperte. Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo, anche vicino casa».

La differenza tra lo sguardo di un turista e quello di un viaggiatore.

«Bisogna accendere una curiosità diversa, non quella da catalogo turistico. Spesso le persone visitano senza conoscere davvero i luoghi».

Le Langhe l’hanno ispirata?

«Sono luoghi a me familiari. La famiglia di mia madre era di Alba. Da giovane si trasferì a Milano ma nel suo carattere c’era molto del Piemonte che fa parte della mia storia».

La geografia del danno è la scoperta delle proprie radici. Quanto è importante la nostra genesi?

«È importante scoprire da dove veniamo per capire chi siamo. Ognuno lo fa a modo suo, perché ogni famiglia ha una storia unica, complicata. Ciò che mi colpisce ora, girando con il libro, è che dopo ogni incontro c’è almeno una persona che viene a parlarmi della propria storia familiare: padri con seconde vite, segreti tenuti nascosti, silenzi mai rotti».

Lei ha scoperto di avere una nonna a trent’anni, quando le è stata annunciata la sua morte. Oggi è più difficile replicare quel tipo di segretezza?

«Oggi è impossibile. Un genitore non può nascondere una persona, una storia, una vita intera. Allora sì, perché c’erano distanze generazionali forti, vere differenze culturali. Oggi la comunicazione è più aperta, più trasparente. Difficile che si ripetano quei segreti».

Allora esisteva distanza e differenza nei ruoli tra genitori e figli.

«Non c’era il tipo di confidenza che c’è oggi. La trasmissione di informazioni era limitata. Oggi quasi l’eccesso opposto: alcuni genitori cercano di uniformarsi completamente ai figli, fingendo, o addirittura credendo, di essere loro coetanei».

La figura del “Nongiovane”.

«Fingere di essere coetanei senza esserne consapevoli. È una forma di mimetismo: stessi vestiti, stesso linguaggio, stessi comportamenti. E poi c’è l’atteggiamento iperprotettivo: ge­ni­tori che difendono i figli in ogni situazione, anche contro insegnanti o educatori. C’è chi ha detto che ormai alcuni genitori si comportano come “sindacalisti dei propri figli”, pronti a difenderli da qualsiasi critica. Ciò provoca disastri educativi».

Problema evidente nella scrittura. Come invertire la rotta?

«Fondamentale la lettura. In­con­tro ragazzi che leggono, diversi dal­lo stereotipo dell’adolescente di­sin­teres­sato, con curiosità, concentrazione e capacità di attenzione speciali».

Chi può “contagiarli” alla lettura?

«La famiglia. Si diventa lettori da bambini, quando un genitore ti legge una storia la sera, a letto. Letture condivise che diventano par­te dell’identità. La scuola ha un ruolo importante, sbaglia però quando impone letture inadatte. Si ottiene l’effetto opposto».

Quale dei suoi libri consiglierebbe a un adolescente?

«“Due di due”. È uscito molti anni fa, ma continua a essere letto e amato. Parla di due ragazzi che si conoscono al liceo, attorno ai sedici anni, e racconta vent’anni della loro vita. Pen­savo parlasse solo della mia generazione, ma continua a risuonare anche nei giovani di oggi. Spesso mi dicono che quel libro ha rappresentato per loro un interlocutore, un modo per avviare un dialogo a distanza. E questo credo sia il regalo più grande per chi scrive».

Quando ha capito che la scrittura poteva diventare il suo mestiere?

«L’ho capito leggendo. Mi piaceva talmente tanto leggere che desideravo restare in quel mondo in modo permanente. Avevo voglia di costruire storie, di abitare quelle narrazioni. Scrivere è diventato il mio modo per interpretare il mondo, per capirlo».

Emozioni trasmesse con la parola ma anche con la fotografia. Lei che è stato assistente di Oliviero Toscani: come avrebbe raccontato le guerre di oggi?

«Lui ha trasmesso emozioni, l’ha fatto eccome. Aveva la capacità, come pochi, di raccontare un’intera storia con uno scatto. Ricordo quella famosa foto della giubba insanguinata di un soldato morto: un capo di vestiario, del sangue, eppure era la guerra intera. L’immagine simbolo ha un’efficacia potentissima, spesso anche più di un filmato. Toscani sapeva cogliere l’istante, il punto di vista, il fotogramma che racchiudeva una sequenza intera».

Le manca, ci manca?

«Sì, decisamente, ci manca. Come ci manca Salgado, che forse più di tutti sapeva raccontare con una forza straordinaria, attraverso l’immagine. Le fotografie di Salgado sono rapporti umani straordinari im­pressi su pellicola».

CHI È

Andrea De Carlo è nato a Milano, dove è cresciuto. Si è laureato in Storia Contemporanea. Ha vissuto negli Usa e in Australia, dedicandosi alla musica e alla fotografia. Il suo primo

romanzo pubblicato, “Treno di panna”, è uscito nel 1981, con un’introduzione di Italo Calvino.

COSA HA FATTO

Si è occupato di cinema, come assistente alla regia di Federico Fellini e Michelangelo Antonioni e come regista del cortometraggio “Le facce di Fellini” e del film “Treno di panna”. Ha scritto con Ludovico Einaudi i balletti “Time Out e Salgari”. Ha pubblicato due cd di sue musiche, “Alcuni nomi” e “Dentro Giro di vento”.

COSA FA

I suoi romanzi, tradotti in ventisei paesi e venduti in milioni di copie, sono “Treno di panna”, “Uccelli da gabbia e da voliera”, “Macno”, “Yucatan”, “Due di due”, “Tecniche di seduzione”, “Arcodamore”, “Uto”, “Di noi tre”, “Nel momento”, “Pura vita”, “I veri nomi”, “Giro di vento”, “Mare delle verità”, “Durante”, “Leielui”, “Villa Metaphora”, “Cuore primitivo”, “L’imperfetta meraviglia”, “Una di Luna” e “Il teatro dei sogni”.