Superlega – Cuneo Volley presenta le novità nello staff tecnico 2025-26: “Squadra affiatata e competitiva” (VIDEO)

Novità in ruoli cruciali, nel segno della competenza e della… piemontesità. Cuneo Volley ha presentato ufficialmente le due principali novità nello staff tecnico 2025-26: ad affiancare Matteo Battocchio nell’avventura in Superlega ci saranno infatti Mauro Rizzo e Fabio Genre, i quali succedono a Matteo Morando.

La conferenza stampa si è tenuta presso la Terrazza Cuvage del Ristorante Costa, presso il Country Club di Cuneo nella serata di oggi, mercoledì 25 giugno. “Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto per trovare le persone adatte. – ha commentato il DS di Cuneo Volley Paolo Brugiafreddo – Siamo a conoscenza del valore e della professionalità di Fabio Genre e Mauro Rizzo, siamo convinti di aver messo assieme una squadra molto affiatata e competitva, che possa soddisfare le esigenze del nostro coach”.

Mauro Rizzo muove i primi passi nel mondo della pallavolo nella sua Torino, dove dal 2007 è assistente allenatore nella Selezione regionale Piemonte e nel biennio 2021-2023 ne diventa Allenatore. Per lui, una lunga militanza con l’Artivolley di Collegno, poi l’esperienza azzurra nel 2020 e 2021 con la Nazionale Under 20 maschile al fianco di Julio Velasco e Angiolino Frigoni (che portò all’argento europeo e all’oro mondiale); infine la promozione dalla B all’A3 alla guida di Acqui Terme nel 2023. Un anno e mezzo fa l’arrivo a Cuneo, nello staff del Settore giovanile cuneese. “Il sogno di un bambino diventato realtà. Un orgoglio, tra l’altro, far parte di uno staff interamente piemontese e con origini anche cuneesi. – così Rizzo – Con il coach ci conosciamo da una vita, siamo partita avversari ad 8 km di distanza, lui a Parella io ad Arti & Mestieri, abbiamo condiviso insieme il percorso delle selezioni regionali e delle nazionali, ed ora ci ritroviamo: un bel momento per un rapporto di stima ed amicizia che va anche al di fuori del campo. La stagione sarà difficile, cercheremo la salvezza con il coltello fra i denti e tutte le energie: in Superlega i dettagli fanno la differenza e ci vorrà un’attenzione maniacale”.

Fabio Genre è nato e cresciuto a Cuneo: super tifoso biancoblu, dal 2016 è stato scoutman della Cuneo Granda Volley, fra A2 e soprattutto Serie A1. Ha conferito il II grado di Allenatore e, dal 5 maggio 2025, è ufficialmente lo scoutman della Nazionale Slovena femminile. “Oltre ad essere la squadra della mia città, Cuneo Volley è anche la mia squadra del cuore – ha raccontato Genre – . Ma è anche un passaggio di livello: da scout man (alla Cuneo Granda Volley, ndr) ad essere parte dello staff, allenatore, un incarico che ho preso con grande entusiasmo. Sto studiando il più possibile per arrivare il più preparato possibile all’inizio del campionato. Con il coach ho trovato subito grande entusiasmo e collaborazione, mi aspetto una grande stagione dal nostro punto di vista. L’emozione da ex tifoso è tanta”.

Soddisfatto il tecnico Matteo Battocchio, intervenuto in videocollegamento: “Il lavoro dello staff è stato determinante nella scorsa stagione. La società si è mossa bene, ampliando lo staff e dando senso di appartenenza al territorio, con persone molto competenti”.

In coda alla conferenza stampa, un cenno sul mercato. Il ruolo di opposto è praticamente coperto, in attesa di poterne dare annuncio ufficiale: “L’operazione è conclusa, per fugare ogni dubbio, ma al momento non si può ancora ufficializzare” ha spiegato il DS Brugiafreddo,

Sponsor dell’evento, Energia Pulita, rappresentata dal responsabile del punto vendita di Cuneo (sito in Corso Nizza) Daniele Bertolotti.