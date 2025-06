Sabato 21 giugno, presso gli spazi di Artefora, il centro espositivo nato a Castiglione Tinella, nelle Langhe, in Piemonte, per volontà dell’artista argentino Ernesto Morales, è stata inaugurata la seconda edizione del festival di arte contemporanea La collina sale sempre, realizzato dall’Associazione Artefora in partnership con l’associazione Radici Connesse, già attiva da tempo sul territorio nell’ambito della promozione e della valorizzazione delle produzioni locali d’eccellenza.

Ideato come un itinerario dedicato all’Arte Contemporanea, La collina sale sempre è un percorso diffuso nei sei Comuni coinvolti, caratterizzato da allestimenti di opere e installazioni site specific di ventidue artisti provenienti da Italia, Perù, Lettonia e Argentina, chiamati a favorire la conoscenza di ogni luogo attraverso il connubio con il territorio: gli interventi appositamente ideati dagli artisti per ogni sito prescelto saranno ospitati in chiese, torri campanarie romaniche, cantine, fienili, porticati e casali storici, e ogni inaugurazione verrà affiancata da incontri, workshop, percorsi guidati alla scoperta del territorio e dei linguaggi dell’Arte che caratterizzano la ricerca di ogni artista coinvolto.

In intesa con il tema conduttore con cui gli artisti sono stati chiamati a confrontarsi, l’ispirazione che ha dato il titolo al festival è tratta da un passo di Cesare Pavese del suo ultimo romanzo, La luna e i falò, e pone l’attenzione sul concetto di trasformazione, processo che conserva necessariamente la memoria di esperienze pregresse, capaci di incidere profondamente sugli stati emozionali più profondi, rinnovando percezioni e morfologie espressive dell’indagine artistica.

L’edizione 2025 de La collina sale sempre ha aperto in concomitanza con il solstizio d’estate, e nell’arco di un mese porterà ventidue artisti in sei Comuni aderenti al progetto tra Langhe e Monferrato, ovvero Castiglione Tinella, Castagnole delle Lanze, Barbaresco, Santo Stefano Belbo, Neive e Alba.

Il calendario della manifestazione è suddiviso in un programma di più inaugurazioni a cura di Marzia Capannolo volto a coinvolgere pubblici eterogenei e linguaggi dell’arte contemporanea in itinerari di approfondimento e scoperta, consentendo di tracciare un’inedita mappatura incentrata sulla possibilità di vivere l’esperienza del territorio attraverso le sue pertinenze storiche, gli interventi artistici e le realtà produttive partecipanti.

Tra le importanti novità di quest’anno va sottolineato il focus internazionale dedicato alla Lettonia che si articolerà in più momenti progettuali dedicati agli artisti Māris Čačka, Ritums Ivanovs, Sigita Daugule, Vineta Kaulaca e Kristina Elettra Rubine, esponenti della più avanzata ricerca contemporanea dei Paesi baltici.

Durante il weekend del 28 e 29 giugno gli appuntamenti de La collina sale sempre si arricchiranno ulteriormente con l’inaugurazione di sabato 28 giugno alle ore 18 presso l’Antica Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea a Castiglione Tinella con la sezione speciale Past_Present – Nedda Guidi. Dopo il grande successo della Biennale di Venezia del 2024 che ha visto la consacrazione di Nedda Guidi (1927, Gubbio – 2015, Roma) come Artista di straordinaria rilevanza nel panorama dell’Arte d’Avanguardia del secondo Novecento, grazie alla collaborazione con l’Archivio dell’Artista, la storica opera del 1977 De-posizione, recentemente esposta presso il Padiglione Centrale della Biennale, verrà presentata nella sezione speciale Past_Present del festival.

Domenica 29 giugno sarà la volta di Santo Stefano Belbo dove alle 11.30 verrà inaugurata la mostra in due tappe di Ernesto Morales, la prima, Geografie della Luce, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, in concomitanza con il Festival Cesare Pavese, e la seconda, Geografie del Silenzio, a Neive alle ore 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria del Piano. Sempre a Neive, a partire dalle ore 17.30 di domenica 29 giugno, la chiesa di San Rocco ospiterà l’installazione Super omnes di Riccardo Monachesi, ispirata al simbolo iconografico della conchiglia di San Giacomo.

Ad aprire la seconda edizione del festival La Collina sale sempre, sabato 21 giugno è stata la mostra personale di Māris Čačka (1976, Varakļāni – Lettonia) artista di rilevanza internazionale che ha presentato al pubblico una serie di opere su tela realizzate negli ultimi tre anni di ricerca e durante il suo soggiorno presso Artefora – Artist Residency Program a Castiglione Tinella, dove l’artista è stato in residenza per due settimane, periodo in cui ha avuto occasione di confrontarsi con la dimensione naturalistica del paesaggio e con le realtà del territorio.

Contestualmente all’apertura del festival sono state inaugurate le mostre allestite presso gli spazi di Artefora con i progetti site specific degli artisti Diego Soldà, Roberta Busato, Carlo Colli, Andrea Marini, Gianfranco Chiavacci, Bruno Murialdo e delle artiste argentine Ana Hillar e Sara Berola.

Domenica 22 giugno presso la Chiesa dei Battuti Bianchi e in Corte Casa Giulia di Castagnole delle Lanze, sono state aperte le mostre che coinvolgono l’artista lettone Kristina Elettra Rubine, Stefania Fabrizi, Emanuela Lena, Daniele Aletti e Daniela M. Guggisberg, e gli artisti peruviani Victor Zea e Ivet Salazar Nella sede invece della Torre Medievale di Barbaresco è stata aperta al pubblico la mostra degli artisti lettoni Ritums Ivanovs, Sigita Daugule e Vineta Kaulaca.

Le mostre e le installazioni saranno visitabili fino al 20 luglio secondo i seguenti orari:

il venerdì dalle 17.00 alle 19.00

Il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

Per visite su appuntamento: [email protected])

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Radici Connesse, alcuni produttori del territorio saranno coinvolti in prima persona negli eventi e nelle inaugurazioni del festival La collina sale sempre. In tali occasioni sarà possibile degustare vini, nocciole, grappe e prodotti a base di zafferano che, insieme alle opere d’arte esposte, saranno i protagonisti di un percorso esperienziale inedito, in grado di far dialogare i prodotti del territorio e l’arte contemporanea nelle sue molteplici espressioni.

Oltre all’inaugurazione del festival presso la sede di Artefora il 21 giugno, i produttori saranno presenti a Neive domenica 29 giugno presso la cappella di Santa Maria del Piano, a partire dalle 18.45. In quest’occasione, al termine del concerto del violoncellista Stefano Beltrami e dopo la presentazione della mostra di Ernesto Morales Geografie del silenzio, sarà possibile partecipare a un momento di degustazione e assaggio di alcune tipicità enogastronomiche del territorio.

Un altro appuntamento per fare esperienza del connubio tra arte e territorio è previsto per domenica 6 luglio alle 18.30, presso la terrazza della cantina di Beatrice Cortese, per un aperitivo con l’artista Ernesto Morales in dialogo con il fotografo e giornalista albese Bruno Murialdo. Sarà possibile partecipare all’evento prenotando al numero: 346 9421242.

Infine, i produttori selezionati saranno presenti domenica 20 luglio sulle suggestive colline di lavanda di Ansèm dove, a partire dalle 17.30, arte e natura faranno da sfondo all’evento conclusivo del festival La Collina sale sempre. Sarà possibile partecipare prenotando al numero: 338 5353065.

La collina sale sempre

Direzione Artistica: Marzia Capannolo

Coordinamento con il territorio: Chiara Ferro, Silvano Icardi