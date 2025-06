Al via la formazione congiunta tra USAR Vigili del Fuoco e Maxiemergenza 118 Piemonte

Nell’ambito delle attività per la costituzione dei moduli USAR-Light Internazionale e USAR-Medium Nazionale, prende il via un importante ciclo di formazione congiunta rivolto al personale sanitario della Maxiemergenza 118 Piemonte, in attuazione dell’accordo quadro sottoscritto tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte.

L’iniziativa prevede sessioni formative articolate in quattro giornate consecutive, curate da istruttori USAR dei Vigili del Fuoco e rivolte a medici e infermieri specializzati nella gestione delle emergenze sanitarie complesse. Le attività si svolgeranno presso il Comando Provinciale VVF di Torino e il Campo di Addestramento USAR di Volpiano.

Nel portare il proprio saluto all’avvio del percorso formativo, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, Ing. Alessandro Paola, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i due enti:

«La collaborazione tra i Vigili del Fuoco e il sistema sanitario piemontese, con la Maxiemergenza 118 Piemonte, rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra competenze tecniche e sanitarie. In scenari operativi complessi, la capacità di operare in modo coordinato e integrato è un valore strategico per la sicurezza dei cittadini e l’efficacia del soccorso.»

Obiettivo della formazione è sviluppare competenze operative condivise tra soccorritori tecnici e personale sanitario, con particolare attenzione alle tecniche di intervento in scenari complessi e al lavoro integrato nei contesti di ricerca e soccorso in ambiente urbano (Urban Search and Rescue).

Il progetto si inserisce nel percorso di adeguamento alle linee guida INSARAG e nella prospettiva della classificazione internazionale del modulo USAR-Light, rafforzando la capacità operativa dei team misti in vista di potenziali impieghi sia a livello nazionale che internazionale.