Costigliole Saluzzo, proseguono i lavori per la realizzazione dell’asilo nido

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dell’asilo nido a Costigliole Saluzzo, che sorgerà tra corso Piemonte e via Divisione Cuneense. In pochi giorni il profilo di quella che sarà la struttura preposta ad ospitare tre sezioni (due divezzi e una lattanti) e andato delineandosi e i passanti già riescono a intuire la forma del futuro edificio, che sorgerà su un unico piano, avrà un’ampia area verde esterna e un parcheggio dedicato.

Commenta il sindaco di Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi: «Un’opera resa possibile grazie all’impiego dei fondi del Pnrr che sta rispettando perfettamente il crono-programma».

Intanto proseguono anche i lavori della misura B del Bando Borghi, che permette la riqualificazione di aree centrali, di interesse storico, del paese. In particolare si andrà a restaurare Porta Graffiona e si andranno a sistemare le aree antistanti la chiesa parrocchiale. Con lo sblocco pressoché totale dei finanziamenti, poi, si sta portando a compimento il polo scolastico. Sta prendendo forma la palestra comunale.

Dichiara il primo cittadino: «Dopo anni di lavoro, tra bandi e programmi, è il momento di raccogliere i frutti. Quanto possiamo realizzare è il risultato di un impegno, in dialogo costante, di amministratori, tecnici e funzionari: tante persone che portano avanti, con dedizione, la nostra progettualità. Un percorso che si sviluppa in perfetta sintonia con tutti i vari livelli degli enti statali. Tant’è che anche il sottosegretario all’Istruzione è stato a Costigliole a dimostrare il suo sostegno al nostro progetto».

Un modus operandi che il sindaco rivendica essere stato applicato anche con gli enti territorialmente più prossimi: «Con Provincia e Unione Montana dei Comuni tanti risultati sono arrivati negli ultimi mesi, si pensi all’asfaltatura delle strade che da anni necessitavano di un intervento e la predisposizione dell’illuminazione di via Ceretto. Si è sempre operato in condivisione, facendo fronte comune sulle strategie da adottare. E questo è l’approccio che intendiamo mantenere in vista delle prossime sfide che attendono Costigliole Saluzzo».