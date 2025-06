Volley: presentate le domande di iscrizione ai campionati SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca

È scaduto oggi, lunedì 23 giugno, il termine per la presentazione dei documenti di ammissione ai Campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2025/26. Sono 46 le società che hanno presentato la modulistica necessaria, in attesa di Stadium Pallavolo Mirandola (MO), neopromossa dalla Serie B che si è qualificata nell’ultima fase dei Play Off e che avrà quindi tempo fino a venerdì 27 giugno. Già da questa mattina la Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A è al lavoro sui moduli consegnati dai Club.

La Commissione chiuderà il verbale entro giovedì 3 luglio 2025 e consegnerà contestualmente alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti all’81° Campionato Serie A Credem Banca.

In SuperLega e in Serie A2 Credem Banca, tutti i Club aventi diritto hanno presentato documentazione (12 SuperLega, 14 Serie A2).

In Serie A3, 20 dei Club aventi diritto hanno presentato domanda di iscrizione, tra cui le due neopromosse ASD Green Volley Galatone (LE) e ASD Silvolley di Trebaseleghe (PD). Una la Società che ha perfezionato la domanda dopo l’acquisizione del titolo: Terni Volley Academy (da Impavida Pallavolo Ortona). La società Team Volley Napoli ha invece presentato domanda di ripescaggio alla Serie A3.

È momentaneamente esclusa dal conteggio l’altra neopromossa, Stadium Pallavolo Mirandola (MO) che, come previsto da regolamento, avrà tempo fino alle 12.00 di venerdì 27 giugno per presentare tutta la documentazione, in quanto vincitrice della terza ed ultima fase dei Play Off di Serie B.

Ha invece depositato rinuncia di iscrizione alla Serie A3 la Società Pallavolo Franco Tigano Palmi (RC), oltre alle neopromosse dalla Serie B Volley Libertas Osimo (AN), Volley Club Grottaglie (TA) e Volley Lupi Santa Croce (PI).

Ecco la lista completa (con i nominativi societari) delle squadre che hanno presentato domanda d’iscrizione. La denominazione utilizzata durante il campionato verrà comunicata ad ammissione confermata.

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di SuperLega Credem Banca 2025/26:

CISTERNA Volley (LT)

Volley Lube CIVITANOVA (MC)

CUNEO Sport 2018 (Neopromossa)

M&G Scuola di Pallavolo GROTTAZZOLINA (FM)

Powervolley MILANO 2.0

MODENA Volley Punto Zero

Vero Volley MONZA

Pallavolo PADOVA

Sir Safety Umbria Volley PERUGIA

You Energy Volley PIACENZA

TRENTINO Volley (TN)

VERONA Volley

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A2 Credem Banca 2025/26:

Saturnia ACICASTELLO (CT)

Virtus AVERSA (CE)

Atlantide Pallavolo BRESCIA

Libertas Brianza CANTÙ (CO)

Virtus Volley FANO (PU)

Rinascita LAGONEGRO (PZ) (Neopromossa)

Pallavolo MACERATA

Volley PINETO (TE)

Delta Volley PORTO VIRO (RO)

Centro Sportivo PRATA DI PORDENONE (PN)

G.S. Porto Robur Costa 2030 RAVENNA

Emma Villas Vitt SIENA

Folgore MASSA LUBRENSE (NA) (SORRENTO) (Neopromossa)

Prisma TARANTO Volley

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A3 Credem Banca 2025/26:

Pallavolo La Bollente ACQUI TERME (AL)

Pallavolo BELLUNO

CUS CAGLIARI

Spike Devils CAMPOBASSO

New Mater CASTELLANA GROTTE (BA)

ASD Green Volley GALATONE (LE) (Neopromossa)

New Volley GIOIA DEL COLLE (BA)

Pallavolo Azzurra ALESSANO (LE)

Gabbiano Top Team Volley MANTOVA

Volley MODICA (RG)

Team Volley NAPOLI (ripescata)

SSD Sport Specialist REGGIO CALABRIA

Volley Tricolore REGGIO EMILIA

Plus Volleyball SABAUDIA (LT)

Volley Team Club SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Pallavolo SAN GIUSTINO (PG)

SARROCH Polisportiva (CA)

Volley SAVIGLIANO (CN)

TERNI Volley Academy (richiesta acquisizione titolo da Impavida Pallavolo ORTONA)

ASD Silvolley di TREBASELEGHE (PD) (Neopromossa)