Il nuovo presidente di ActionAid Italia è Abderrahmane Amajou

Tappa di prestigio per Abderrahmane Amajou (classe 1986, marocchino d’origine e a Bra dal 1994) è il nuovo presidente di ActionAid Italia.

“Organizzazione internazionale indipendente. Siamo presenti in 71 paesi nel mondo e, insieme alle comunità più discriminate, agiamo contro la povertà e l’ingiustizia“, si legge sul portale ufficiale.

Ecco la nota stampa per la nomina del neo-presidente Amajou.

Dopo un intenso e appassionato triennio alla presidenza Mariangela Cassano passa il testimone a Abderrahmane Amajou, che guiderà l’Organizzazione nell’ultimo triennio della Strategia Agorà 2028. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci, svoltasi il 21 giugno 2025 dove la stessa Assemblea ha rilanciato gli obiettivi strategici alla luce della complessità delle sfide dello scenario globale.

Abderrahmane Amajou è community organizer, fondatore e presidente del Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale (CODIASCO), esperto di cambiamento climatico e vicepresidente della Fondazione filantropica Ufficio Pio di Compagnia di San Paolo. È un professionista con una solida formazione in Studi Internazionali e Management dello Sviluppo, con esperienza pluriennale nel campo della cooperazione internazionale, delle politiche migratorie e dell’inclusione sociale. Ha ricoperto incarichi istituzionali a livello locale e ha sviluppato progetti innovativi presso Slow Food Internazionale, con particolare attenzione alle comunità migranti e alla valorizzazione delle diversità culturali. Membro attivo di reti nazionali e internazionali per la leadership inclusiva, è impegnato nel promuovere modelli di sviluppo sostenibile e partecipativo.

“Esprimo profonda gratitudine ai soci e alle socie per la fiducia che mi hanno concesso. Ringrazio Mariangela Cassano e il Consiglio Direttivo per il lavoro straordinario fatto finora e che continueremo a svolgere con la serietà e l’entusiasmo che contraddistingue la nostra Associazione” dichiara Abderrahmane Amajou “Siamo chiamati a operare in un contesto segnato da crisi globali, arretramento dei diritti, riduzione degli spazi civici, trasformazioni profonde nella partecipazione democratica e lo faremo forti della nostra cultura organizzativa basata sul modello di co-leadership e leadership condivisa”.

“È stato un viaggio meraviglioso, reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione della intera comunità di ActionAid” commenta Mariangela Cassano “Insieme a soci e socie, staff, attivisti e attiviste, alleati e stakeholder abbiamo affrontato sfide complesse, guidato importanti cambiamenti. Ho guidato ActionAid Italia con una leadership gentile e autentica, fondata sull’ascolto, sulla cura delle persone e sulla valorizzazione delle competenze di ciascuno. Ho sempre creduto che la forza di ActionAid Italia risieda nella comunità che la anima: donne e uomini che, insieme, costruiscono alleanze solide che generano valore e si impegnano ogni giorno per un futuro migliore. Le sfide affrontate insieme ci hanno reso più forti e consapevoli, permettendoci di intraprendere percorsi di crescita e innovazione nel cammino verso il futuro. Un grande riconoscimento a Abderrahmane che assume questo ruolo in un contesto esterno complesso e volatile, caratterizzato da una crescente instabilità geopolitica, sfide globali e progressivo restringimento degli spazi civici”.

Katia Scannavini e Lorenzo Eusepi, Co-Segretari Generali, ringraziano Mariangela per tutto l’impegno e la passione con cui ha condotto ActionAid fino a qui e danno un caloroso benvenuto ad Abderrahmane.