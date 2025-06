Frabosa Soprana, tra pochi giorni parte il Festival Contaminazioni con oltre 250 musicisti

Per l’undicesimo anno consecutivo, grazie alla passione e all’impegno della musicista Lucia Margherita Marino insieme a tutto lo staff di ESTEMPORANEA, il piccolo borgo piemontese di Frabosa Soprana (CN), ai piedi delle Alpi Liguri, si prepara a vivere la sua trasformazione più sorprendente: per un intero mese, dal 29 giugno al 2 agosto, il paese ospita il Festival Contaminazioni e si trasforma in un immenso auditorium a cielo aperto dove musica, teatro e cinema invadono ogni angolo con la loro energia travolgente.

Balconi, cortili, negozi, palazzi: ogni luogo vibra al ritmo delle note di oltre 250 musicisti provenienti da tutto il mondo. Dall’alba fino a tarda sera, Frabosa Soprana risuona di voci, strumenti, sperimentazioni artistiche e contaminazioni culturali che si intrecciano in un’atmosfera di festa e bellezza condivisa.

Non solo spettacoli, concerti, performance: il cuore pulsante del Festival sono i Corsi di Perfezionamento Musicale che ogni anno richiamano giovani talenti internazionali desiderosi di perfezionarsi al fianco di docenti d’eccellenza provenienti da istituzioni come il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro alla Scala di Milano, l’Arena di Verona, e numerosi conservatori italiani ed esteri, tra cui la Catholic University di Washington e il Conservatorio di San Francisco.

È dalle quattro settimane intense di studio, prove aperte, laboratori e incontri che nasce CONTAMINAZIONI, un festival che mescola i linguaggi e le culture, che coniuga eventi ad opera di grandi professionisti con la passione contagiosa di oltre 3.500 studenti, attori e ballerini che negli anni hanno animato le edizioni passate.

I numeri del Festival Contaminazioni raccontano il suo successo e la potenza delle note che da 11 anni, per un mese intero, invadono Frabosa Soprana, altrimenti nota per il suo paesaggio naturale, i boschi rigogliosi e la sua tranquillità, Dal 2015 a oggi il festival ha ospitato 2.931 musicisti, attori e ballerini, 553 docenti internazionali, 3.572 allievi provenienti da tutto il mondo, 291 spettacoli gratuiti ed assegnato 67 borse di studio a studenti meritevoli. Un festival in crescita che quest’anno coinvolge anche i comuni di Limone Piemonte e Cuneo.

Dall’Accademia dei Folli a Franco Neri, dal grande tributo sinfonico ai Queen allla Tourin Brass Band passando per lo spettacolo-degustazione sul cioccolato, il Festival anche nel 2025 sarà il contenitore di personalità e arti diverse. Il programma, tra musica, teatro e cabaret, include:

• 18 spettacoli a ingresso gratuito a Frabosa Soprana, Limone Piemonte e Cuneo • 22 concerti finali dei Corsi di Perfezionamento Musicale • 35 classi strumentali • 3 orchestre giovanili internazionali • oltre 250 musicisti e docenti in residenza • più di 5.000 spettatori

CONTAMINAZIONI è anche un progetto sociale: attraverso la campagna “Suono per Te”, ESTEMPORANEA ha raccolto e distribuito oltre 45.000 euro in borse di studio, sostenendo decine di giovani musicisti in difficoltà.

Sostenitori e sponsor: Regione Piemonte, Fondazione CRC, Comune di Frabosa Soprana, Hotel Excelsior, Zephyr International Music festival.