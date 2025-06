È stata ufficialmente inaugurata l’11 giugno l’Oasi della Ninfa Melissa, un nuovo presidio di biodiversità realizzato lungo il Sentiero del Maira a Racconigi su un’area di circa 100 m², già rifugio naturale per api e altri insetti impollinatori e Domenica 29 giugno, alle ore 9,00, proprio nella nuova oasi avrà inizio l’evento intitolato «Un giorno da ape», una passeggiata a tappe per grandi e piccini condotta dall’etologa e guida ambientale escursionistica Selena Esposito: un modo innovativo per scoprire il mondo delle api, un universo affascinante e sorprendente. Sarà questo il primo evento in programma in estate per quanto riguarda l’oasi racconigese.

A seguire, all’Oasi, l’apicoltrice Giulia Minero (Mi ti e Le Api) proporrà attività per famiglie con assaggio di miele. Partecipazione gratuita, senza prenotazione. Ritrovo presso il piazzale del ponte Maira, corso Regina Margherita a Racconigi.

L’oasi, piantumata con specie mellifere e pollinifere, ospita le prime arnie didattiche posizionate dall’apicoltrice Giulia Minero, che sottolinea come «le api siano sentinelle preziose della salute degli ecosistemi».

Le attività educative e di divulgazione saranno curate dall’associazione Elefante Alpino: le guide Selena Esposito e Diego proporranno laboratori per scuole, famiglie e visitatori, trasformando l’area in un’aula a cielo aperto

L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dalla Fondazione CRC.