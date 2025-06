Cuneo si prepara ad accogliere la 36^ edizione della Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali, in programma domenica 29 giugno 2025, con partenza e arrivo in piazza Galimberti.

L’evento non si limiterà alla competizione ciclistica: per quattro giorni, dal 26 al 29 giugno, il centro della città si trasformerà in un villaggio sportivo ed espositivo animato da eventi per tutti i gusti, con musica dal vivo, cibo di qualità, iniziative culturali, attività per bambini e momenti dedicati alla salute e al benessere.

Di seguito gli highlight giorno per giorno.

GIOVEDÌ 26 GIUGNO

Ad aprire il programma, alle ore 18:30, sarà la pedalata Gravel non competitiva “Coppi de Tierra”, un itinerario panoramico di 28 km lungo il Parco Fluviale Gesso e Stura, che collega Cuneo a Borgo San Dalmazzo. L’evento è organizzato da Karhu e N.E.R. Night Experience Ride, con arrivo previsto in piazza Galimberti intorno alle ore 20:00. All’arrivo, festa in piazza con DJ set. Un’opportunità per godersi la natura in sella alla propria bici, aperta a tutti.

VENERDÌ 27 GIUGNO

La giornata di venerdì sarà dedicata al benessere e all’accoglienza dei partecipanti.

Dalle 14:00 alle 18:00 in piazza Galimberti, verrà allestita l’area “Campus Salute & Benessere”, con screening medici gratuiti a cura di Rotary Club Cuneo 1925, Generali, Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, Croce Rossa Italiana e DoctorApp.

Alle 15:30 apre anche il parcheggio biciclette custodito “Bike Cure”, a cura di Confindustria Cuneo, Formedil Cuneo e Cooperativa Sociale San Paolo. Dalle 16:00 inizierà la distribuzione dei pacchi gara con l’apertura del villaggio espositivo de La Fausto Coppi Generali in piazza Galimberti, dove sarà possibile visitare gli stand di aziende, sponsor e realtà locali.

Alle 18:00, appuntamento con il primo talk organizzato dal Cuneo Bike Festival, ospite l’atleta di ultra trail e sport di endurance Davide Rivero. La partecipazione è gratuita; prenotazione obbligatoria su Eventbrite.com.

Alle 18:30 si terrà la pedalata “TEOBIKE by Balocco” dedicata ai giovani sportivi, con il supporto di G.S. Passatore, Velo Club Esperia Piasco e Team Vigor Piasco. Ad ogni partecipante verrà omaggiata una maglietta da ciclismo grazie alla collaborazione con Balocco, l’azienda dolciaria di Fossano.

Alle 19:00, spazio alla corsa notturna solidale “Run the Night – Karhu x CDF”, organizzata da Karhu, Atletica Roata Chiusani e associazione C’è da Fare (fondata da Paolo Kessisoglu) e a sostegno della salute mentale giovanile. Tre i percorsi: da 5 km (fitwalking), 7 km e la mezza maratona (21 km) certificata Fidal.

A seguire, la cena in piazza con specialità “Il bollito” e altri piatti locali, a cura de I Piaceri di Carrù in collaborazione con BOP – Birra Origine Piemonte.

SABATO 28 GIUGNO

Sabato sarà la giornata con il programma più ricco di appuntamenti in vista de La Fausto Coppi Generali.

Si parte alle ore 6:00 con la Colazione della tradizione del Bue Grasso di Carrù nell’area gastronomica, curata dai Ristoratori di Carrù, BOP Consorzio Birra Origine Piemonte e Acqua S. Bernardo. Dalle 9:30, riapre anche il “Bike Cure” e alle 10:00 inizia la distribuzione dei pacchi gara La Fausto Coppi Generali.

Sempre alle ore 10:00, doppio appuntamento: il “Campus Salute & Benessere” e “Bimbinsella”, attività di educazione stradale per bambini con il supporto di Polizia Stradale, G.S. Passatore e Michelin sport club.

Alle 10:30 e alle 14:30 si terranno le Passeggiate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), i partecipanti saranno guidati alla scoperta del Liberty cuneese. Alle 12:00 sarà emesso ufficialmente il primo annullo filatelico dedicato alla Granfondo, a cura di Poste Italiane. Alle 16.00, il Museo del Ghisallo presenterà il Concorso di eleganza con figuranti in costume e biciclette d’epoca, dedicate al periodo 1900-1930.

In contemporanea, dalle 16:30, il Cuneo Bike Festival proseguirà con talk e incontri divulgativi. Ospite del talk Giancarlo Brocci, giornalista, scrittore ed organizzatore dell’Eroica. L’evento è gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.com

Alle 17:00, via alla suggestiva Cerimonia di Benvenuto alle Nazioni con sfilata in via Roma da Largo Audiffredi a piazza Galimberti, con la presenza della Giostra delle Cento Torri di Alba e la tradizionale accensione del braciere.

Alle 18:15, terzo e ultimo incontro talk organizzato dal Cuneo Bike Festival. Ospite Giacomo Pellizzari, scrittore, giornalista sportivo e ciclista. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.com. A conclusione della giornata, la cena in piazza, seguita, alle 21:00, da musica rock folk occitana, con un grande ballo occitano e il concerto live dei Bistro’ Dalfin dei Lou Dalfin.

DOMENICA 29 GIUGNO

La giornata culminante inizierà all’alba: dalle 5:45 sarà possibile ritirare gli ultimi pacchi gara, mentre la partenza ufficiale della Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Generali e Fauniera Classic avverrà alle 7:00 da piazza Galimberti.

Alle 9:00, Poste Italiane emetterà il secondo annullo filatelico legato all’evento. Alle 9:30, partirà la “Fausto Coppi Mangia&Pedala”: un evento cicloturistico di 47 km e 350 metri di dislivello che si snoda, percorrendo le strade di campagna, nei dintorni di Cuneo. Un percorso in bici che unisce sport, natura, cultura e gusto di circa 47 km con partenza da piazza Galimberti, e organizzato da Fiab e Bici in giro Cuneo. Sempre alle 9:30, secondo appuntamento con le Passeggiate FAI.

A partire dalle 11:00 arriveranno i primi partecipanti della mediofondo, mentre dalle 13:00 sono previsti gli arrivi dei primi della granfondo La Fausto Coppi Generali, accolti con grande entusiasmo dal pubblico lungo il percorso. Le premiazioni ufficiali della 36ª edizione si terranno alle 11:30 e alle 14:30.

La Fausto Coppi Generali 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo, ma anche un’occasione per vivere la città attraverso sport, cultura, salute e gastronomia. Un evento che coniuga tradizione e innovazione, con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e partner del territorio.