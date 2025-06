L’AC Cuneo 1905 festeggia i 120 anni di storia e guarda al futuro: “Puntiamo ad essere sempre competitivi” (FOTO e VIDEO)

Una storia che si celebra con lo sguardo già al futuro. L’AC Cuneo 1905 ha festeggiato i 120 anni di storia biancorossa: un momento conviviale, tenutosi presso la Maison Borgna a San Defendente insieme a tutto l’organigramma dirigenziale, a staff e giocatori, a sponsor ed istituzioni, a cavallo fra due stagioni (2024-25 e 2025-26) e quindi occasione per ripercorrere sì i momenti più significativi di questi colori, ma anche per tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi e mettere le prime basi per il futuro.

“Un momento per festeggiare e per ringraziare tutti i nostri partner (sponsor ed istituzionali) e tutti i settori, dal Giovanile alla Prima Squadra. – sottolinea il Presidente, nonchè padrone di casa Flavio Borgna – Avremmo preferito concludere la stagione 2024-25 di Eccellenza in un altro modo, ma proveremo a fare un campionato ancora ai vertici, ci teniamo: sul mercato ci siamo già mossi in tempo, puntiamo ad avere una squadra competitiva per la promozione”.

A proposito di futuro, l’evento è stata occasione anche per presentare proprio i calciatori già confermati ed i primi nuovi volti della rosa 2025-26, a mercato naturalmente ancora nelle sue fasi iniziali, i quali saranno guidati dal nuovo tecnico Danilo Bianco (il quale ha salutato tutti i presenti tramite un videomessaggio): ad oggi, le novità sono rappresentate da Gabriele Quitadamo, Derrick Gymah, Samuele Caristo e Matteo Viglietta; ancora biancorossi Federico Giraudo, Davide Magnaldi, Edoardo Bernardi, Matteo Benso, Daniele Galfrè, Simone Angeli, Pietro Rastrelli, Loranzo Ghibaudo, Ettore Giraudo e Giacomo Aime. “Promossi” dall’Under 19, reduce dalla vittoria del campionato regionale, Francesco Bianco, Pietro Orlando, Hendri Sadrija, David Dembele, Tommaso Marchisio e Nicola Silvestro.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale, la sindaca Patrizia Manassero, l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard e l’Assessore allo Sport Valter Fantino: “Ritengo che in questi anni il club abbia lavorato bene per consolidare sè stessa ed il centro sportivo, investendo e ragionando di struttura: i risultati arriveranno, ma è meglio avere a che fare con qualcuno che pensa a costruire giorno per giorno, piuttosto che grandi spot che alla lunga non pagano. – ha rimarcato Fantino – Dobbiamo apprezzare il lavoro svolto quotidianamente dall’AC Cuneo 1905 e rimanergli vicino, con tutte le difficoltà di questi tempi”.

Presente anche l’Assessore Regionale al Commercio Paolo Bongioanni: “Un progetto importante per la nostra comunità che la Regione affianca. La stagione si è conclusa con la vittoria dei giovani dell’Under 19, bisogna ancora fare dei passi avanti sulla Prima Squadra e si faranno. Ricordiamo che questa società ha investito tanto dando la possibilità a 400 ragazzi e le loro famiglie di aiutare nella formazione che ci regala lo sport”.

Per Fondazione CRC, da sempre sensibile ed attenta al mondo dello sport, il Consigliere Federico Borgna: “La nostra fondazione è una delle poche in Italia che eroga al mondo sport: cerchiamo infatti di stare sempre vicino alle realtà che fanno sport come strumento educativo, di promozione di uno stile di vita sano e di integrazione sociale. Il Cuneo rappresenta una di queste realtà che danno una mano per costruire una comunità più coesa, forte e sana e, per questo, noi ci siamo”.

La serata si è conclusa con un gustoso apericena e con l’atteso “taglio della torta” dedicata ai 120 anni biancorossi.