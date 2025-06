Si son da poco spenti i riflettori sull’edizione nr. 15 del Trofeo UNVS Memorial Andrea e Paolo Caretti, un appuntamento ricco di novità per un obbiettivo sociale dai grandi contenuti che i tanti presenti hanno potuto vivere su una tre giorni di gare dove ad aspetti meramente sportivi, si son vissute parentesi di sana convivialità con riflessioni utili al sociale ed alla comunità tutta.

Ecco allora che con momenti di grande spettacolo vista la presenza del fior fiore di cestisti di caratura nazionale, in campo preziose sinergie grazie al dinamismo ed alla determinazione dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra che ancora una volta ha ulteriormente rinsaldato il legame con AIDO e nello specifico la Sezione Provinciale di Cuneo ed il Gruppo Intercomunale di Bra dando così concretezza ad un messaggio forte ed importante legato alla prevenzione ed alla tutela della vita grazie al mantenimento della forma fisica a qualsiasi età anagrafica.

L’evento, validato da UNVS Nazionale e Sport e Salute nel contesto di “To Do Sport”, ha visto la partecipazione di ben sei formazioni che si son affrontate il 13, 14 e 15 Giugno 2025 con grande agonismo ed altrettanta correttezza sportiva e fair play grazie ad un’idea progettuale “Mens sana in corpore sano” supportata dalla Fondazione CRC e dall’Amministrazione Comunale sempre attenta ad iniziative legate a giovani, a soggetti fragili ed alla diversa abilità.

“In questi giorni stiamo recuperando la non poca stanchezza visto il tanto impegno profuso per seguire i vari aspetti organizzativi” – afferma il Presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino che prosegue– “per questo se è vero che son riconoscente a figure strettamente legate al mondo della “palla a spicchi” come Ettore Sanino, Roberto Marengo, Sandro Musmeci e Carlo Leoncini, il mio grazie è sentitamente voluto e dovuto a tutti i volontari sia della ns. realtà sportiva che “targati” AIDO che non si son risparmiati ed hanno permesso di dare ricordo ad Andrea e Paolo Caretti, ma anche Andrea Burdese, Riccardo Bigone e Dario “Ciccio” Tissoni, tanti amici che ci hanno accompagnato in un bellissimo viaggio, un’autentica festa che siamo certi vivremo anche nel 2026“.

Per la cronaca sullo scalino più alto del podio il Torino Basket Over seguito dalla compagnia del Bologna San Severino con al terzo posto la formazione dell’UNVS Bra; a ruota il Savona Green Bears, la Roma Basket Pegaso ed il Torino Amici di Ciccio.

Premi speciali al miglior marcatore Andrea Beccaria (UNVS Bra), al miglior rimbalzista, palle recuperate e stoppate Massimo “Max” Marcello (UNVS Bra) e miglior giocatore Gianni Bologna (San Severino).