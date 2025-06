SERIE C FEMMINILE: GRANDA COLLEGE CUNEO – ABC SERVIZI LADY GATORS 48-52

Parziali: 25-14, 8-10, 4-13, 11-15.

LADY GATORS: Rolfo, Casasole 10, Marchisio Grazia 15, Conti 7, Racca 8, Nicola Benedetta 2, Mellano 1, Porporato 2, Marchisio Zoe, Vesnaver 7, Marchisio Giulia, De Donatis. All. Nicola Valter – Ass. Botta

CUNEO: Viganò 8, Castellino 18, Giordano 2, Tetamo, Lo Re 10, Foglia, Pashollari S. 1, Chiarla 2, Scossa Lodovico, Massa 7, Ballo, Amarante. All. Menardi – Acc. Pashollari Thomas

Dopo l’impresa in semifinale a Moncalieri, le Lady Gators hanno compiuto l’ultimo, straordinario passo verso la gloria: domenica 15 giugno 2025, nella Finale di Coppa Piemonte disputata a Cuneo, le ragazze di coach Nicola e Botta hanno alzato al cielo il trofeo con una prova di cuore, carattere e qualità, superando la formazione locale con una prestazione tutta in crescendo.

Cuneo, che in semifinale aveva eliminato Ivrea con un netto 51-36, partiva determinata a ribaltare i precedenti stagionali, tutti favorevoli alle Lady Gators. E il primo quarto sembrava dar ragione alle padrone di casa, partite fortissimo grazie a una scatenata Castellino, autentica spina nel fianco della difesa biancoverde. Le Alligatrici, invece, hanno faticato non poco a trovare fluidità offensiva contro l’aggressiva retroguardia cuneese, chiudendo il primo parziale sotto 25-14.

Ma il vero volto delle Lady Gators è venuto fuori con il passare dei minuti: la reazione non si è fatta attendere. Dal secondo quarto in poi, la difesa è salita di colpi, diventando un muro invalicabile: Cuneo ha messo a referto solo 23 punti nei restanti tre periodi, a fronte dei 25 segnati nel primo, mentre le Lady sono cresciute in fiducia, intensità e precisione.

Sotto i tabelloni, Casasole ha ancora una volta dettato legge, meno brillante in attacco ma solida come sempre in difesa: 10 punti e 15 rimbalzi per lei. L’MVP della serata però è stata senza dubbio Marchisio Grazia, entrata nel vivo a fine primo quarto e poi esplosiva per il resto del match: 15 punti con uno strepitoso 4/6 da tre, 5 rimbalzi e 5 recuperi, un’autentica arma letale dall’arco.

Anche Vesnaver, dopo un avvio timido, ha saputo alzare il livello quando serviva: lucidità nella gestione del gioco e sangue freddo nei momenti decisivi, chiudendo con 7 punti (5/7 ai liberi) e 3 assist. Conti, nonostante qualche fase alterna, ha garantito solidità (7 punti e 5 rimbalzi), mentre Racca è stata determinante con i suoi 8 punti e, insieme a Conti, ha limitato la temutissima Castellino, poi costretta a uscire per falli sul finale, annullata nel momento più importante.

Prezioso anche il contributo difensivo di capitan Nicola, Mellano e Porporato, protagoniste silenziose ma sempre pronte a dare tutto per la squadra. Ancora una volta, tutte le giocatrici hanno messo il proprio mattoncino, confermando un’identità di squadra forte, unita e determinata a scrivere una pagina memorabile.

Il suono della sirena finale ha sancito il trionfo meritato delle Lady Gators, che si laureano campionesse della Coppa Piemonte 2025 con pieno merito. Un traguardo importante, frutto di una stagione di crescita costante, di sacrifici, di lavoro quotidiano e di un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

Una vittoria che rende orgogliosi lo staff tecnico, i genitori e i tanti sostenitori accorsi a Cuneo per tifare le proprie beniamine. Le Lady hanno chiuso la stagione nel modo più bello possibile, con un trofeo alzato al cielo e la consapevolezza di avere gettato basi solide per il futuro.

Ora è tempo di festeggiare, ma anche di guardare avanti con entusiasmo: la nuova avventura ripartirà tra fine agosto e inizio settembre, e il cuore delle Lady Gators batte già forte. Coppa alla mano, testa alta e tanta voglia di continuare a scrivere la loro splendida storia.