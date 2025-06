Il weekend del 21-22 giugno Limone Piemonte ospita una nuova edizione de La Via del Sale, appuntamento sportivo tra i più attesi dell’estate alpina. La manifestazione, che unisce agonismo, scoperta del territorio e contatto con la natura, è inserita nel prestigioso circuito Prestigio MTB ed è tappa del Marathon Bike Cup.

Sono due i percorsi previsti per gli atleti: una Granfondo di 49 chilometri con 1.800 metri di dislivello positivo e una Mediofondo da 30 chilometri con 1.100 metri di dislivello. I tracciati attraversano paesaggi mozzafiato lungo la scenografica Alta Via del Sale e i Forti Sabaudi, offrendo un mix unico di sfida sportiva, storia e natura.

Domenica 22 giugno, a partire dalle ore 9.30, prenderanno il via da Piazza San Sebastiano a Limone Piemonte le competizioni ufficiali della Granfondo e Mediofondo MTB. La Granfondo si snoderà su un nuovo tracciato con una spettacolare discesa finale di 12 km, mentre la Mediofondo condivide il tratto iniziale con la gara lunga, per poi deviare verso Baita 2000 e rientrare anch’essa con la lunga discesa finale verso Limone.

Per chi cerca un’esperienza all’insegna della libertà e della bellezza alpina senza la pressione del cronometro, domenica 22 giugno debutta la Via del Sale Gravel, evento gratuito e non competitivo con due proposte su tracciati fluidi e accessibili. Il percorso corto da 18 km con 450 m di dislivello positivo parte dal Colle di Tenda (Chalet delle Marmotte), mentre il percorso lungo da 30 km con 800 m di dislivello parte da Limone 1400.

Ad anticipare l’attesissimo evento della domenica sarà la gara giovanile MTB riservata alle categorie G1–G6 (7–12 anni), valida come prova del Trofeo XC Piemonte, in programma per sabato 21 giugno. Il tracciato si snoda nei pressi del Campo Base, in zona Maneggio a Limone Piemonte. Il ritrovo è previsto alle ore 13.30, con partenza alle 15. Per info e iscrizioni: [email protected].

A chiudere la giornata di sabato sarà il concerto dei Fingerlips, in programma alle 21.30 in Piazza del Municipio a Limone Piemonte. La band, nota per l’energia sul palco e per il look anni ’80, proporrà un repertorio che spazia dal rock al pop dance, rivisitato in chiave rock. Ingresso libero.