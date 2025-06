Iniziano gli annunci delle atlete che andranno a comporre la rosa della rinnovata Serie B1 di Mondovì Volley. Il primo arrivo è quello di Isabella Monaco, libero classe 2001, 173 cm di energia che andranno a sigillare la seconda linea del “Puma”.

La carriera di Isabella inizia con la maglia della Bruel Bassano, con cui assaggia per la prima volta il palcoscenico della Serie B prima di passare a Vicenza e poi a Montecchio per la sua prima stagione in Serie A2. A seguire c’è una stagione nuovamente in B1, a Santa Teresa di Riva in Sicilia, prima del ritorno nel nord-est: con la maglia di Talmassons disputa due stagioni di Serie A2, la seconda delle quali culmina con la promozione in Serie A1.

Nell’ultima stagione è tornata in B1 con la maglia della Rothoblaas Volano, imponendosi come uno dei liberi più performanti della categoria e raggiungendo anche i playoff, dove però la sua formazione è stata eliminata da Modena. Le sue prestazioni non sono passate inosservate dalle parti di Mondovì, con il DS Max Rubado che ne ha fatto uno dei volti principali di questo 2025/26.

Le prime parole di Isabella Monaco da “Pumina” sono già un programma: “Sono davvero felice e orgogliosa di entrare nella famiglia Mondovì Volley, ho trovato un ambiente molto familiare ma che allo stesso tempo ha voglia di crescere, lavorare e tornare in alto. Sono rimasta subito colpita per la serietà e la professionalità con cui mi ha accolta e questo mi ha solo confermato che era la scelta giusta per me. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura: sono pronta a dare il massimo, insieme alle mie compagne e allo staff, per la città e per il caloroso pubblico del Palamanera!”