Il rombo dei motori e il fascino di Targa Sobrero ad Alba (GUARDA le FOTO)

L’edizione 2025 di Targa Sobrero (CLICCA QUI) fa tappa nelle Langhe. L’evento coinvolge circa 70 possessori di Supercars (Ferrari, Lamborghini, Porsche) ed è organizzato organizzato da Giovanni Sobrero e Giovanna Bertola, lui originario di Marene ed entrambi con cittadinanza svizzera. Dal 19 al 22 giugno, toccando Piemonte, Lombardia e Liguria con sport, turismo e cucina. Ieri sera Barbaresco, questa mattina in piazza Risorgimento (piazza Duomo) ad Alba.

Ecco il programma:

18 GIUGNO

Welcome supercars Barbaresco

19 GIUGNO

Regularity Test Alba

Road to “Circuito Tazio Nuvolari” Cervesina (PV)

Supercar’s dinner

20 GIUGNO

Langhe Tour

Road to “Marina di Varazze”

Supercar’s Lunch & Expo

h12.00 – 14.00

Varazze (SV)

Supercar’s dinner Portofino. Piazzetta

21 GIUGNO

Boat

Spa

Pool

Shopping

Supercar’s gala dinner & awards Grand Hotel Bristol Spa & Resort, Rapallo (GE)

22 GIUGNO

Final greetings – The homecoming of Supercars