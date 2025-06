“Antichi trattori sotto il Monviso”, la tre giorni ha conquistato Moretta

«Non sono solo trattori, ma è la nostra storia». Così il sindaco di Moretta, Gianni Gatti, ha presentato la terza edizione di “Antichi trattori sotto il Monviso”, la tre giorni che da venerdì a domenica ha visto esposti a Moretta, nell’area dell’ex stazione ferroviaria, circa 300 mezzi agricoli del passato.

Gatti ha sottolineato il grande patrimonio storico custodito dai collezionisti: «Oggi alcuni di questi macchinari ci fanno sorridere, ma solo poche decine di anni fa rappresentavano un passo in avanti incredibile nella storia del lavoro agricolo».

Organizzata dal Comune di Moretta, con il sostegno di Associazione Trattori e Trattoristi, Agenform, Fondazione Bertoni, Regione Piemonte, Pro Loco e di numerosi partner del territorio, la rassegna ha presentato a famiglie, appassionati e visitatori di ogni età in un viaggio tra passato, presente e futuro dell’agricoltura.

L’area dell’ex stazione ferroviaria di Moretta ha vissuto tre giorni di festa, tra il rumore inconfondibile dei vecchi mezzi agricoli, le dimostrazioni di trebbiatura, gli scambi di opinione e i confronti tra collezionisti, la sfilata in centro della domenica mattina, le premiazioni della domenica pomeriggio e tanti momenti di intrattenimento. Su tutti, i concerti di Bandakadabra e dei Tre Lilu, storica formazione folk della Granda, che ha chiuso domenica la manifestazione.

«Dopo il successo dello scorso anno – sottolinea Fabrizio Castagno, vicepresidente dell’associazione Trattori e Trattoristi – molti collezionisti hanno deciso di partecipare ripulendo e portando in esposizione alcuni macchinari d’epoca custoditi e fermi da anni in magazzino. Abbiamo dedicato una sezione interamente dedicati ai trattori “Orsi”, storico marchio di Tortona, e un’altra con i trattori “Gambino” di Chieri, oltre ad una sezione specifica dedicata alle antiche trebbie e ai macchinari per la battitura del grano, una delle novità di quest’anno».