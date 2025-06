Si è svolta sabato 14 giugno alle ore 11:30 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Cravetta-Marconi” di Savigliano la cerimonia di consegna delle borse di studio messe in palio da Ep Group, azienda racconigese a cui fanno capo, tra le altre, le più note Ep Creative Studio (agenzia di comunicazione per le aziende) e Epics Photo Studio (studio fotografico leader nel settore wedding, con 43 punti vendita franchise in Piemonte).

Il progetto, fortemente voluto dal Fondatore e attuale Amministratore Ettore Paschetta, rappresenta un’ulteriore tappa degli investimenti che il gruppo destina annualmente per il ritorno al territorio, nell’ambito del concetto di circolarità che da sempre caratterizza i valori aziendali.

Le studentesse del “Cravetta-Marconi” di Savigliano premiate sono Veronica Chiavassa, Carola Lumicisi ed Elisa Sabena, che hanno frequentato il quarto anno del corso grafico, distinguendosi per le loro eccellenti competenze nell’indirizzo specialistico. Le borse di studio sono state assegnate su base meritocratica della media delle sole materie di indirizzo unitamente al voto di condotta e ammontano a 300€ ciascuna.

“Quella di questa mattina è stata un’esperienza travolgente: una nuova tappa di Ep Rocket, progetto che mira a sostenere i giovani talenti e le loro idee creative e imprenditoriali del futuro”, ha dichiarato Paschetta. “Si è trattato della prima occasione di consegna di borse di studio per la nostra azienda, resa possibile grazie alla disponibilità e alla lungimiranza dell’IIS Cravetta-Marconi, ed è uno dei traguardi che più mi rende orgoglioso come persona e come imprenditore: riuscire a trasformare il mio lavoro non solo in un valore per me e il mio team, ma anche in uno strumento di restituzione al territorio è meraviglioso. Ep sostiene sin dal giorno zero eventi e associazioni locali, ma per quanto essere sponsor di un evento sia importante in termini di pubblicità e di utilità sociale, contribuire al futuro di qualcuno è molto di più.”

Alla cerimonia hanno partecipato la Dirigente dell’istituto, Ing. Silvia Cuneo, la referente del progetto Prof.ssa Monica Lerda e l’Assessore alla Cultura di Savigliano Roberto Giorsino, anche in rappresentanza del Sindaco Antonello Portera.

La sinergia tra le due cittadine è stata palesata dalla presenza del Sindaco di Racconigi Valerio Oderda e di Elisa Reviglio, Consigliera del Comune di Racconigi con delega all’Istruzione.

La Prof.ssa Lerda ha commentato: “Il momento è stato particolarmente significativo poiché ha evidenziato le eccellenze del corso grafico, valorizzando le competenze specifiche dell’indirizzo e sottolineando l’efficacia della collaborazione tra scuola, istituzioni e aziende del territorio.”

A conclusione dell’incontro Paschetta è stato inserito nel Comitato Tecnico-Scientifico dell’istituto a partire dal prossimo anno scolastico.