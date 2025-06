Officine Mattio Cycling Club protagonista sulle salite più dure d’Italia

Un weekend epico per OM.CC – Officine Mattio Cycling Club, che conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama delle granfondo italiane con una doppia vittoria d’eccellenza: in Veneto, sulle rampe dolomitiche della Sportful Dolomiti Race con il trionfo in solitaria di Luca Cavallo, e in Abruzzo, dove Annalisa Prato ha conquistato la vittoria assoluta alla temuta Blockhaus Marathon.

Sportful Dolomiti Race: OM.CC c’è, con stile e sostanza

Alla trentesima edizione della Sportful, la più impegnativa granfondo del circuito Prestigio (204 km e 5.000 m di dislivello), il nostro Luca Cavallo si è imposto dopo una gara sempre all’attacco. Condizioni meteo estreme, caldo sopra i 33°C e salite epiche come il Passo Duran, la Forcella Staulanza e la Croce d’Aune non hanno fermato il nostro atleta che ha portato a termine la prova con grande carattere e determinazione.

Blockhaus Marathon: Annalisa Prato regina d’Abruzzo

Contemporaneamente, in Abruzzo, Annalisa Prato ha compiuto una delle sue imprese più belle: vittoria assoluta alla Blockhaus Marathon, granfondo durissima con oltre 3.100 metri di dislivello e arrivo in quota su una delle salite simbolo del ciclismo mondiale.

Un risultato straordinario che conferma il momento di forma della scalatrice cuneese, reduce anche dalla recente affermazione alla Marcialonga Cycling Craft. La prestazione sul Blockhaus è stata autorevole: gestione perfetta della corsa e distacco netto sulle avversarie.

Un club, due imprese, una sola identità

Questi due appuntamenti, tra i più selettivi del calendario nazionale, testimoniano la forza e la visione di OM.CC: un club che unisce performance, estetica e spirito collettivo. Dalle Dolomiti all’Appennino, OM.CC porta in alto l’eccellenza italiana e il piacere di vivere il ciclismo con passione e stile.

c.s.