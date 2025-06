L’Assessore al Commercio e all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, invitato dall’Unione Montana Valle Stura con la collaborazione dell’associazione” Lou Viage d’OC o.d.v”., è venuto in Valle Stura per visitare alcune aziende agricole e imprese turistiche del territorio.

Dopo una prima vista all’azienda agricola Bernardi, gestita da un giovane ragazzo che porta avanti la tradizione dell’allevamento della pecora sambucana, l’Assessore ha fatto tappa nei tre centri di rafting di Gaiola, Roccasparvera e Demonte.

Mattia e Silvia, istruttori ed accompagnatori di Vallestura Outdoor Rafting, hanno accompagnato l’Assessore Paolo Bongioanni nella discesa in gommone di un tratto di fiume. “Un’esperienza unica, che per un momento ti estrania dal mondo, un incantevole tratto di fiume, in una natura incontaminata” ha dichiarato l’Assessore.

Durante il pranzo, che si è tenuto all’interno del Wolf Village di Demonte, – offerto dalla cooperativa sociale – Bongioanni ha incontrato i Sindaci e le principali imprese agro-turistiche del territorio. Alla presenza del Sindaco di Argentera l’Onorevole Monica Ciaburro, attenta alle problematiche di territorio, ha rimarcato come la Regione Piemonte con i suoi assessorati sia sempre attenta e presente in forma costruttiva nei territori e nelle valli alpine.

Con l’occasione gli è stata presentata una nuova realtà imprenditoriale: la ATS @MontagnaFuturaLab, con sede nel comune di Rittana. La nuova realtà nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Kosmoki, l’impresa sociale Piani Verticali e la Cooperativa Proposta 80 e ha come obiettivo tracciare nuovi percorsi di rigenerazione territoriale per la Valle Stura attraverso la cultura, l’inclusione e la socialità.

L’associazione Lou Viage d’Oc, per voce del presidente Daniele Nardi, ha presentato il progetto “Un selfi con i pastori”, una campagna di sensibilizzazione pubblicitaria e di comunicazione, dichiarando che “Il turismo outdoor rappresenta una risorsa per la montagna di grande valore commerciale sia per le aziende turistiche che agricole; la fruizione e la convivenza con i pastori che salgono con i loro greggi in estate e svolgono in particolare un servizio di manutenzione e pattugliamento delle aree alpine, deve essere un mixer di complicità per il bene del territorio. Ogni attore deve rispettare e condividere il buon senso di appartenenza della montagna, con le sue regole, nel percorrere i sentieri alpini.”

Nel pomeriggio, un’ultima visita alla azienda agricola “La Truna” di Andrea Bernardi, ha terminato il corposo programma di visite dell’Assessore Paolo Bongioanni.

In conclusione, il saluto del Presidente dell’Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel che ha ringraziato l’assessore Paolo Bongioanni per l’amicizia verso la Valle Stura e la sua attenzione verso il comparto agricolo, commerciale e turistico, auspicando di poterlo nuovamente ospitare con altre proposte e progettualità.