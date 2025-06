Claudio Fabbri ha partecipato all’Assemblea Nazionale FITP: “Occasione unica per entrare sempre di più in quello che, da puro divertimento, è diventato il lavoro che ho sempre sognato”

“Prima Assemblea Nazionale FITP Tennis. Un’occasione unica per entrare sempre di più in quello che, da puro divertimento, è diventato un lavoro. Il lavoro che ho sempre sognato. E poi Roma, splendida e insostituibile come sempre, la fortuna di aver potuto assistere al BNL Italy Major Premier Padel da una postazione assurda, le nuove amicizie nate per caso con Padelgirl e il suo Team fantastico“.

Questo è il testo del post social pubblicato (ieri sera) dal verzuolese Claudio Fabbri. Già giocatore di Padel 2ª fascia FITP e istruttore PTR Italia, Giudice Arbitro di Affiliato (GAAF), fiduciario TPRA per la provincia di Cuneo e, soprattutto, consigliere regionale FITP. Proprio per la sua fresca nomina in rappresentanza del Piemonte, ha preso parte alla 63ª Assemblea Nazionale – Seduta Straordinaria – delle Associazioni e delle Società affiliate alla F.I.T.P. e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici, svoltasi a Roma (sabato 14 giugno) alle “Officine Farneto Creative Factory”.