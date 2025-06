A Castagnole delle Lanze, tra le colline patrimonio UNESCO di Langhe e Monferrato, nasce “Nero Sublime – Il Festival Immersivo del Tartufo Nero”, la prima fiera dedicata al Tartufo Nero Estivo in provincia di Asti, con l’obiettivo di valorizzare una varietà ancora poco esplorata ma ricca di potenzialità gastronomiche e culturali.

Per tre giorni, dal 20 al 22 giugno 2025, il paese di Castagnole delle Lanze, eletto uno dei Borghi più belli d’Italia, coinvolgerà visitatori, turisti e curiosi in un evento tra sapori, profumi e cultura. Il festival nasce per valorizzare il tartufo nero estivo e vuole raccontare la cultura tartufigena attraverso esperienze immersive, percorsi artistici e sensoriali, cene, mercatini e momenti divulgativi aperti a tutti.

Non aspettatevi la classica fiera ma un vero e proprio nuovo modo di raccontare il tartufo nero coinvolgendo tutti i sensi e affiancando questo racconto a tante attività adatte ad un pubblico vario.

Il Sindaco di Castagnole delle Lanze, Carlo Mancuso, dichiara che “con grande orgoglio e profonda emozione presento qui a Castagnole delle Lanze ‘Nero Sublime’, la prima fiera dedicata al Tartufo Nero Estivo in provincia di Asti. Un evento che segna una tappa importante nella valorizzazione del nostro territorio, della nostra cultura e delle nostre eccellenze enogastronomiche. Castagnole delle Lanze è da sempre luogo di tradizioni, di lavoro, di passione per la terra e per i suoi frutti. Il 20, 21 e

22 giugno celebriamo uno dei tesori più preziosi e meno conosciuti delle nostre colline: il tartufo nero estivo, simbolo di biodiversità, di equilibrio con la natura e di una sapienza contadina che si tramanda da generazioni. ‘Nero Sublime’ non è solo una fiera: è un progetto culturale e territoriale. È il frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni, produttori, volontari e cittadini.”

Il sindaco prosegue poi ringraziando tutte le figure che hanno contribuito alla realizzazione di Nero Sublime “A tutti coloro che hanno reso possibile questa prima edizione va il mio più sincero ringraziamento. Questa manifestazione vuole essere anche un’occasione di incontro, di scoperta, di festa. Un modo per raccontare il nostro paese a chi viene da fuori e per riscoprirlo con occhi nuovi per chi lo vive ogni giorno. Invito tutti a vivere appieno questi tre giorni di sapori, profumi, gastronomia, vini e convivialità, certi che da oggi, grazie a ‘Nero Sublime’, Castagnole delle Lanze si arricchisce di una nuova, importante tradizione. Buona fiera a tutti!”

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 21 giugno alle ore 17:00 con un brindisi istituzionale nel cuore del paese. In questa occasione verrà conferito il titolo di padrino ufficiale della manifestazione a Gianluca Renzi, Resident Chef del ristorante stellato Le Cattedrali Relais di Asti.

L’intero weekend sarà costellato da attività pensate per un pubblico eterogeneo: turisti, appassionati e famiglie.

Anche Antonio Degiacomi, Presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo, ha voluto sottolineare l’importanza di questa manifestazione: “Diverse sono le specie e le stagioni dei tartufi, ciascuna con le sue caratteristiche. La manifestazione di Castagnole delle Lanze permette di scoprire il tartufo nero estivo, risorsa ben diffusa in Piemonte, finora non abbastanza valorizzata: con il suo profumo, il suo gusto, gli abbinamenti da sperimentare in cucina e l’attività sempre affascinante dei trifolao e dei loro cani.”

La manifestazione è promossa dal Comune di Castagnole delle Lanze con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e della Regione Piemonte, con il patrocinio della Provincia di Asti e di molte istituzioni locali. All’evento collaborano prestigiose realtà: il Centro Nazionale Studi del Tartufo, l’Accademia MÚSES e l’Associazione PTQ.