Caldo: le indicazioni dell’Asl Cn2 per prevenire danni alla salute

Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento delle ondate di calore, è fondamentale che la cittadinanza sia sensibilizzata in merito ai rischi associati a queste condizioni meteorologiche e sulle buone pratiche di prevenzione. L’Asl Cn2 ha realizzato una pagina dedicata sul proprio sito web: www.aslcn2.it/piano-caldo-2025/, dove è possibile trovare consigli e indicazioni pratiche, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

È necessario, per contrastare il caldo, bere molta acqua, anche in assenza dello stimolo della sete, moderare l’assunzione di bevande gassate e zuccherate, evitare gli alcolici e limitare l’assunzione di bevande che contengono caffeina. Mangiare molta frutta fresca e verdura, senza esagerare con cibi troppo grassi e conditi. Aerare la casa durante la notte favorisce un riposo tranquillo e rilassato. Evitare di giorno l’ingresso dei raggi solari diretti; chiudere le imposte esterne e le tende.

Se possibile rinfrescare la casa con ventilatori o condizionatori. Indossare abiti comodi e leggeri in lino o cotone di colori chiari, evitando gli indumenti sintetici. Coprire il capo quando si esce in giornate molto assolate. Uscire nelle ore più fresche della giornata, la mattina fino alle 11 e la sera dopo le 18. Non lasciare mai persone o animali, anche se per poco tempo, nell’auto parcheggiata al sole.

È consigliabile tenere sempre a portata di mano una lista di numeri telefonici da contattare in caso di necessità. Può essere utile consultare quotidianamente il “bollettino sulle ondate di calore” sui siti della Regione Piemonte e di ARPA, osservando le indicazioni consigliate rispetto alle condizioni meteo e alle temperature di questo caldo periodo.

Per saperne di più, parlane con il tuo medico curante o visita i siti www.aslcn2.it, www.regione.piemonte.it o www.arpa.piemonte.it.