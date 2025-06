Calcio Regionale: ufficiali tutte le date di inizio della stagione 2025-26 in Piemonte

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Vda della LND ha ufficializzato le date dei campionati e coppe della stagione 2025-26.

DATE INIZIO CAMPIONATI CAMPIONATI CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza Domenica 7 Settembre 2025

Campionato di Promozione Domenica 7 Settembre 2025

Campionato di Prima categoria Domenica 7 Settembre 2025

Campionato di Seconda categoria Domenica 21 Settembre 2025

Campionato di Terza categoria Domenica 21 Settembre 2025

Torneo pre-campionato Under 19 Sabato 6 Settembre 2025

Campionato Under 19 Regionale Sabato 4 Ottobre 2025

Campionato Under 19 Provinciale Sabato 4 Ottobre 2025

Under 17, Under 16, Under 15 Regionali Sabato 13 e Domenica 14 Settembre 2025

Fasi di qualificazione Under 14 Regionale Domenica 14 Settembre 2025

Campionato Under 18 Regionale Domenica 21 Settembre 2025

Campionati giovanili Provinciali Sabato 20 e Domenica 21 Settembre 2025

CAMPIONATI CALCIO A 11 FEMMINILE

Campionato Eccellenza Calcio Femminile Domenica 14 Settembre 2025

Campionato Promozione Calcio Femminile Domenica 14 Settembre 2025

Campionato Under 19 Juniores Femminile Domenica 14 Settembre 2025

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE

Campionato Serie C1 Calcio a Cinque Venerdì 19 Settembre 2025

Campionato Serie C2 Calcio a Cinque Lunedì 22 Settembre 2025

Campionato Serie D Calcio a Cinque Lunedì 13 Ottobre 2025

Calcio a Cinque Femminile Domenica 12 Ottobre 2025

Campionato Under 19 C5 Maschile e Femminile Domenica 12 Ottobre 2025

Campionato Under 21 C5 Maschile e Femminile Sabato 11 Ottobre 2025

Campionato Under 17 Calcio a Cinque Sabato 11 Ottobre 2025

Campionato Under 15 Calcio a Cinque Domenica 12 Ottobre 2025

COPPE

Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Domenica 24 Agosto 2025

Coppa Italia Dilettanti Promozione Domenica 31 Agosto 2025

Coppa Piemonte Valle d’Aosta Prima categoria Domenica 31 Agosto 2025

Coppa Piemonte Valle d’Aosta Seconda/Terza categoria Domenica 7 Settembre 2025

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie C1 Mercoledì 8 Ottobre 2025

Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile Mercoledì 15 Ottobre 2025

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie C2 Mercoledì 15 Ottobre 2025

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie D Mercoledì 15 Ottobre 2025

Coppa Italia Calcio Femminile Eccellenza da definire

Coppa Italia Calcio Femminile Promozione da definire

Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 Calcio Femminile da definire