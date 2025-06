La Cooperativa Sociale “La Cascina” con il supporto di Officine Mattio, eccellenza italiana nella produzione di biciclette di alta gamma, hanno presentato il progetto IO CI SONO “Inclusione sulle vie di San Michele”, un’iniziativa unica che unisce sport, solidarietà e inclusione sociale in un viaggio in bicicletta di oltre 1.100 chilometri da Cuneo a Mont-Saint-Michel, nel cuore della Normandia.

La partenza è fissata per il 14 luglio 2025. Protagonisti del viaggio saranno membri della Polizia di Stato, in servizio e in pensione, un gruppo di accompagnatori, operatori della Cooperativa Sociale “La Cascina” di Cuneo e persone con disabilità, che affronteranno il percorso grazie all’utilizzo di tandem realizzati da Officine Mattio.

Officine Mattio sarà al fianco dei partecipanti come partner tecnico e sostenitore convinto di un messaggio potente: l’inclusione non è un traguardo, è un viaggio da compiere insieme.

Il percorso, che attraverserà luoghi simbolici legati al culto di San Michele, come la Sacra di San Michele in Piemonte e lo spettacolare Mont-Saint-Michel in Francia, si snoderà attraverso sei tappe principali e un’alternativa finale da Rennes. Ogni tappa sarà un’occasione di racconto, condivisione e testimonianza di come lo sport possa abbattere barriere culturali, fisiche e mentali.

La madrina dell’iniziativa sarà Elisa Balsamo, campionessa del mondo di ciclismo su strada e orgoglio del territorio cuneese. Il progetto sarà raccontato tappa dopo tappa sui canali social e media, con una narrazione che accompagnerà gli allenamenti, la logistica e i momenti vissuti lungo la strada.

Oltre all’esperienza sportiva, il progetto prevede anche una raccolta fondi solidale a favore della Cooperativa Sociale “La Cascina” (per il mantenimento dei tandem e progetti futuri di inclusione sociale) e della LILT Cuneo ODV, che impiegherà i fondi per il sostegno ai bambini oncologici e il trasporto dei malati presso le strutture ospedaliere della provincia.

La Cooperativa Sociale “La Cascina” ed Officine Mattio invitano tutti – appassionati di ciclismo, sostenitori del sociale e amici del territorio – a seguire e sostenere questa iniziativa con lo stesso entusiasmo e la stessa passione con cui ogni giorno si pedala verso un futuro più equo, umano e condiviso.

LE DICHIARAZIONI

Alberto Bergia, Presidente della Cooperativa Sociale “La Cascina”.

“L’iniziativa si pone come obiettivi quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione, promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e le potenzialità delle persone con disabilità e generare un cambiamento culturale nel modo in cui la società percepisce la disabilità, superando stereotipi e pregiudizi. Il viaggio in bicicletta diventa così metafora di un percorso più ampio, che mira a superare le barriere e a favorire la partecipazione attiva alla VITA delle persone con disabilità.”

Giovanni Monge Roffarello, Fondatore e Amministratore delegato Officine Mattio.

“Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché rappresenta ciò in cui crediamo: determinazione, inclusione e amore per la strada – non solo quella da percorrere in bicicletta, ma quella che conduce alla dignità e al rispetto per ogni persona. Vedere persone con disabilità affrontare questa sfida con coraggio, grazie anche al lavoro straordinario di realtà come “La Cascina”, ci ricorda che la bicicletta è prima di tutto uno strumento di libertà.”