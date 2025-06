In attesa della Granfondo ciclistica internazionale La Fausto Coppi Generali, in programma domenica 29 giugno con partenza da Cuneo, la città si prepara a vivere un lungo weekend all’insegna dello sport, della musica e della gastronomia locale.

Dal 26 al 29 giugno, infatti, Piazza Galimberti sarà il cuore pulsante di una serie di iniziative pensate per sportivi, appassionati e famiglie.

Ecco i principali appuntamenti:

COPPI DE TIERRA: pedalata Gravel non competitiva alla scoperta del Parco Fluviale Gesso e Stura

Giovedì 26 giugno, alle 18:30 (ritrovo dalle 17:30), partirà Coppi de Tierra, escursione Gravel non competitiva promossa da KARHU e NER – Night Experience Ride. Un percorso sterrato di circa 20 km attraverso il Parco Fluviale Gesso e Stura, pensato per chi ama la bicicletta e la natura.

Il nome dell’evento omaggia l’Argentina, Paese ospite dell’edizione 2025 della Granfondo La Fausto Coppi Generali. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’unico requisito di disporre di una bicicletta adatta ai percorsi fuoristrada.

RUN THE NIGHT – KARHU X CDF: la prima mezza maratona notturna solidale di Cuneo a sostegno della salute mentale giovanile

Venerdì 27 giugno, Cuneo ospiterà la prima edizione di Run The Night – Karhu x CDF, corsa notturna solidale dedicata al sostegno dei giovani in sofferenza psicologica. L’evento è promosso da Karhu, in collaborazione con C’è Da Fare ETS. Questa associazione, fondata dall’attore Paolo Kessisoglu (che sarà presente a Cuneo), offre supporto psicologico e neuropsichiatrico ai giovani in difficoltà.

Per ogni iscrizione, 10 euro saranno devoluti all’associazione per finanziare progetti concreti a favore del benessere psicologico giovanile.

La corsa rappresenta simbolicamente il percorso che molti adolescenti affrontano per superare momenti di sofferenza: un cammino talvolta oscuro e incerto, in cui è possibile ritrovare luce, forza e speranza. L’attività fisica diventa così metafora di resilienza e rinascita.

Programma della serata:

Ore 19:00 – Partenza della camminata Fitwalking da 5 km

Ore 21:00 – Partenza della corsa da 7 km e della mezza maratona da 21 km

Run The Night offrirà un’occasione unica per correre insieme, riflettere e contribuire concretamente alla causa.

FOOD, BIRRA E MUSICA: i sapori della tradizione e il ritmo della festa

Dal 27 al 29 giugno, Piazza Galimberti diventerà anche il centro del gusto e dell’intrattenimento. Grazie alla collaborazione tra I Piaceri di Carrù ETS e BOP – Birra Origine Piemonte, l’area Food & Beverage offrirà un’esperienza gastronomica autentica: bollito alla piemontese, birre artigianali locali e altre specialità tipiche. A rendere l’atmosfera de La Fausto Coppi Generali ancora più conviviale contribuirà il caratteristico bus San Bernardo, trasformato per l’occasione in un originale punto di degustazioni e aperitivi.

Sabato 28 giugno, alle 21:00, la musica sarà protagonista con il concerto Bistrò Dalfin dei Lou Dalfin, che porteranno sul palco il loro inconfondibile mix di folk rock occitano. Un sound travolgente che unisce strumenti tradizionali e moderni, celebrando le radici culturali alpine con energia e contemporaneità.

Un gesto di solidarietà verso il Libano

In occasione di questa edizione, La Fausto Coppi Generali si distingue anche per un’importante iniziativa solidale internazionale. L’Associazione, nell’ambito di un’operazione umanitaria promossa dal Ministero della Difesa per l’assistenza alle popolazioni della martoriata zona del Libano – teatro del conflitto tra le milizie Hezbollah e Israele – ha contribuito ad un progetto pensando ai più piccoli.

Sono state infatti acquistate 36 biciclette (una per ogni edizione della Granfondo) per bambini di età compresa tra i 2/3 e i 6 anni. Le biciclette, brandizzate con il logo de La Fausto Coppi, verranno consegnate – tramite il 2° Reggimento Alpini, che a partire da fine giugno sarà impiegato nell’area – a una scuola materna o a una struttura educativa locale.

La cerimonia ufficiale di consegna del carico avverrà a breve, alla presenza del Comandante del Reggimento, Col. Davide Marini. Una simbolica pedalata di speranza che parte da Cuneo per raggiungere i bambini di un territorio segnato dal conflitto.

Verso la Granfondo

Ad oggi, La Fausto Coppi Generali 2025 ha già superato i 2.000 iscritti provenienti da 36 nazioni. Il programma completo del weekend è disponibile sul sito ufficiale: www.faustocoppi.net