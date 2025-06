Inaugurata e in corso di svolgimento l’Antica Fiera della Ciliegia di Dogliani, organizzata dal Comune di Dogliani in collaborazione con la Confartigianato Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo.

Il sindaco del centro langarolo, Claudio Raviola, ha accolto i presenti citando l’illustre Luigi Einaudi che nei suoi scritti “raccontò la vocazione naturale che anima l’imprenditore, dando lustro ai maestri artigiani”. A seguire gli interventi dell’Associazione di categoria, Giuseppe Altare, presidente Confartigianato Cuneo zona di Dogliani, e Daniela Balestra, vicepresidente vicaria Confartigianato Cuneo: «In occasione degli 80 anni di storia della nostra Associazione, a Saluzzo abbiamo celebrato le botteghe e i laboratori che hanno tramandato la conoscenza di generazione in generazione. Confartigianato Cuneo lavora proprio per mantenere vivi i valori di creatività e fattore umano alla base dei nostri mestieri». In chiusura il saluto di Pietro Danna, consigliere provinciale.

Ogni anno l’Antica fiera della ciliegia anima le vie di Dogliani Borgo e Castello: una vetrina sull’artigianato e sul commercio locali. Le sue origini si perdono nei secoli scorsi; l’archivio del Comune di Dogliani conserva una ricca documentazione risalente al 1897 che attesta l’importanza della fiera per il paese all’epoca. Dal 2011 la Fiera ha ottenuto dalla Regione Piemonte la qualifica di Fiera Regionale: quella in corso è dunque 12ª edizione.

