Si è conclusa da qualche settimana la decima edizione di Circonomia, il Festival dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica, che nella tre giorni albese ha registrato un bilancio di oltre 1500 partecipanti con numerosi appuntamenti sold out.

Organizzato da Cooperativa Erica, AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) e GMI (Greening Marketing Italia), il Festival però non si ferma e prosegue a giugno con due appuntamenti di Circonomia Off, in programma lunedì 16 giugno a Bra e martedì 24 giugno a Cuneo.

Il primo appuntamento di Circonomia Off sarà “Mobilità: dall’elettrico all’idrogeno passando per i Pums”: l’appuntamento è per le 18 presso il centro polifunzionale Giovanni Arpino (largo della Resistenza, Bra). Il filo conduttore dell’evento braidese sarà la mobilità del futuro, con momenti di approfondimento, confronto e proposte, con esperti, istituzioni e stakeholder per analizzare i principali scenari e strumenti in campo, dal potenziale dell’idrogeno allo sviluppo della mobilità elettrica, passando per il ruolo strategico dei PUMS – i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile.

A dare il via ai lavori sarà Francesca Amato, Assessora alla mobilità sostenibile del Comune di Bra, con i saluti istituzionali. La conduzione sarà affidata a Raffaele Viglione, direttore di Made in Cuneo, house organ di Confindustria Cuneo. Seguirà un intervento tecnico a cura di Roberta Ranieri del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che offrirà una lettura del Piano Nazionale Idrogeno e delle sue prospettive per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Sarà poi il Professor Stefano Maggi dell’Università di Siena a presentare il suo libro “Mobilità Sostenibile”, offrendo una riflessione storica e culturale sul tema.

l focus si sposterà quindi sul contesto regionale con l’intervento di 5T, società in house della Regione Piemonte, rappresentata dal responsabile del settore Sviluppo Mobilità Sostenibile Tiziano Schiavon, il quale illustrerà alcune delle principali esperienze piemontesi di mobility management “intelligente”.

La seconda parte dell’evento Circonomia Off sarà dedicata a una tavola rotonda con voci provenienti da amministrazioni locali, associazioni di categoria, enti turistici e fondazioni, tra cui Edoardo Fenocchio, Assessore alla Mobilità del Comune di Alba, Ilario Abate Daga, Servizio Trasporti e Infrastrutture di Confindustria Cuneo, Michele Quaglia, Vicepresidente Confartigianato Cuneo, Gianni Di Nunno, Confcooperative, Francesca Amato, Comune di Bra ed Arturo Faggio, Consigliere Generale Fondazione CRC. Sarà un confronto a più voci per discutere le politiche locali, le buone pratiche già attivate e le sfide ancora aperte per una mobilità veramente sostenibile. L’evento si concluderà con un aperitivo conviviale.

Martedì 24 giugno alle 18 al Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo) Circonomia OFF parlerà di una delle innovazioni più promettenti in “Transizione e Comunità Energetiche”. Un’occasione per conoscere, approfondire e valorizzare le esperienze concrete attive sul territorio cuneese e le nuove opportunità aperte dal recente decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dopo i saluti del Comune di Cuneo, a moderare l’incontro sarà Daniela Bianco di Confartigianato Cuneo, mentre l’intervento introduttivo di Stefano Dotta di EnviPark offrirà una panoramica tecnica e normativa sul tema, illustrando i principali contenuti del nuovo decreto e le ricadute operative per la nascita e lo sviluppo delle CER.

A seguire, il cuore dell’incontro di Circonomia Off sarà dedicato al racconto di sei esperienze territoriali di Comunità già attive o in fase di avvio, attraverso la voce diretta dei protagonisti, da Daniele Demaria per la CER Roero a Claudio Alberto per la Cer Solidale Alba, Langhe e Roero-Ets; da quella di Rodello con don Valerio Pennasso alla CER di Magliano Alpi, con le testimonianze di Marco Bailo e Sergio Olivero, per concludere con i racconti di Marco Lombardi Presidente della MONDOCER che rappresenta comuni e scuole del monregalese-cebano e Joseph Meineri che parlerà della Comunità di Confartigianato Cuneo.

Un mosaico di realtà eterogenee – pubbliche, private, sociali – che dimostrano come la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili possa diventare un volano per lo sviluppo locale, la coesione sociale e l’efficienza energetica. L’incontro proseguirà con l’intervento di Elena Merlatti, Vicepresidente della Fondazione CRC, che presenterà l’impegno concreto della fondazione a sostegno della diffusione delle CER sul territorio, e si concluderà con i contributi finali di Confartigianato e Confapi, con Joseph Meineri (direttore generale di Confartigianato Cuneo) ed Enrico Fanesi (vicepresidente della sezione ambiente ed energia di Confapi Cuneo), che evidenzieranno il ruolo cruciale degli operatori locali – imprese, tecnici, comunità – come motore della transizione energetica dal basso.

