Ai Piloni di Montà, per un’esperienza fotografica tra i sentieri del Roero, con l’aiuto di una fotografa professionista e di un accompagnatore naturalistico di rango quale Fabio Fazzone: è questo il programma di “Roero in Posa”, evento curato dall’Ecomuseo delle Rocche, e sviluppato come un workshop fotografico gratuito con trekking guidato. Il programma? Semplice ed efficace: a partire dal giorno e dall’ora, precisamente sabato 21 giugno alle 9 presso l’area del Santuario, con una breve introduzione e la camminata sulle linee del cosiddetto “Sentiero Religioso”, appartenente alla rete creata dall’Ecomuseo stesso.

Si arriverà per “Roero in Posa” poi al Centro Outdoor Valle delle Rocche di località San Grato, con pausa pranzo in natura. Alcune notazioni logistiche, su quest’ultimo punto: saranno disponibili servizi igienici e punto acqua, e sarà possibile portarsi il proprio pranzo al sacco o prenotare il pacchetto pic-nic.

Seguirò la visita alla mostra “Corpi di Cristo: testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale” allestita nella Confraternita di San Michele di Montà, nel concentrico, prima del rientro a piedi al punto-base entro le 16.

Non sarà richiesta, sotto il profilo del workshop “Roero in Posa” in sé, una particolare attrezzatura fotografica: nel senso che si potrà utilizzare anche solo semplicemente lo smartphone. Raccomandate -quello sì- scarpe adatte, un cappellino per ripararsi dal sole (che si attende abbondante) e acqua di scorta. Richiesta la prenotazione sul sito www.ecomuseodellerocche.com.

Paolo Destefanis