Un emozionante concerto di musica classica vede protagonista la talentuosa violinista Clarissa Bevilacqua che, accompagnata dall’Orchestra Classica di Alessandria, animerà una serata di condivisione all’insegna della bellezza e della solidarietà. È questo il programma dei grandi festeggiamenti previsti per sabato 21 giugno al Castello di Grinzane Cavour per l’undicesimo anniversario del riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, con il maniero – sito specifico UNESCO – sempre più punto di riferimento e simbolo di un intero territorio.

L’evento sarà occasione per presentare le eccellenze agroalimentari del territorio con le degustazioni dei prodotti inseriti nel progetto “Filiera corta nel Castello UNESCO”, finalizzato a incentivare lo sviluppo di filiere corte nei mercati locali, promosso della Regione Piemonte e finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027.

Una serie di iniziative vedrà dunque protagonista l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alba Music Festival e altre importanti organizzazioni territoriali.

Il momento clou della Festa per il compleanno UNESCO sarà il concerto al Castello di Grinzane Cavour – anteprima di “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” -, con accesso libero e gratuito, della giovane Clarissa Bevilacqua, violinista prodigio che all’età di nove anni ha debuttato al Pritzker Pavilion di Chicago davanti a diecimila persone e da allora si è esibita in recital e concerti in tutto il Nord America, in Europa e in Asia. Vincitrice di numerose competizioni internazionali, ha ottenuto il Primo Premio, il Premio del Pubblico e il Premio Speciale Bärenreiter al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo.

L’ingresso al concerto, in programma alle ore 21.30, è libero e gratuito previa compilazione del modulo predisposto dagli organizzatori e pubblicato sul sito www.castellogrinzane.com e sulla pagina facebook del Castello di Grinzane Cavour (link modulo di adesione).

“Abbiamo organizzato un importante momento di condivisione per un evento che ha consacrato le nostre colline a meta di viaggio per un turismo enogastronomico qualificato, proveniente da ogni parte del mondo – commentano Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e i vicepresidenti Alberto Gatto e Gianfranco Garau, rispettivamente sindaci della Città di Alba e del Comune di Grinzane Cavour –. Siamo orgogliosi che il Castello di Grinzane Cavour sia tra i siti protagonisti di una bella festa, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, che celebra l’importanza del riconoscimento internazionale che ha coinvolto tutto il territorio”.