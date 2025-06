L’intermodalità dei trasporti come moltiplicatore di opportunità per il sistema produttivo. Lo è in termini di sostenibilità, perché razionalizza consumi energetici ed emissioni, ma anche in chiave economica, perché consente una gestione più efficiente degli alti volumi delle merci e rafforza la competitività delle imprese sulle lunghe percorrenze. Per questo il territorio cuneese si sta muovendo in modo coeso proprio seguendo questa direzione, con imprese, enti e istituzioni che lavorano insieme per valorizzare il trasporto intermodale come asse strategico dello sviluppo. Se ne è parlato venerdì 13 giugno all’Auditorium del Centro Ricerche Pietro Ferrero di Alba, durante il momento di approfondimento “Connettere modi, moltiplicare opportunità: il valore dell’intermodalità”, promosso da Ferrero, Confindustria Cuneo e Osservatorio Tcr-Transport Compliance Rating.

Un momento di confronto che ha messo in luce la capacità del Cuneese e, in generale, di tutto il Piemonte di costruire un modello virtuoso da esportare su scala nazionale, con il contributo attivo di chi, come Confindustria, lavora per facilitare il dialogo con gli enti decisori.

Nei saluti introduttivi è stata ribadita l’alleanza tra pubblico e privato, grazie agli interventi di Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Spa e vicepresidente di Confindustria Cuneo, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte, ed Edoardo Fenocchio, assessore alla Mobilità urbana e ai Trasporti pubblici del Comune di Alba.

A seguire, con il coordinamento del segretario generale dell’Osservatorio Tcr Massimo Marciani, è stato proposto un talk a cui hanno preso parte Ilario Abate Daga, Servizio Infrastrutture e Logistica di Confindustria Cuneo; Enzo Pompilio D’Alicandro, vicepresidente Interporto di Torino Sito Spa; Sabrina De Filippis, amministratore delegato e direttore generale di Fs Logistix-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Cristina Manara, manager Pianificazione territoriale, Internazionalizzazione, Logistica e Trasporti di Confindustria Piemonte; Federica Montaresi, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Francesco Raschi, direttore Cargo & Real Estate di Sea Aeroporti Milano; Emanuela Stocchi, presidente di Piarc-World Road Association. Le conclusioni sono state affidate a Franco Fenoglio, general advisor di Rolfo Holding Spa.

«Il trasporto delle merci può incidere fino al 30% sul costo finale del prodotto: per questo, l’intermodalità è una leva strategica, soprattutto in una provincia come la nostra, dove la competitività si gioca sulle lunghe percorrenze – ha commentato Ilario Abate Daga, Servizio Infrastrutture e Logistica di Confindustria Cuneo -. Le aziende che hanno investito in logistica hanno tratto benefici economici e ambientali. Restano dei limiti, tra cui l’assenza di infrastrutture. Ma non siamo isolati: con il completamento dell’Asti-Cuneo, siamo nel cuore dei corridoi Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam, a meno di un’ora da snodi cruciali come Orbassano o Alessandria. Per cogliere appieno questa opportunità serve un intermodale competitivo e un ultimo miglio sicuro. Un ruolo fondamentale lo gioca la governance e, in questo senso, la provincia di Cuneo ha una coesione invidiabile».

Nel corso del dibattito è stato inoltre ricordato l’impegno del sistema confindustriale piemontese che, attraverso l’Oti-Osservatorio Territoriale Infrastrutture, come sottolineato da Cristina Manara di Confindustria Piemonte, analizza dati, monitora soluzioni operative e facilita il dialogo tra imprese, territori e istituzioni. Un modello di lavoro condiviso che può diventare un esempio da replicare su scala nazionale.