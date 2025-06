Variegato, ricco e coinvolgente il programma della 11ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana in programma sabato 19 e domenica 20 luglio presso la Sala Consiliare del Comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo. (gentilmente concessa).

Molti gli eventi in calendario, tutti a ingresso libero, che avranno come protagonisti nomi di spicco del mondo della cultura, della società, dell’economia, dell’arte e dell’informazione.

Ad aprire il Salone del Libro di Montagna, sabato 22, alle ore 10,30, al termine della cerimonia di inaugurazione che si svolgerà alla presenza delle massime autorità del territorio, sarà la conferenza ““Focus sulla Montagna in Italia a 360°: dallo spopolamento al cambiamento climatico. Gli scenari futuri” e presentazione Libro bianco sulla Montagna” promossa dall’Associazione Culturale Valle Maudagna

Relatrice sarà la Prof.ssa Anna GIORGI dell’Università di Milano, responsabile del Polo UNIMONT Università della Montagna con sede ad Edolo (Brescia)

Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno 10 i libri che verranno presentati direttamente dagli autori.

Ad aprire la rassegna dedicata ai libri sarà quest’anno la scrittrice Barbara Crepaldi che porterà sabato 19, alle ore 15,30, all’attenzione del pubblico, il suo “I fratelli Silver. Avventure magiche nella Città Fantasma”. La vita è un percorso ad ostacoli e servono diversi ingredienti: fiducia, coraggio, combattimento, l’ascolto e la comprensione delle emozioni, il saper attendere…tutte queste pozioni magiche sono ben rappresentate dai protagonisti di questo libro che rappresenta spaccati di vita…il buio assoluto se affrontato si trasforma nel buio luminoso che ci accompagna alla luce.

A seguire, 16,30 Claudia Vignolo presenterà il giallo “Il frutto del peccato”, la quarta opera della scrittrice. La suspence del racconto diventa quasi una narrazione storica che parte da un’inchiesta di omicidio per diventare cronaca attuale mantenendo una trama ricca di tensioni e personaggi verso i quali il lettore prova, inevitabilmente, una naturale empatia.

Alle ore 17,30 Claudia Vignolo assieme a Paolo Ambrogio proporrà l’antologia “Cuneesi per sempre” un viaggio emozionale nel cuore di Cuneo con venti racconti proposti da autori vari.

Alle 18,30 Cinzia Dutto, presenterà “La tua stagione”, un libro che parla della gentilezza delle estranee, quattro estranee, che entrano l’una nella vita dell’altra per cambiarla e in qualche modo riscriverne la trama là dove la storia si è persa.

A concludere la prima giornata del Salone del Libro di Montagna, alle ore 21, sarà Stefano Sicardi con “L’ola dij marenghin” due vicende si intrecciano in parallelo attorno ad una misteriosa Ola, una pentola dal prezioso contenuto. La prima si svolge ai nostri giorni da Mondovì e Torino, la seconda alla fine del Settecento tra il monregalese, la Liguria e il Nizzardo.

Domenica 20 luglio il programma del Salone del Libro di Montagna prevede alle ore 15,30 la presentazione di “Alle spalle il tramonto” opera prima della scrittrice savonese Alice Mariano Una triade compatta, in un tempo storico prossimo, viaggia a passo di marcia, zaini in spalla, tra le Alpi Liguri, Marittime e Cozie. La natura, aspra e sinistra, sembra riflettere il mondo da cui i protagonisti fuggono. Il filo conduttore del romanzo, si dipana attraverso riflessioni filosofiche il cui apice è l’anelito della libertà.

Alle 16,30 sarà la volta di Graziella Belli con “I campi di fragole fanno le onde” opera prima della scrittrice di Ormea. Quello rievocato in questo libro è un piccolo mondo antico, laborioso e solidale, che non teme la fatica né la miseria, e, con la bontà dei gesti e l’autenticità della lingua organizza la sua mite difesa dall’orrore della guerra del mondo intero di allora.

Alle 17,30 sarà poi la volta di Franca Acquarone. Con “Quello che non sai più dire” nel mare profondo delle demenze, come si argina la tempesta che scuote il nostro senso del tempo, la memoria della nostra storia, le parole per raccontarla, il significato dei nostri gesti? “Talora racconto episodi che mi sembra di aver sentito narrare in tempi ormai lontani, racconto e non so se per lei o piuttosto per me”, confessa una figlia che decide di rievocare alla madre quel che lei non può più ricordare.

Il Salone del Libro di Montagna si chiuderà alle 18,30 con Bruno Vallepiano con il suo ultimo lavoro “Il freddo nelle ossa” Dopo il successo delle precedenti avventure di Mauro Bignami, Bruno Vallepiano presenta una nuova storia che ha come protagonista il professore di filosofia. Mosso dalla curiosità e da un forte senso di giustizia, il professore si lancia in un’indagine che lo porterà a confrontarsi con i suoi demoni interiori, mentre il freddo pungente dell’inverno avvolge i personaggi. Nel corso della vicenda, il prof si troverà di fronte a una nuova, sorprendente svolta del suo destino.

La Libreria Confabula di Mondovì sarà presenti con un proprio stand al Salone del libro di montagna nella Sala Consiliare del Comune di Frabosa Sottana proponendo tutti i libri che verranno presentati e molti altri aventi come tema la montagna.

L’11ma edizione del Salone del Libro di Montagna è organizzata dall’Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco.

La rassegna gode dei patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana. Si avvale dell’importante contributo della Fondazione CRC, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.