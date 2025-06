Giro Next Gen U23: sabato 21 giugno la “tappa regina” Bra-Prato Nevoso sarà la grandissima protagonista (VIDEO e FOTOGALLERY)

La vocazione per il ciclismo, a Bra, è molto molto forte. Dopo il successo della Bra-Rivoli nel Giro d’Italia 2023 (CLICCA QUI) e quello ormai consolidato della Granfondo BRA BRA Fenix Langhe Monferrato Roero (CLICCA QUI), ieri sera a Palazzo Mathis ha avuto luogo la conferenza stampa della Bra-Prato Nevoso: la settima e penultima tappa del Giro Next Gen (il Giro d’Italia riservato agli Under 23, promosso da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani ndr). Una “tappa regina” in tutto e per tutto. Organizzazione in sinergia tra il Comune di Bra, Confcommercio Ascom Bra e il Comitato della Granfondo BRA BRA.

Nell’ordine hanno preso la parola Francesco Matera (assessore Sport Bra), Gianni Fogliato (sindaco Bra), Luigi Barbero (DG Confcommercio Ascom Bra), Enrico Martina (vice-sindaco Frabosa Sottana). Interventi, anche, di Massimo Rosso (presidente Federciclismo Piemonte) e dell’ex sindaco braidese Bruna Sibille. Presenti in sala (tra gli altri) gli assessori di Bra Walter Gramaglia e Lucilla Ciravegna, il consigliere provinciale (e sindaco di Guarene) Simone Manzone, il consigliere comunale di Bra Sergio Panero.

Per 100 km, da Bra a Dogliani all’incirca, la tappa Next Gen ricalcherà la Granfondo BRA BRA Fenix Langhe Monferrato Roero e lo straordinario successo della “Reverse Edition 2025”. Nel dettaglio, ci spiega meglio il presidente del Comitato organizzatore BRA BRA Sandro Stevan.

163 km e 4100 metri di dislivello, una frazione più che mai decisiva e che darà spettacolo assicurato. Tante le squadre in lizza e tanti i ciclisti promettenti, su tutti Pietro Mattio (di Piasco) promosso nel World Tour con il Team Visma Lease a Bike. Occhio al campione 2024 Jarno Widar, ma anche Pau Martí, Pavel Novak, Luke Tuckwell, Jorgen Nordhagen, Albert Withen Philipsen, Lorenzo Mark Finn e Adria Pericas.

1 of 3

La partenza è prevista alle 10,55 da corso Garibaldi (foglio firma in piazza Caduti per la Libertà) e posteggio pullman squadre in piazza Spreitenbach. Nel dettaglio, le mappe di partenza-arrivo.

1 of 2

FOTOGALLERY