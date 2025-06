Alba Cultura Eventi è il programma che l’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, gli uffici e i servizi culturali del Comune di Alba, quali la Biblioteca civica “G. Ferrero”, il civico Istituto Musicale “L. Rocca”, il Museo civico “F. Eusebio” e il Teatro Sociale “G. Busca”, ha organizzato insieme a numerose associazioni che operano in città, con la collaborazione del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

«Tante proposte, da giugno a settembre, raccolte in un fitto calendario di appuntamenti, per offrire differenti occasioni di incontro, divertimento e conoscenza – dichiara l’Assessore alla Cultura, Turismo, Manifestazioni ed eventi Caterina Pasini – Sarà una bella estate dedicata alla cultura, al cinema, al territorio, alla musica e alle tante interessanti proposte che animeranno l’Arena estiva, il Cortile della Maddalena, il Teatro sociale, il Museo e le piazze cittadine. Ringrazio le associazioni e gli enti che hanno contribuito a riempire il contenitore di “Alba Cultura Eventi” e invito a visitare i social ed il sito del Comune di Alba per restare sempre aggiornati.»

Si inizia mercoledì 18 giugno, alle ore 21.15, nel Cortile della Maddalena, con il primo appuntamento della rassegna “L’albero racconta” curata dalla Biblioteca civica “G. Ferrero”. Il filo rosso che unisce tutte e quattro le proposte in calendario è costituito dal piacere di raccontare storie, ascoltarle e, ovviamente, leggerle: ogni spettacolo, infatti, rimanda a uno o più libri (di vario genere: letterario, poetico o di divulgazione scientifica), presenti nella biblioteca stessa.

Quest’estate la rassegna, promossa dagli Assessorati alla Cultura e alle Opere Pubbliche di Alba, è dedicata interamente a un tema specifico, quello della mobilità sostenibile e, in particolare, alla bicicletta, mezzo di trasporto antico e prezioso, che è stato raccontato in letteratura in mille modi diversi, ispirando storie epiche e coinvolgenti.

L’apertura di mercoledì 18 giugno, alle ore 21.15, è affidata al laboratorio adulti del Teatrino, che proporrà Avventure in bicicletta, una serata di letture ad alta voce che racconterà la bicicletta in tutte le sue sfumature, attraverso le parole di celebri scrittori, lasciando spazio anche all’improvvisazione e all’interazione con gli spettatori.

Martedì 24 giugno, con partenza alle ore 18.30 dal Cortile della Maddalena, va in scena il secondo appuntamento, lo spettacolo itinerante Il campione e la zanzara della compagnia Faber Teater: una proposta un po’ speciale che vede anche la collaborazione dell’associazione Fiab Alba – Salinbici. Tutti sono in bicicletta in questo spettacolo atipico, per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento, pedalando.

I personaggi, con costumi e maschere davvero sorprendenti, prendono gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita di uno straordinario campione di ciclismo, Fausto Coppi. Momenti della vita di Coppi e fatti storici s’intrecciano come notizie a propulsione poetica tra una stazione e l’altra, stringendo e dilatando il tempo, facendo esistere tutti solo al presente. Lo spettacolo parte dal Cortile della Maddalena e prosegue per le vie del centro cittadino fino al Parco Tanaro per tornare infine da dove era partito e chiudersi con un piccolo ristoro offerto a tutti i partecipanti.

Martedì 1° luglio, alle ore 21.15, è la volta della compagnia Mulino ad Arte di Piossasco con lo spettacolo di divulgazione Lo scienziato nel cilindro di e con Andrea Vico: quando un prestigiatore sale sul palco tutti, grandi o bambini, rimaniamo con la bocca aperta. L’arte magica è un mix di tanti ingredienti abilità ed esercizio soprattutto, poi creatività, luci, costumi, atmosfere fiabesche. Ma quanta scienza c’è dentro una magia?

La particolarità della serata è la presenza di quattro biciclette che, messe in funzione dal pubblico, illumineranno l’albero presente nel Cortile della Maddalena, scenografia naturale dello spettacolo.

Questo appuntamento è anche una delle tappe del Festival Teatro a Pedali che si svolge a Piossasco, sede della compagnia Mulino ad Arte, ma che ha alcune date itineranti in diverse località del Piemonte.

La rassegna si chiude giovedì 10 luglio con il laboratorio creativo Wonder bikes – la bicicletta genera meraviglia: sette postazioni in cui poter fare altrettante esperienze fantasiose grazie a vecchie biciclette trasformate in strumenti artistici (due bici mischiacolore, un ciclotimbro, una ruota spirografica, due bici epitrocoidali, una bici zootropio). La proposta prevede un’organizzazione a “laboratorio aperto” e a ciclo continuo in cui bambini e adulti potranno muoversi liberamente tra le diverse postazioni, scegliendo secondo i propri interessi a quale attività dedicarsi.

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba continua inoltre fino a fine luglio, con cadenza settimanale, a proporre le letture animate del ciclo “Una storia tira l’altra”, realizzate nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte. I volontari lettori Npl si alternano a professionisti del campo teatrale ed educativo per proporre ai bimbi dagli 0 ai 6 anni attività, laboratori e animazioni sul tema della lettura ad alta voce. Gli appuntamenti sono sia in Biblioteca che nei quartieri e nei parchi cittadini.

Lo spazio mostre della Biblioteca ospita invece due esposizioni. Fino a sabato 5 luglio, la mostra dell’artista Antonella Tavella dedicata al Cielo di Langa, una serie vedute che si perdono nell’azzurro dei paesaggi del territorio circostante; da sabato 12 luglio e fino a sabato 30 agosto la pittrice Daniela Roccati espone i suoi scorci del Roero.

L’inizio dell’estate coincide anche con il ritorno degli appuntamenti di Artisti al lavoro, il Festival di arte di strada curato dall’associazione Familupi’s e giunto alla sua diciassettesima edizione. Si comincia venerdì 20 giugno, alle ore 21.00, ai Giardini “Generale Varda” di corso Langhe con l’artista Bingo e il suo poetico spettacolo A un metro da te, un viaggio nella fantasia e nel potere dell’immaginazione attraverso un semplice metro da falegname.

A seguire gli stessi Familupi’s si esibiscono, in Il buono, il brutto e il catino ispirato ai gloriosi film western. Si continua sabato 21 giugno in Piazza Risorgimento, a partire dalle ore 21.00, con la Marlon Banda e la sua musica trascinante, il comico Luca Regina, in un one man show esplosivo tra magia e giocoleria e i laboratori curati dalla compagnia Micromundi e dal Centro per le famiglie. Tutto il programma su www.artistiallavoro.it.

Il Cortile della Maddalena di Alba è anche la sede di altri due importanti Festival che sono ormai diventati un appuntamento fisso dell’estate albese: Burattinarte – Festival internazionale di Teatro di Figura e Mirabilia International Circus & Perfoming Arts festival.

Burattinarte è in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno, quattro giorni ricchi di laboratori e spettacoli per immergersi nel meraviglioso mondo di burattini e marionette. Tra le proposte da non perdere i giochi interattivi del Cerchio Tondo, i teatri in miniatura tra le botteghe di via Pertinace, i laboratori in collaborazione con la Biblioteca civica e poi gli spettacoli del Teatro del Corvo, di Adrian Bandirali e del Teatro delle 12 lune. Il festival prosegue a luglio nei paesi vicini ad Alba con anche due appuntamenti speciali nei quartieri cittadini: sabato 5 luglio in frazione Scaparoni con Consuelo Conterno e la Compaňia Anima e venerdì 11 luglio con il burattinaio Massimiliano Venturi. Il programma completo su www.burattinarte.it.

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio il gradito ritorno del Mirabilia festival porta nel Cortile della Maddalena i giochi di una volta a cura del Microcirco con La Piazza dei balocchi e lo spettacolo Porte-au-faux della compagnia Theatre Circulaire. Dopo aver ottenuto un inaspettato e travolgente successo di pubblico la scorsa estate a Cuneo, Porte-au-faux arriva anche ad Alba raccontando in modo poetico e molto divertente un mondo fluttuante dove numerose porte si aprono e si chiudono fra l’incredulità, la fatica e lo stupore degli attori in scena. Quest’anno Mirabilia va anche oltre il Cortile della Maddalena portando in Zona H, l’imperdibile Battaglia dei cuscini, marchio di fabbrica della compagnia Il Melarancio. Maggior informazioni su www.festivalmirabilia.it.

Da non perdere, sempre nel Cortile della Maddalena, al Museo civico “F. Eusebio”, la mostra Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo. L’esposizione, visitabile fino al 12 ottobre, è un approfondimento inedito dedicato all’interesse dell’artista nei confronti dell’archeologia e della preistoria ed è curata da Maria Teresa Roberto. Testi d’epoca, fotografie e manoscritti, tra cui un registro sul quale Gallizio prendeva nota degli esiti delle sue indagini, raccontano la storia di quei ritrovamenti, che hanno avuto il merito di risvegliare l’interesse per la stazione neolitica di Alba e di aprire la via a successivi cicli di scavi.

Una serie di interventi grafici, concepiti come parte integrante dell’allestimento, accompagna il visitatore lungo il percorso espositivo, evidenziando sia la presenza nella collezione permanente dei reperti donati da Gallizio, sia l’inserimento delle sue opere nelle sale. L’identità visiva della mostra si integra quindi nel museo stesso, allo scopo di far dialogare il patrimonio storico e le opere contemporanee.

Nei mesi di luglio e agosto il Museo Eusebio organizza due visite guidate speciali dedicate alla mostra e, in particolare, alla figura di Pinot Gallizio, in programma giovedì 24 luglio alle ore 21.00 e domenica 10 agosto alle ore 17.00. L’artista, ma anche archeologo, albese ha uno stretto legame con il Museo civico, in quanto ha contribuito alla cura e all’ampliamento delle sue collezioni archeologiche. Grazie a documenti d’archivio, reperti e opere d’arte esposte nel percorso della mostra verranno raccontate la vita e l’attività di questo poliedrico personaggio.

A queste due visite si affiancano sei appuntamenti domenicali, a partire dal 29 giugno, curati dal Centro Studi “Beppe Fenoglio”. I colori di Gallizio è un tour guidato per scoprire luoghi e anime del poliedrico pittore di Alba, Pinot Gallizio: farmacista, archeologo, botanico, partigiano, Re degli zingari. Le vie del centro storico sono la tavolozza di un racconto che partirà dal Centro studi “Beppe Fenoglio”, custode di libri e oggetti originali di Gallizio, per arrivare al Museo Eusebio. Nel percorso alcune tappe per un racconto completo e dettagliato di “l’uomo di Alba”. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su www.centrostudibeppefenoglio.it.

Mercoledì 2 luglio, in sala Riolfo, alle ore 21.00, il Museo propone una serata dedicata alla presentazione dell’opuscolo dal titolo I Tritoni del Roero che, oltre a fornire cenni sulla tradizione delle conchiglie sonanti usate il Sabato Santo e conservate come cimeli dalle famiglie roerine, illustra le 13 specie rinvenute tra le 68 studiate.

Proseguono, inoltre, gli appuntamenti con i Depositi aperti, domenica 6 luglio alle ore 16.00, durante i quali è possibile visitare i magazzini sotterranei e le collezioni non esposte al pubblico, per scoprire cosa si nasconde dietro lo studio e la conservazione dei reperti archeologici e naturalistici in museo.

L’estate non è estate senza il Cinema all’Arena, la rassegna curata dal cinecircolo Il Nucleo che da martedì 8 luglio a giovedì 7 agosto porta all’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba una selezione dei migliori film nazionali e internazionali usciti nel 2025 e nel 2024. Spazio a pellicole italiane di qualità come Diamanti di Ferzan Ozpetek, Fuori di Mario Martone e Queer di Luca Guadagnino, ma anche a film d’azione come Mission: Impossible – The Final Reckoning di Christopher McQuarrie, all’horror con The substance di Coralie Fargeat che vede Demi Moore attrice protagonista e al biopic di Bob Dylan con A Complete Unknown di James Mangold. Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.45, con ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’Arena “Guido Sacerdote” diventa anche teatro con lo spettacolo MERICA! – una narrazione sulla migrazione piemontese del Novecento di e con l’attore albese Paolo Tibaldi, in programma mercoledì 23 luglio alle ore 21.00. Merica! tratta la tematica della migrazione piemontese, in special modo quella di inizio Novecento verso l’America del Nord e, ancor più, del Sud.

A fine Ottocento e inizio Novecento “andare in Merica” voleva dire emigrare all’estero, ovunque ci fosse lavoro e possibilità di fare fortuna. Col tempo la parola Merica è servita soprattutto per indicare l’Argentina. Merica significa oggi memoria delle radici, un’epopea della povertà della civiltà piemontese che fu costretta a un esilio involontario. Voci che parlano di andate e ritorni, di sogni e radici, di rare vittorie e ripetute sconfitte.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com.

Da giovedì 3 a domenica 6 luglio l’Arena “Guido Sacerdote” fa da perfetta scenografia all’Alba Jazz Festival, rassegna ormai storica curata dall’associazione Alba & Jazz. Quest’anno il festival si apre giovedì 3 luglio con il concerto di Lakecia Benjamin, la sassofonista e compositrice più interessante emersa dal panorama americano degli ultimi anni.

In equilibrio tra tradizione e contemporaneità, Benjamin è aperta a tutte le forme musicali che ha assorbito e suonato nella sua New York, dalle rime della black poetry a quelle di Kendrick Lamar a tutte le varie declinazioni della musica latina che ben esprime nelle sue perfomance dal vivo. Venerdì 4 luglio è la volta di Mohini Dey, bassista, arrangiatrice, produttrice e cantante indiana di 28 anni, rinomata a livello internazionale per il suo straordinario talento e la sua versatilità, mentre sabato 5 luglio l’Arena si accende con l’energia di The Trio: Tullio De Piscopo, batterista eclettico, star internazionale del suo strumento, Dado Moroni, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz contemporanei e Rosario Bonaccorso, uno dei più importanti contrabbassisti europei, si incontrano in un appuntamento imperdibile a ritmo di jazz e blues, ricordando Pino Daniele e tante altre storie di musica.

La chiusura di domenica 6 luglio è affidata a Aymée Nuviola “Bonche” conosciuta come “La Sonera del Mundo”, una delle più importanti rappresentanti della musica cubana nel mondo. Sul palco insieme a lei Kemuel Roig e Eduardo Ramos. Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.00, maggiori informazioni su www.albajazz.com.

La musica jazz continua in Arena con il concerto “Love songs” dell’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Canzoni italiane del XX secolo con il maestro Alberto Mandarini, noto trombettista jazz.

L’orchestra é stata fondata nel 1953 dal Maestro Giovanni Mosca, ex direttore dell’Istituto Musicale di Alba. Il suo repertorio spazia dalla musica cameristica a quella sinfonica e operistica. Negli ultimi anni interessanti sono state alcune produzioni anche al di fuori della musica “classica” propriamente detta, come quelle riguardanti musiche da film, canzoni italiane degli anni gloriosi della radio e collaborazioni con complessi jazz. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com.

Da non dimenticare è anche il consueto appuntamento con la rassegna itinerante Suoni dalle colline di Langhe e Roero, a cura dell’associazione Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, che quest’anno, sabato 26 luglio alle ore 21.00, porta all’Arena “Guido Sacerdote” l’Orchestre symphonique des Jeunes de Strasbourg. Direttore Gustave Winkler. Musiche di von Weber, Puccini, Ponchielli, Dvoràk. Ingresso libero.

Nel programma dell’Arena un posto importante lo ha Attraverso, un festival diffuso che unisce tre province – Asti, Alessandria e Cuneo – e territori tra loro diversi dalle Alpi all’Appenino piemontese attraverso Langhe, Roero, Monferrato. Quest’anno la rassegna compie dieci anni e per festeggiare porta ad Alba tre appuntamenti imperdibili. Si comincia mercoledì 30 luglio, alle ore 21.00, con Andrea Pennacchi e il suo spettacolo Una piccola Odissea, una personale rilettura del capolavoro di Omero in cui si intrecciano storia, mitologia classica degli eroi e memorie dell’autore: Pennacchi parte dal testo originale trovando analogie con la propria vita, con ricordi di famiglia, anche dolorosi, scavando così nell’animo umano e nel proprio animo. Si continua a settembre spostandosi all’interno del Teatro Sociale “G. Busca”.

Martedì 2 settembre, alle ore 21.00, va in scena la comicità di Turbopaolo, uno dei comici nativi digitali più seguiti e amati del momento. Con il suo stile irriverente e surreale, Paolo Sarmenghi – questo il suo vero nome – porta in scena uno spettacolo che mescola cultura digitale, ironia quotidiana e una dose esplosiva di assurdità. Si cambia decisamente registro martedì 9 settembre quando sul palco della sala storica salgono Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo con lo spettacolo Gli amori difficili, un viaggio poetico e sonoro nella letteratura di Italo Calvino, in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa. Un incontro tra parola e musica che si preannuncia fitto, intimo e commovente. Isabella Ragonese darà voce ai personaggi e alle atmosfere di Calvino, trasportando il pubblico dentro le sue storie con sensibilità e intensità. Accanto a lei, Rodrigo D’Erasmo creerà un paesaggio sonoro che dialoga con la narrazione.

Maggiori informazioni su www.attraversofestival.it.

Una piacevole novità è il festival In.diffest: tre giorni di incontri, arte e spettacolo a cura dell’associazione In.differenti, in collaborazione con numerose associazioni cittadine. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, lo Spazio Döm di via Giacosa, la sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena e l’Arena “Guido Sacerdote” ospitano momenti di approfondimento con ospiti provenienti da diversi ambiti, momenti musicali e artistici.

ll Festival si apre venerdì 27 giugno, in spazio Döm, con due talk interattivi, che vedono protagonisti rispettivamente Stefano Daelli alle ore 16.30 e Monica Cerutti alle ore 18.30. In serata uno spettacolo di stand up comedy, in collaborazione con l’associazione Batelman. Sabato 28 giugno si prosegue, alle ore 17.00, con un talk sulle pari opportunità in compagnia dell’associazione Tocca a Noi e, alle ore 18.30 una conversazione con Claudiano.jpeg, artista toscano di street art. In chiusura concerto live dei musicisti Lorenzo Salvetti e Giovanni Ti Amo.

Domenica 29 giugno la rassegna si chiude con un incontro dedicato all’integrazione sociale, alle ore 16.00, che vede protagonista la Scuola Fatoma; alle ore 17:30, in sala Fenoglio, si tiene la premiazione del concorso letterario “Piera Costa – Scrittrici e scrittori per un giorno”, organizzato in collaborazione con la Cooperativa Libraria La Torre e l’associazione Alec. Alle ore 21.00, nell’Arena “Guido Sacerdote” va in scena lo spettacolo teatrale Amunì, della compagnia Voci Erranti, formata da detenuti ed ex detenuti del carcere di Saluzzo.

Energia e divertimento sono gli ingredienti dei concerti di Collisioni Festival in programma nella prima metà di luglio. Venerdì 4 luglio l’apertura è affidata al grande deejay Gigi D’Agostino, si prosegue martedì 8 luglio con gli iconici Thirty Second to Mars, gruppo rock alternativo statunitense, e il loro leader Jared Leto per poi continuare sabato 12 luglio con il doppio concerto di Ghali e Irama. Il festival si chiude domenica 13 luglio con una lineup d’eccezione che vedrà sul palco Sfera Ebbasta & Kid Yugi. Quattro giorni di grande musica tutti in piazza Medford. Programma completo su www.collisioni.it.

Numerosi, inoltre, saranno gli appuntamenti organizzati direttamente dalle varie associazioni culturali presenti sul territorio albese. Anche questi, oltre a quelli sopra elencati, saranno inseriti all’interno del fitto calendario di Alba Cultura Eventi e costantemente aggiornati sul sito del Comune (www.comune.alba.cn.it), nella sezione Eventi.

Gli eventi culturali organizzati in città dal Comune di Alba e dalle associazioni culturali del territorio vengono promossi anche sulla pagina Fb @AlbaCulturaEventi, in un calendario che di post in post riprende tutto ciò che succede in città.