Per l’estate 2025 l’Espaci Occitan di Dronero torna a proporre la possibilità di visitare presso i propri locali la mostra dal titolo Dandelion: tempo di bourrée.

Si tratta di un progetto ideato da Espaci Occitan e da La Fabbrica dei Suoni e nato dalle 1000 tavole grafiche dipinte ad acquerello nel 2017 dall’artista Elisa Talentino, illustratrice di fama internazionale di Torino, ispirata dalle antiche danze della cultura occitana dopo un viaggio tra il dipartimento delle Hautes-Alpes e la provincia di Cuneo.

È nata così l’animazione Dandelion, in cui le tavole sono state montate per dare vita a due ballerini che, come in un rituale di corteggiamento, si avvicinano, si allontanano e si sfiorano sulle note di una bourrée a due tempi, scritta appositamente dalla violoncellista Julia Kent e ispirata alla musica tradizionale occitana. Unico elemento che compare tra i due corpi danzanti è un fiore semplice e comune che fa la propria apparizione nei prati a primavera: il Tarassaco o Dente di leone (in inglese dandelion): la tradizione popolare vuole che spargendo nell’aria i semi di questa pianta, contenuti in un soffione, si possa realizzare un desiderio d’amore.

Un’animazione suggestiva e poetica, prodotta da Airelles e vincitrice di molti premi tra cui la Gold Medal 3×3 Mag al Professional Show di New York, che ha colpito Espaci Occitan e La Fabbrica dei Suoni, i quali, con il sostegno della Fondazione CRC, della Regione Piemonte e dello spazio culturale Mutty di Castiglione delle Stiviere, alcuni anni orsono hanno creato un percorso articolato nel mondo della musica occitana tra gli strumenti e le danze caratteristici, i fiori e gli animali che hanno ispirato la disegnatrice, e non ultimo nel mondo culturale e linguistico occitano, che di tutti questi temi è sfondo e filo conduttore.

La visita dell’allestimento, con testi di Rosella Pellerino e scenografie di Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo, diviene così una vera e propria esperienza dei vari sensi, che coniuga elementi di linguistica, botanica, mitologia, antropologia.

La mostra Dandelion: tempo di bourrée sarà visitabile gratuitamente dal 21 giugno al 21 settembre 2025 presso l’Istituto di studi di Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero, negli orari di apertura del centro: lunedì 9-13, mercoledì 9-12:30, giovedì e venerdì 9- 12:30 e 15-18, sabato 9-12:30.

Per info Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, [email protected], tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.